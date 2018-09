Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db9ead8e-7149-484e-979b-106746ede9e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E/V Nautilus legénysége éppen Hawaiinál pásztázta a tenger fenekét, amikor egy különleges halra bukkantak a kamerával.","shortLead":"Az E/V Nautilus legénysége éppen Hawaiinál pásztázta a tenger fenekét, amikor egy különleges halra bukkantak...","id":"20180924_melytengeri_kutatas_pelikanangolna_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db9ead8e-7149-484e-979b-106746ede9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4897c822-4cbc-4de1-8020-a9b7cbfad896","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_melytengeri_kutatas_pelikanangolna_video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:03","title":"A tenger mélyén sikerült lefilmezni a világ egyik legfurcsább halát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b20387b-dea3-4643-8d81-e57031f1196e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt készülhet el a teljesen átépített Bernabeu.","shortLead":"Négy év alatt készülhet el a teljesen átépített Bernabeu.","id":"20180924_Olcsobb_lesz_a_Real_Madrid_uj_stadionja_mint_a_Puskas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b20387b-dea3-4643-8d81-e57031f1196e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c734e88-e68c-4ace-9ab8-a2acf884baf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Olcsobb_lesz_a_Real_Madrid_uj_stadionja_mint_a_Puskas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:16","title":"Olcsóbb lesz a Real Madrid új stadionja, mint a Puskás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is kipróbálta.","shortLead":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is...","id":"20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074a10df-0902-4505-97da-0a4fc2bb4c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:46","title":"Áder János megtekintette a vecsési káposztafesztivált – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aa4e0c-5f3f-47c8-8fae-e3973db098bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem elég, hogy egyre sötétebb dolgok derülnek ki a Google Kínának fejlesztett, cenzúrázott keresőjéről, egy belső feljegyzésnek mondott dokumentum alapján úgy tűnik, saját embereit is el akarja hallgattatni a keresőóriás.","shortLead":"Nem elég, hogy egyre sötétebb dolgok derülnek ki a Google Kínának fejlesztett, cenzúrázott keresőjéről, egy belső...","id":"20180924_google_dragonfly_kinai_kereso_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6aa4e0c-5f3f-47c8-8fae-e3973db098bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838a5c0b-79ee-45a0-a608-7f144297fc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_google_dragonfly_kinai_kereso_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:03","title":"A Google sötét titka? Arra utasítják az alkalmazottakat, hogy töröljék a cenzúrázott keresőről szóló e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf","c_author":"","category":"vilag","description":"Még a kérdésre válaszoló fideszesek fele szerint is a kormányt, és nem az országot marasztalja el a Sargentini-jelentés, derül ki a Vasárnapi Hírek megbízásából még a strasbourgi szavazás előtt készült közvéleménykutatásból.","shortLead":"Még a kérdésre válaszoló fideszesek fele szerint is a kormányt, és nem az országot marasztalja el...","id":"20180922_A_magyarok_tobbseg_szerint_a_kormanyt_es_nem_az_orszagot_itelte_el_a_Sargentinijelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d593c5b-a22a-4c33-a8d0-8e16b1d45da3","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_A_magyarok_tobbseg_szerint_a_kormanyt_es_nem_az_orszagot_itelte_el_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 22. 22:09","title":"A magyarok többsége szerint a kormányt, és nem az országot ítéli el a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért lecserélték az eddigi vezetőket, szerkesztőséget, értesült az Index. Az utolsó kiadvány egyik tanulmánya pedig olyannyira sok volt a kormánypárti Századvég Alapítványnak, hogy bevonják a lapszámokat.","shortLead":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért...","id":"20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7f7476-4c4a-4b7d-94d3-c7cfd66baff2","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:25","title":"Egy írás miatt hullottak a fejek egy Századvég-folyóiratnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi médiahelyzettel kapcsolatos állításaira reflektálunk.","shortLead":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi...","id":"20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88093af5-7ac1-4307-9475-d6fc54f6bccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:00","title":"A HVG ezzel a plakáttal készült az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit Munkáspárt arra számít, hogy előrehozott választásba torkollik a Brexit-ügy miatt súlyosbodó belpolitikai válság, s ebben az esetben a most ellenzékben lévő párt valószínűleg egy második EU-referendum kiírása mellett kampányolva. Közben a kormányzó konzervatívok már Nagy-Britannia szétesését vizionálják.","shortLead":"A brit Munkáspárt arra számít, hogy előrehozott választásba torkollik a Brexit-ügy miatt súlyosbodó belpolitikai...","id":"20180923_Brexit__jon_az_elorehozott_valasztas_es_az_ujabb_nepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc65d399-1862-46c3-a0d7-0857f6a996dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Brexit__jon_az_elorehozott_valasztas_es_az_ujabb_nepszavazas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:01","title":"Brexit – jön az előrehozott választás és az újabb népszavazás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]