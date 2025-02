Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2975e53b-8dfc-409f-bba2-e2396dc9e05b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió. Bár a megtámadott nemzet több okból is legnehezebb napjait éli, még nem vesztette el a háborút, és egy diadalt már senki sem vehet el tőle: ha olyan tűzszünettel ért volna véget a háború, amilyet például az Orbán-kormány sürgetett éveken át, Ukrajna egyik fele orosz kézen lenne, a másikat pedig egy Moszkva-barát bábkormány irányítaná.","shortLead":"Három éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió. Bár a megtámadott nemzet több okból is legnehezebb napjait éli, még nem...","id":"20250224_ukrajna-haboru-harom-eves-evfordulo-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2975e53b-8dfc-409f-bba2-e2396dc9e05b.jpg","index":0,"item":"a130c4df-0cf7-4fac-9d17-e93f1a72d16d","keywords":null,"link":"/360/20250224_ukrajna-haboru-harom-eves-evfordulo-eselyek","timestamp":"2025. február. 24. 09:08","title":"Mostanra vált igazán biztossá, ha Ukrajna vesztene, azzal Európa is vereséget szenvedne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","shortLead":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","id":"20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89.jpg","index":0,"item":"ac87ec49-b5df-415d-b889-8239467a72f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","timestamp":"2025. február. 25. 16:13","title":"Bojár Gábor 3,5 millió forintot adott a Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 2026-os számla csak az szja-mentességekkel 660 milliárd forint, de a kétgyermekes anyák adómentessége bővítésével ez fokozatosan az ezermilliárdot is elérheti.","shortLead":"A 2026-os számla csak az szja-mentességekkel 660 milliárd forint, de a kétgyermekes anyák adómentessége bővítésével...","id":"20250225_kormany-terv-szja-orban-viktor-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4.jpg","index":0,"item":"5a659771-c3e2-4fe8-8316-43917f189ab9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kormany-terv-szja-orban-viktor-koltsegvetes","timestamp":"2025. február. 25. 08:44","title":"Kormányzati háttéranyag került elő az osztogatás költségeiről: így számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhaderő az X-en osztotta meg azt a felvételt, amit nemrég az X-37B nevű titkos amerikai űrrepülőgép készített.","shortLead":"Az amerikai űrhaderő az X-en osztotta meg azt a felvételt, amit nemrég az X-37B nevű titkos amerikai űrrepülőgép...","id":"20250224_x-37b-amerikai-urrepulogep-fold-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62.jpg","index":0,"item":"f547b627-30ba-42a7-883d-923d82cfc361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_x-37b-amerikai-urrepulogep-fold-foto","timestamp":"2025. február. 24. 10:03","title":"Fotót készített a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e50268-4e91-4a35-8f6c-205b3e6f0902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerbiába ment a Tisza Párt elnöke, hogy elhelyezze az emlékezés virágait. ","shortLead":"Szerbiába ment a Tisza Párt elnöke, hogy elhelyezze az emlékezés virágait. ","id":"20250223_Magyar-Peter-viragot-vitt-a-tavaly-osszel-leomlott-ujvideki-vasutallomashoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6e50268-4e91-4a35-8f6c-205b3e6f0902.jpg","index":0,"item":"e2c4fe4e-32cc-4d9b-8d37-eef6c664a1de","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Magyar-Peter-viragot-vitt-a-tavaly-osszel-leomlott-ujvideki-vasutallomashoz","timestamp":"2025. február. 23. 20:03","title":"Magyar Péter virágot vitt a tavaly ősszel leomlott újvidéki vasútállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kiskorú lányt a hotel valódi biztonsági őrének kellett kimenekítenie a szobából.","shortLead":"Az egyik kiskorú lányt a hotel valódi biztonsági őrének kellett kimenekítenie a szobából.","id":"20250225_Diaklanyokkal-eroszakoskodott-egy-magat-biztonsagi-ornek-kiado-vendeg-egy-fovarosi-szallodaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"e575e95e-a2bd-4cdf-8437-c8d2c12b12e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Diaklanyokkal-eroszakoskodott-egy-magat-biztonsagi-ornek-kiado-vendeg-egy-fovarosi-szallodaban","timestamp":"2025. február. 25. 11:23","title":"Biztonsági őrnek adta ki magát egy vendég, diáklányokkal erőszakoskodott egy budapesti szállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"500 aláírásra van szükség ahhoz, hogy a kanadai parlament alsóháza tárgyaljon róla – jelenleg már több, mint 160 ezren írták alá.","shortLead":"500 aláírásra van szükség ahhoz, hogy a kanadai parlament alsóháza tárgyaljon róla – jelenleg már több, mint 160 ezren...","id":"20250224_elon-musk-kanada-allampolgarsag-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5.jpg","index":0,"item":"d449280b-38b6-44a6-bdd9-4992fb17fae6","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_elon-musk-kanada-allampolgarsag-peticio","timestamp":"2025. február. 24. 09:43","title":"Petíció indult Kanadában Elon Musk állampolgárságának megvonásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402b5340-683c-44f7-a151-fa06752c8e5c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiltott árrögzítés és megtévesztő reklámozás miatt is vizsgálódik a versenyhivatal, amely „készen áll a beavatkozásra”, ha tovább nőnének a fogyasztói árak.","shortLead":"Tiltott árrögzítés és megtévesztő reklámozás miatt is vizsgálódik a versenyhivatal, amely „készen áll a beavatkozásra”...","id":"20250225_gvh-ngm-fogyasztoi-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/402b5340-683c-44f7-a151-fa06752c8e5c.jpg","index":0,"item":"c7467663-4733-4cee-8df9-bb290d9b517a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_gvh-ngm-fogyasztoi-arak","timestamp":"2025. február. 25. 14:58","title":"Együttes erővel fenyegeti a boltokat a versenyhivatal és a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]