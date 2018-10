Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a46fbd7e-70ba-40c5-ab29-61690644439f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók sokszor telefonon, e-mailben vagy a közösségi oldalon keresik fel az áldozataikat, hogy bankkártyaadatokat vagy közvetlenül pénzt csaljanak ki tőlük. A rendőrség közzétett egy videót, amelyben az egyik leggyakoribb telefonos csalás módszerére hallható.","shortLead":"A csalók sokszor telefonon, e-mailben vagy a közösségi oldalon keresik fel az áldozataikat, hogy bankkártyaadatokat...","id":"20181011_kiberbiztonsag_kibervedelem_csalas_csalok_telefonos_csalok_modszere_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a46fbd7e-70ba-40c5-ab29-61690644439f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c392793-bff7-48d1-94e0-5f81b9cad6f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_kiberbiztonsag_kibervedelem_csalas_csalok_telefonos_csalok_modszere_video","timestamp":"2018. október. 11. 15:03","title":"A magyar rendőrség figyelmeztet: ebből jöhet rá, ha csaló van a telefon másik végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Austin Powersből ismert színész áprilisban halt meg. ","shortLead":"Az Austin Powersből ismert színész áprilisban halt meg. ","id":"20181011_Verne_Troyer_halal_ongyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d3e85b-29b5-4a3a-8f2e-3101196f0d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Verne_Troyer_halal_ongyilkossag","timestamp":"2018. október. 11. 10:16","title":"Kicsi-én halála öngyilkosság volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac6e1be-89f2-4fc0-871b-41119e36de8a","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Általában a munkavállalót érinti hátrányosabban, ha egy munkaviszonyt jogellenesen szüntetnek meg. Egyrészt az eltávolítása a fő jövedelmi forrásától fosztja meg, másrészt az életének, a társas érintkezéseinek egyik legmeghatározóbb közösségéből ragadja ki. Más kérdés, hogy az őket ért sérelmek miatt az utóbbi időben kevesebben indítanak pert, mivel nagyobb az esélyük arra, hogy új munkát találjanak, méghozzá gyorsan. ","shortLead":"Általában a munkavállalót érinti hátrányosabban, ha egy munkaviszonyt jogellenesen szüntetnek meg. Egyrészt...","id":"elteajk_20181009_Jogellenesen_rugtak_ki_Ezt_merlegelje_mielott_pert_indit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac6e1be-89f2-4fc0-871b-41119e36de8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0232f623-a4bd-4b93-bb6b-83d6b0f05259","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181009_Jogellenesen_rugtak_ki_Ezt_merlegelje_mielott_pert_indit","timestamp":"2018. október. 10. 20:31","title":"Jogellenesen rúgták ki? Ezt mérlegelje, mielőtt pert indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír Tv-n korábban műsort vezető Puzsér szerint amit Tarlós képvisel, az a minden ízében korszerűtlen régmúlt, ezért is száll szembe vele a 2019-es főpolgármester-választáson.","shortLead":"A Hír Tv-n korábban műsort vezető Puzsér szerint amit Tarlós képvisel, az a minden ízében korszerűtlen régmúlt, ezért...","id":"20181011_Puzser_Tarlos_a_robbanomotorban_es_az_uj_Kadarban_Orban_Viktorban_hisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616ffc46-411b-4326-ad4e-b905f67423ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Puzser_Tarlos_a_robbanomotorban_es_az_uj_Kadarban_Orban_Viktorban_hisz","timestamp":"2018. október. 11. 09:22","title":"Puzsér: Tarlós a robbanómotorban és az új Kádárban, Orbán Viktorban hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd ki. ","shortLead":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd...","id":"20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a9e9b-c721-4cb2-9318-2abcb5c3561e","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","timestamp":"2018. október. 12. 11:41","title":"A Corvinus kancellárja dolgozhatja ki az új intézményi modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan meg is osztotta a Facebookon. ","shortLead":"Gyorsan meg is osztotta a Facebookon. ","id":"20181011_Deutsch_Tamas_teljesen_megdobbent_attol_amit_egy_belga_repuloteren_latott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcd374-e986-4369-b31f-669fc4c978cc","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Deutsch_Tamas_teljesen_megdobbent_attol_amit_egy_belga_repuloteren_latott","timestamp":"2018. október. 11. 19:03","title":"Deutsch Tamás teljesen megdöbbent attól, amit egy belga repülőtéren látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset miatt torlódásra kell számítani. ","shortLead":"A baleset miatt torlódásra kell számítani. ","id":"20181011_busz_es_auto_utkozott_lezartak_a_hegyalja_utat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29269ee8-b2f1-4a53-b666-9a8a55872222","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_busz_es_auto_utkozott_lezartak_a_hegyalja_utat","timestamp":"2018. október. 11. 07:37","title":"Busz és autó ütközött, lezárták a Hegyalja utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a467ac3e-c284-44d6-a281-88e03a8ec6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy romániai és szerbiai magyar kislányt operáltak meg a közelmúltban a szegedi gyermekklinikán, az operációk költségét adományokból fedezték.","shortLead":"Egy romániai és szerbiai magyar kislányt operáltak meg a közelmúltban a szegedi gyermekklinikán, az operációk költségét...","id":"20181010_szegedi_gyermekklinika_szivmutet_rotary_club","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a467ac3e-c284-44d6-a281-88e03a8ec6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384445c5-d660-43fb-976e-0f2f558a9bcf","keywords":null,"link":"/elet/20181010_szegedi_gyermekklinika_szivmutet_rotary_club","timestamp":"2018. október. 10. 21:40","title":"Otthon nem vállalták az orvosok, Szegeden műtötték meg a kislányok szívét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]