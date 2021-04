Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológusa szerint a járvány leszálló ághoz érkezett, de az intenzívosztályokon még mindig nagy a leterheltség.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológusa szerint a járvány leszálló ághoz érkezett, de az intenzívosztályokon még mindig...","id":"20210428_szlavik_janos_koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3fdee-d686-4076-b167-c254dd7af379","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_szlavik_janos_koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 28. 10:02","title":"Szlávik: Még egy-két, de akár hárommillió beoltottra van szükség, hogy a járványveszély komolyan csökkenjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","shortLead":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","id":"20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c723e4c-8144-4d5c-8a73-d19b677851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","timestamp":"2021. április. 27. 20:20","title":"Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kínai vakcinát kaphatnak a Richter dolgozói, ha kérnek.","shortLead":"Kínai vakcinát kaphatnak a Richter dolgozói, ha kérnek.","id":"20210427_richter_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17511a5c-cc6e-41a9-a7e2-f1522be1c1b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_richter_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 15:43","title":"Soron kívül olthatják a Richter dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","shortLead":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","id":"20210428_who_india_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3248be3a-c5a6-4c55-9247-2d03d765a421","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_who_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 06:49","title":"WHO: Eddig 17 országban mutatták ki a koronavírus indiai variánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egyelőre nem tervezi a kormány a külügyminiszter szerint.","shortLead":"Ezt egyelőre nem tervezi a kormány a külügyminiszter szerint.","id":"20210427_szijjarto_peter_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dacf4a-a2f4-4ed2-b374-58a14ba9cb68","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_szijjarto_peter_hatarzar","timestamp":"2021. április. 27. 19:31","title":"Szijjártó szerint a határzár feloldása “még kicsit odébb van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint, ha az alapítványok eladják a vagyontárgyaikat, csak forradalommal lehet majd visszaszerezni őket.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint, ha az alapítványok eladják a vagyontárgyaikat, csak forradalommal lehet majd visszaszerezni őket.","id":"20210427_szel_bernadett_hadhazy_akos_egyetemek_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a911d5-41a0-4431-b1c6-a1d7744c7c99","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_szel_bernadett_hadhazy_akos_egyetemek_szavazas","timestamp":"2021. április. 27. 14:42","title":"Szél az egyetemek kiszervezéséről: Amit most látunk, hatalomátmentési kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az idei év első három hónapjában több mint 3 millió új PS5-öt adott el a Sony.","shortLead":"Csak az idei év első három hónapjában több mint 3 millió új PS5-öt adott el a Sony.","id":"20210428_playstation_5_ps5_eladas_ps_plus_elofizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bf95ef-6bb2-49dc-9c98-c1e1f129f7eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_playstation_5_ps5_eladas_ps_plus_elofizetes","timestamp":"2021. április. 28. 11:33","title":"7,8 millió eladott PlayStation 5-nél jár a Sony, megint sok új PS Plus előfizető lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","shortLead":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","id":"20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1494e2a-4bfe-4567-b419-2844388647f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2021. április. 27. 21:40","title":"Biden jobban áll az első száz nap után, mint ahogy Trump állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]