[{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gyerekes fake news – mondta Schiffer András arra, hogy felvetődött a pletyka, visszatér az LMP-hez. Mindössze annyi történt, hogy a napokban lepapírozzák, ahogy eddig, úgy ezt követően is az ügyvédi irodája látja el a frakciót jogi tanácsokkal. De a politikától továbbra is távol tartja magát Schiffer.","shortLead":"Gyerekes fake news – mondta Schiffer András arra, hogy felvetődött a pletyka, visszatér az LMP-hez. Mindössze annyi...","id":"20181002_schiffer_andras_lmp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c83167-8b63-4552-9817-5e1006ddacd7","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_schiffer_andras_lmp","timestamp":"2018. október. 02. 13:17","title":"Schiffer: Eszem ágában sincs visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss, reprezentatív felméréséből kiderült: a banki mobilalkalmazások egyelőre kiegészítő szerepet játszanak az eddig megszokott csatornák mellett, ugyanakkor jelentős lehetőség rejlik bennük, ha csak a potenciális felhasználók számát tekintjük.","shortLead":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss...","id":"20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc354e0e-3507-465d-9dcc-f7a772405d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. október. 01. 21:33","title":"Aki 170 ezer forintnál többet keres, nagyobb eséllyel bankol a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","shortLead":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","id":"20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ec06b1-05a5-40ab-bbc1-11174c9146df","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","timestamp":"2018. október. 02. 08:03","title":"Kijöttek a Sargentini-hirdetések a Fidesz-lapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azonnali hatállyal 2 milliárd 759 millió forintot csoportosított át az idei költségvetésben az egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására.","shortLead":"A kormány azonnali hatállyal 2 milliárd 759 millió forintot csoportosított át az idei költségvetésben az egyházi...","id":"20181003_27_milliardot_ad_a_kormany_az_egyhazaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c93da-8374-4baa-8ad1-2ece1e8df0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_27_milliardot_ad_a_kormany_az_egyhazaknak","timestamp":"2018. október. 03. 15:23","title":"2,7 milliárdot ad a kormány az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Már megvan az új időpont. ","shortLead":"Már megvan az új időpont. ","id":"20181002_Gipsy_Kings_koncert_Budapest_Mom_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea7d8b8-62a0-4645-b283-d1cf4555cda9","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Gipsy_Kings_koncert_Budapest_Mom_sport","timestamp":"2018. október. 02. 12:07","title":"Elhalasztják a Gipsy Kings budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d20b1c-070a-4950-a686-7e2e00ebc29c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak nem pont úgy, mint a magyar.","shortLead":"Csak nem pont úgy, mint a magyar.","id":"20181002_A_skot_kormany_is_a_rasszistaknak_kampanyol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d20b1c-070a-4950-a686-7e2e00ebc29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e051c991-eddd-478e-b1c5-3ebe44f9e6dd","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_A_skot_kormany_is_a_rasszistaknak_kampanyol","timestamp":"2018. október. 02. 10:04","title":"A skót kormány is a rasszistáknak kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. ","shortLead":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. ","id":"20181002_Orizetbe_vettek_egy_illegalis_bevandorloknak_segito_olasz_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a783e5-7ea4-40b0-b20c-472c75cdb056","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Orizetbe_vettek_egy_illegalis_bevandorloknak_segito_olasz_polgarmestert","timestamp":"2018. október. 02. 11:12","title":"Őrizetbe vettek egy illegális bevándorlóknak segítő olasz polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerkesztéségünkben többen is meglepődve szembesültünk azzal, hogy a Facebook Messenger alkalmazásban hirtelen minden ismerősünk aktív, elérhető, látható lett – még azok is, akikkel beállításaink szerint nem is kellene látnunk egymást. Kiderült, több olvasónknál is hasonló helyzet állt elő. Kis hiba, de nagyon kellemetlen pillanatokat okozhat.","shortLead":"Szerkesztéségünkben többen is meglepődve szembesültünk azzal, hogy a Facebook Messenger alkalmazásban hirtelen minden...","id":"20181002_facebook_messenger_chat_aktiv_ismerosok_99","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567fd63-ccd5-4ddd-97d8-db9202fbd0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_messenger_chat_aktiv_ismerosok_99","timestamp":"2018. október. 02. 20:23","title":"Káosz van a Facebook Messengeren, ön is tapasztalja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]