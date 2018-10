Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59f61caa-4d3d-4416-bf19-0d783235f21f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezután egy árokba zuhant. ","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezután egy árokba zuhant. ","id":"20181010_Otven_halott_egy_kenyai_buszbalesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59f61caa-4d3d-4416-bf19-0d783235f21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48c2e92-6d35-432d-9e9d-243e4433a052","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Otven_halott_egy_kenyai_buszbalesetben","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Ötven halott egy kenyai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg a Google Home Hubbal.","shortLead":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg...","id":"20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2bbe0d-e963-47c4-a6f4-77fd712d862b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. október. 09. 21:03","title":"Bejelentették: itt a Google otthoni okosközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","shortLead":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","id":"20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1b6542-cb56-47b6-bbae-e662081cdf6c","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","timestamp":"2018. október. 09. 21:23","title":"Komoly díjra esélyes Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint a polgármester csak kampánycélokra használná az időközi választást.","shortLead":"A kormánypárt szerint a polgármester csak kampánycélokra használná az időközi választást.","id":"20181011_A_Fidesz_nemet_mond_MarkyZay_javaslatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b4f994-3b95-4dee-ac62-bb127784ff1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Fidesz_nemet_mond_MarkyZay_javaslatara","timestamp":"2018. október. 11. 12:43","title":"A Fidesz nemet mond Márky-Zay javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismeretlen eredetű gyümölcsből főzték.","shortLead":"Ismeretlen eredetű gyümölcsből főzték.","id":"20181011_Le_kell_venni_a_polcokrol_a_gonci_barackpalinkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0353bceb-58a8-40de-884c-6a190e4cc3ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Le_kell_venni_a_polcokrol_a_gonci_barackpalinkat","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Le kell venni a polcokról a gönci barackpálinkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fe464e-91ee-42df-931d-2b70084ba578","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október közepén lejár az a határidő, amit még nyáron szabott ki az Európai Bizottság a Google-nek az Android megváltoztatására. A cég viszont nem akar fizetni, inkább beleáll a dologba.","shortLead":"Október közepén lejár az a határidő, amit még nyáron szabott ki az Európai Bizottság a Google-nek az Android...","id":"20181010_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_rekord_birsag_osszege_android_kereses_piaci_erofoleny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81fe464e-91ee-42df-931d-2b70084ba578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68aea97d-18e1-4039-8c03-6b5a76226a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_rekord_birsag_osszege_android_kereses_piaci_erofoleny","timestamp":"2018. október. 10. 13:03","title":"Nem nyeli be a Google, fellebbez az 1400+ milliárd forintos bírság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási kiváltságai.","shortLead":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási...","id":"20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5569a5-d095-42ee-9bcd-ed933bf77d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","timestamp":"2018. október. 10. 11:12","title":"Népszavazással vennék el az Orbán-kormány kórházi VIP-ellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8f4992-4de8-4198-82d3-38c31741071d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakszervezetek felhívására Párizsban több tízezren tüntettek Macron elnök szociálpolitikája ellen, de több francia városban is tüntetéseket tartottak. Figyelem, cikkünkben a nyugalom megzavarására alkalmas fotók is szerepelnek!","shortLead":"A szakszervezetek felhívására Párizsban több tízezren tüntettek Macron elnök szociálpolitikája ellen, de több francia...","id":"20181009_Fotok_Veres_tuntetes_volt_Macron_ellen_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8f4992-4de8-4198-82d3-38c31741071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513031c7-c624-47d6-b0f1-522b813ed7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Fotok_Veres_tuntetes_volt_Macron_ellen_Parizsban","timestamp":"2018. október. 09. 19:20","title":"Fotók: Véres tüntetés volt Macron ellen Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]