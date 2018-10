Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyobb mennyiségű eső sehol nem lesz, szél annál inkább.","shortLead":"Nagyobb mennyiségű eső sehol nem lesz, szél annál inkább.","id":"20181002_Hidegfront_erkezett_de_delutan_meg_kisuthet_a_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a015e21-da35-4fad-a117-3d60e3a17219","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Hidegfront_erkezett_de_delutan_meg_kisuthet_a_nap","timestamp":"2018. október. 02. 05:10","title":"Hidegfront érkezett, de délután még kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A népszavazás érvénytelen lett, de máris mindenki úgy használja az eredményt, ahogy neki tetszik. ","shortLead":"A népszavazás érvénytelen lett, de máris mindenki úgy használja az eredményt, ahogy neki tetszik. ","id":"20181001_Semmit_sem_sikerult_eldontenie_a_Macedonia_neverol_szolo_nepszavazasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38090dc-4835-4169-9c04-379e6a6e7824","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Semmit_sem_sikerult_eldontenie_a_Macedonia_neverol_szolo_nepszavazasnak","timestamp":"2018. október. 01. 06:15","title":"Semmit sem sikerült eldöntenie a Macedónia nevéről szóló népszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja az idei fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja...","id":"20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81a7d7-6e78-421c-837a-908377f11621","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","timestamp":"2018. október. 01. 11:53","title":"\"Mérföldkőhöz érkeztünk a rák elleni küzdelemben\" – Nobel-díjat ért két tudós felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","shortLead":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","id":"20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd606c49-d3b8-44af-8bb6-08c67e4e22c1","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:31","title":"Franciaországban lépett fel a Mindenki gyerekkórusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy Ádám bútorgyára most tízmilliót nyert, hogy külföldi kiállításokon vehessen részt.","shortLead":"Matolcsy Ádám bútorgyára most tízmilliót nyert, hogy külföldi kiállításokon vehessen részt.","id":"20181002_Rekordido_alatt_rekordmennyisegu_vissza_nem_teritendo_tamogatast_nyert_Matolcsy_fianak_erdekeltsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f614c739-03a9-4491-add8-e00ec45890e0","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Rekordido_alatt_rekordmennyisegu_vissza_nem_teritendo_tamogatast_nyert_Matolcsy_fianak_erdekeltsege","timestamp":"2018. október. 02. 11:42","title":"Rekordidő alatt rekordmennyiségű vissza nem térítendő támogatást nyert Matolcsy fiának érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bef18e-e76b-4f33-85a2-175d95716ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen megváltozhat a főváros legmarkánsabb része, a Clark Ádám tér és a Lánchíd. A főváros ígéri, az Unescótól a kormányhivatalig minden szükséges engedélyt meg fog szerezni a hétmilliárdos felújítási projekthez. Áthelyezik a kőoroszlánokat is. ","shortLead":"Teljesen megváltozhat a főváros legmarkánsabb része, a Clark Ádám tér és a Lánchíd. A főváros ígéri, az Unescótól...","id":"20181002_Felkeszult_mar_a_Lanchid_kiszelesitesere_A_fovaros_mar_igen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2bef18e-e76b-4f33-85a2-175d95716ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d1e007-cbab-4abe-af91-b53fc8368d87","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Felkeszult_mar_a_Lanchid_kiszelesitesere_A_fovaros_mar_igen","timestamp":"2018. október. 02. 14:34","title":"Felkészült már a Lánchíd kiszélesítésére? A főváros már igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","shortLead":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","id":"20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb93a5-8570-4493-9f23-57bf3625d569","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:12","title":"Előzetesbe kerültek a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1c20e2-b8dd-4fa6-b9d1-de381fafa68c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paul McCartney ráadásul olyan titkot árult el a koncertjeiről, amire soha nem gondoltunk volna.","shortLead":"Paul McCartney ráadásul olyan titkot árult el a koncertjeiről, amire soha nem gondoltunk volna.","id":"20181002_John_Lennon_Paul_McCartney_Beatles_dicsret_elfelejtett_szovegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d1c20e2-b8dd-4fa6-b9d1-de381fafa68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0d8be8-f020-4103-88c5-bb3f8bdd4d7d","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_John_Lennon_Paul_McCartney_Beatles_dicsret_elfelejtett_szovegek","timestamp":"2018. október. 02. 10:53","title":"Rivalizálás és kevés dicséret: ilyen volt a munka John Lennonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]