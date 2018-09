Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes egészében az izraeli légierőt terheli a felelősség az orosz Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgép Szíriában bekövetkezett pusztulásáért - jelentette ki Igor Konasenkov. Az orosz védelmi tárca szóvivője percnyi pontossággal vázolta az események moszkvai verzióját.","shortLead":"Teljes egészében az izraeli légierőt terheli a felelősség az orosz Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgép...","id":"20180923_Moszkva_Izraelt_hibaztatja_az_orosz_gep_sziriai_leloveseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a03046-69b3-48e4-9f44-d751499a2c05","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Moszkva_Izraelt_hibaztatja_az_orosz_gep_sziriai_leloveseert","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:24","title":"Moszkva Izraelt hibáztatja az orosz gép szíriai lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári a tízparancsolat kipróbálását ajánlja az ellenzéknek, amely elhallgatja a jó híreket az egészségügyben. Parlamenti nap zajlik.\r

\r

","shortLead":"Rétvári a tízparancsolat kipróbálását ajánlja az ellenzéknek, amely elhallgatja a jó híreket az egészségügyben...","id":"20180924_Retvari_az_ellenzeki_partok_kiadtak_az_utasitast_a_medianak_hogy_mondjanak_rossz_hireket_az_egeszsegugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c419a075-8bc1-4606-981c-388f37b0b00f","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_az_ellenzeki_partok_kiadtak_az_utasitast_a_medianak_hogy_mondjanak_rossz_hireket_az_egeszsegugyrol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:47","title":"Rétvári: Az ellenzéki pártok kiadták az utasítást a médiának, hogy mondjanak rossz híreket az egészségügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt az ellenféllel.\r

\r

","shortLead":"A frissen igazolt magyar Sallai Roland gólt szerzett első meccsén, aztán le kellett cserélni, mert összefejelt...","id":"20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482bc4d2-d548-4170-bb91-af4a70b5c016","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_gollal_berobbano_Sallairol_aradoztak_Freiburgban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:11","title":"A góllal berobbanó Sallairól áradoztak Freiburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Orbánt is szállító luxusrepülő és egy kormánytisztviselőket, MÁV-vezért szállító luxusjacht bensőséges, mesébe illő barátságát énekli meg az Átlátszó oknyomozó cikke elképesztő fotókkal és videofelvételekkel.\r

\r

","shortLead":"Egy Orbánt is szállító luxusrepülő és egy kormánytisztviselőket, MÁV-vezért szállító luxusjacht bensőséges, mesébe illő...","id":"20180924_Atlatszo_egy_NERelitet_szallito_luxusjacht_es_Orbant_is_utaztato_luxusrepulo_titkai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d064057b-dc0a-4a14-a884-a011d4e7aeec","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Atlatszo_egy_NERelitet_szallito_luxusjacht_es_Orbant_is_utaztato_luxusrepulo_titkai","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:49","title":"Átlátszó: egy NER-elitet szállító luxusjacht és Orbánt is utaztató luxusrepülő titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, akinek nehezebben indul a hétfő, mint Önnek: Vlagyimir Putyin legnagyobb politikai ellenfele alig jött ki a börtönből, már mehet is vissza.\r

\r

","shortLead":"Van, akinek nehezebben indul a hétfő, mint Önnek: Vlagyimir Putyin legnagyobb politikai ellenfele alig jött ki...","id":"20180924_Bortonbol_ki_bortonbe_be__igy_indult_Putyin_ellenfelenek_hetfoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff76048-aee6-4c3d-aebf-002df3357cf6","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Bortonbol_ki_bortonbe_be__igy_indult_Putyin_ellenfelenek_hetfoje","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:42","title":"Börtönből ki, börtönbe be – így indult Putyin ellenfelének hétfője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc064bcc-ef4c-4415-ac19-2d360b6793cc","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Korlátozott a szakképzés a Miskolci Egyetemen, ezért a fiatalok a fővárosba vagy Debrecenbe mennek tanulni – és vissza sem térnek Borsodba.","shortLead":"Korlátozott a szakképzés a Miskolci Egyetemen, ezért a fiatalok a fővárosba vagy Debrecenbe mennek tanulni – és vissza...","id":"20180925_A_megye_ahol_egyszerre_van_munkanelkuliseg_es_munkaerohiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc064bcc-ef4c-4415-ac19-2d360b6793cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a49b6dd-e554-48e6-9b73-49ef3d9319cd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180925_A_megye_ahol_egyszerre_van_munkanelkuliseg_es_munkaerohiany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:39","title":"A megye, ahol egyszerre van munkanélküliség és munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42fb155-af5e-4346-852d-4d0417cb9eff","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"A mű meg sem születhetett volna máshol, mint egy lakás mélyén, a proletárdiktatúra tekintetétől elzárt magánterületen.\r

\r

","shortLead":"A mű meg sem születhetett volna máshol, mint egy lakás mélyén, a proletárdiktatúra tekintetétől elzárt...","id":"20180923_Egig_ero_fuck__mostantol_barki_megnezheti_a_legendas_lakasfestmenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42fb155-af5e-4346-852d-4d0417cb9eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69236d5-5469-4252-b998-a089ea418fd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_Egig_ero_fuck__mostantol_barki_megnezheti_a_legendas_lakasfestmenyt","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:03","title":"Égig érő fuck – mostantól bárki megnézheti a legendás lakásfestményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcc3c05-a62f-473d-8dca-b2b6b1658496","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mogyoródon jártunk, ahol a legkisebb Lupótól kezdve a mindent elnyelő Transporterekig szinte minden Volkswagen felbukkant.","shortLead":"Mogyoródon jártunk, ahol a legkisebb Lupótól kezdve a mindent elnyelő Transporterekig szinte minden Volkswagen...","id":"20180924_hippifalutol_a_legujabb_tuning_autokig_fotogaleria_a_nagy_magyar_vw_talalkozorol_volkswagen_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcc3c05-a62f-473d-8dca-b2b6b1658496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f5b6c8-65e5-444a-9468-cf6002e0cc55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_hippifalutol_a_legujabb_tuning_autokig_fotogaleria_a_nagy_magyar_vw_talalkozorol_volkswagen_golf","timestamp":"2018. szeptember. 24. 06:41","title":"Hippifalutól a nutellásautóig: fotógaléria a nagy magyar VW-találkozóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]