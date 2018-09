Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat hallgatott az ügyről – mindaddig, amíg elő nem került egy szenátusi meghallgatáson.","shortLead":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat...","id":"20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bb091-d389-4192-9c56-76a170309744","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:03","title":"Végre megszólalt a Google a kínaiaknak szánt, cenzúrázó keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b108f56-6d9e-4bee-8e04-87fe005360e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szörfös családja kételkedik benne, hogy nem történt bűntény.","shortLead":"A szörfös családja kételkedik benne, hogy nem történt bűntény.","id":"20180928_Tulelte_a_capatamadast_aztan_meghalt_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b108f56-6d9e-4bee-8e04-87fe005360e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fa773a-3eb3-45a7-86b5-f26c52d5f179","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Tulelte_a_capatamadast_aztan_meghalt_Mexikoban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:09","title":"Túlélte a cápatámadást, aztán meghalt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624a4808-661b-45ba-aa99-4bced0c1aeea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tömeg azért vonult az utcára, mert szerintük az ország vezetése és a hatóságok nem tesznek meg mindent azért, hogy elfogják a hét hónappal ezelőtt megölt újságíró, Ján Kuciak gyilkosát.","shortLead":"A tömeg azért vonult az utcára, mert szerintük az ország vezetése és a hatóságok nem tesznek meg mindent azért...","id":"20180928_Tobb_ezren_tuntettek_Pozsonyban_az_uj_kormany_ellen__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=624a4808-661b-45ba-aa99-4bced0c1aeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971c0531-c8ae-42a5-9636-55cfd995a134","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Tobb_ezren_tuntettek_Pozsonyban_az_uj_kormany_ellen__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 21:41","title":"Több ezren tüntettek Pozsonyban az új szlovák kormány ellen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva ma már naponta 300 millió embert érdekel a Snapchattől gátlástalanul lenyúlt Facebook Stories. Mark Zuckerberg megint megcsinálta.","shortLead":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva...","id":"20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9d5ff4-f209-4f16-ae16-91eb0a3a4e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:03","title":"Bejött a Facebooknak a nagy másolás: már 300 millióan nézik mások midennapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9428f0ce-61b0-46f9-b102-6b3ecefbcbd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rubik Ernő mesteri találmányát ezúttal egy japán ezermester gondolta tovább. Az sem okoz neki gondot, ha jó alaposan felcserélik az oldalait, a kis szerkezet ebből is kivágja magát. Ráadásul segítség nélkül.","shortLead":"Rubik Ernő mesteri találmányát ezúttal egy japán ezermester gondolta tovább. Az sem okoz neki gondot, ha jó alaposan...","id":"20180928_rubik_erno_kocka_szervomotor_arduino_mikrovezerlo_3d_nyomtatas_onmagat_kirako_rubik_kocka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9428f0ce-61b0-46f9-b102-6b3ecefbcbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1bc931-5ce0-4b37-96be-f746addec1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_rubik_erno_kocka_szervomotor_arduino_mikrovezerlo_3d_nyomtatas_onmagat_kirako_rubik_kocka","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:03","title":"Elkészült az önmagát kirakó Rubik-kocka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús, hogy valami rosszat ettek, mert az érintett iskolák mindegyikét ugyanaz a főzőkonyha látja el. A gyerekek hánynak és megy a hasuk. ","shortLead":"Gyanús, hogy valami rosszat ettek, mert az érintett iskolák mindegyikét ugyanaz a főzőkonyha látja el. A gyerekek...","id":"20180927_diak_iskola_szombathely_hanyas_hasmenes_menza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1b424b-2aba-4867-bc89-c3c4b3ead3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_diak_iskola_szombathely_hanyas_hasmenes_menza","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:46","title":"250 diák lett rosszul Szombathelyen, ételmérgezésre gyanakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Át lehet-e alakítani a holokausztról kialakult képet a magyar közvéleményben? – Pelle János szerint erről szól a Sorsok Háza körül kialakult vita.","shortLead":"Át lehet-e alakítani a holokausztról kialakult képet a magyar közvéleményben? – Pelle János szerint erről szól a Sorsok...","id":"20180927_Magyar_Idok_garanciat_jelent_a_Mazsihisz_kihagyasa_egy_vonzo_Sorsok_Hazara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781f1473-f50f-4e66-8c9d-43e0638bb434","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Magyar_Idok_garanciat_jelent_a_Mazsihisz_kihagyasa_egy_vonzo_Sorsok_Hazara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:42","title":"Magyar Idők: Garanciát jelent a Mazsihisz kihagyása egy \"vonzó\" Sorsok Házára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7683c6-b751-4711-ae27-b73d976c955b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túlfutott a leszállópályán és a tengerben állt meg a Pápua Új-Guinea-i Niugini légitársaság Boeing 737-ese, amely végül 150 méterre a parttól, félig elsüllyedve állt meg. A gépen tartózkodó valamennyi utast kimentették, s a mentésről videók is készültek. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán és a tengerben állt meg a Pápua Új-Guinea-i Niugini légitársaság Boeing 737-ese, amely végül...","id":"20180928_Igy_furdik_a_tengerben_az_Air_Niugini_Boeingje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7683c6-b751-4711-ae27-b73d976c955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e14af4-3523-45b8-b27b-db11d306c335","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Igy_furdik_a_tengerben_az_Air_Niugini_Boeingje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:02","title":"Nem tudott megállni a leszállópályán, a tengerbe zuhant egy Boeing – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]