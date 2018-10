Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületben történt a rongálás.","shortLead":"A VII. kerületben történt a rongálás.","id":"20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab69b5a-6e40-422b-9dda-2a091157e8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","timestamp":"2018. október. 07. 08:58","title":"31 autó visszapillantóját rúgta le a fővárosban, elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90378d1e-9aa1-46f8-9c94-3d13faccea37","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Hogyan kerülhető el a hosszas forgolódás, milyen trükkökkel aludhatunk el gyorsabban? ","shortLead":"Hogyan kerülhető el a hosszas forgolódás, milyen trükkökkel aludhatunk el gyorsabban? ","id":"sedacurforte_20180910_81_tipp_hogy_gyorsabban_alomba_szenderuljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90378d1e-9aa1-46f8-9c94-3d13faccea37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a117fd-a349-42fb-aa1e-e1dd7afd548e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_81_tipp_hogy_gyorsabban_alomba_szenderuljon","timestamp":"2018. október. 08. 07:15","title":"8+1 tipp, hogy gyorsabban álomba szenderüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"690ed12a-6e43-4b3f-9a22-b40cbf2f5c99","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Az eszme – a gondolat – iránti gyűlölet ma már nemcsak náci/fasiszta sajátosság","shortLead":"Az eszme – a gondolat – iránti gyűlölet ma már nemcsak náci/fasiszta sajátosság","id":"201840_liberalisok_kifele_ha_vagytok_ha_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=690ed12a-6e43-4b3f-9a22-b40cbf2f5c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5f19c2-78b0-425d-9686-ff94c1321821","keywords":null,"link":"/velemeny/201840_liberalisok_kifele_ha_vagytok_ha_nem","timestamp":"2018. október. 07. 18:40","title":"TGM: Liberálisok, kifelé, ha vagytok, ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1419099-19a8-4856-b32e-3f5356ee2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghökkentő videóban hívják fel a figyelmet arra, hogy a gorillák és a kicsinyeik sokszor jobb elbánásban részesülnek, mint a szülő nők és a babáik.","shortLead":"Meghökkentő videóban hívják fel a figyelmet arra, hogy a gorillák és a kicsinyeik sokszor jobb elbánásban részesülnek...","id":"20181008_Az_allatkertben_is_jobb_szulni_mint_a_magyar_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1419099-19a8-4856-b32e-3f5356ee2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4807a3e7-6c9c-4077-a50c-c572395f32a4","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Az_allatkertben_is_jobb_szulni_mint_a_magyar_korhazakban","timestamp":"2018. október. 08. 13:50","title":"\"Az állatkertben is jobb szülni, mint a magyar kórházakban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e1aa0a-9b95-4f5d-881b-a8cf1f830c3e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több légitársaságnál azonnal felvennének több száz pilótát is. ","shortLead":"Több légitársaságnál azonnal felvennének több száz pilótát is. ","id":"20181008_Nincs_eleg_pilota_szinte_lasszoval_fogjak_oket_a_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e1aa0a-9b95-4f5d-881b-a8cf1f830c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d68f85-9a98-4699-a463-317c28f39a78","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Nincs_eleg_pilota_szinte_lasszoval_fogjak_oket_a_cegek","timestamp":"2018. október. 08. 06:11","title":"Nincs elég pilóta, szinte lasszóval fogják őket a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","shortLead":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","id":"20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9677ab4a-f1d8-43fe-ac59-edf8d327ddff","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","timestamp":"2018. október. 08. 10:52","title":"Vajon mi késztetheti Taylor Swiftet politikai állásfoglalásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b1db43-bff4-4742-8982-5b4d7ff9e33c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hegyomlásnyi nyomatékú ausztrál elektromos autó végsebessége megközelíti az 500 km/h-t.","shortLead":"A hegyomlásnyi nyomatékú ausztrál elektromos autó végsebessége megközelíti az 500 km/h-t.","id":"20181008_125_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_100ra_ez_az_uj_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b1db43-bff4-4742-8982-5b4d7ff9e33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa3f34-ea70-41cf-b038-45b3775c5de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_125_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_100ra_ez_az_uj_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","timestamp":"2018. október. 08. 13:21","title":"1,25 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra az új villanyautó, és 90 másodperc alatt feltölthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb95425-9407-47ed-926e-9e1694b696b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezúttal az amerikai külügyminiszter repült Phenjanba.","shortLead":"Ezúttal az amerikai külügyminiszter repült Phenjanba.","id":"20181007_Amerika_ismet_nekigyurkozik_EszakKorea_atommentesitesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb95425-9407-47ed-926e-9e1694b696b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8729aa-b9f5-4a55-a442-d6a4b920fe2e","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Amerika_ismet_nekigyurkozik_EszakKorea_atommentesitesenek","timestamp":"2018. október. 07. 09:10","title":"Amerika ismét nekigyürkőzik Észak-Korea atommentesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]