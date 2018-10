Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47e21240-2e2a-41a6-b74e-e6266174e061","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Negyven olyan település van ma az országban, ahol teljes a foglalkoztatottság. Ezek egyike Rábaszentmiklós.","shortLead":"Negyven olyan település van ma az országban, ahol teljes a foglalkoztatottság. Ezek egyike Rábaszentmiklós.","id":"20181012_rabaszentmiklos_orban_nagy_alma_teljes_foglalkoztatottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e21240-2e2a-41a6-b74e-e6266174e061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3680f6be-613a-4bde-989d-d219ae18eca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_rabaszentmiklos_orban_nagy_alma_teljes_foglalkoztatottsag","timestamp":"2018. október. 12. 10:30","title":"Elmentünk a faluba, ahol megvalósult Orbán nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megköszönte az Arany Hajnal nevű pártnak, hogy támogatták a magyar kormányt az Európai Parlament 7-es cikkely elindításáról szóló döntésével kapcsolatban.","shortLead":"A miniszterelnök megköszönte az Arany Hajnal nevű pártnak, hogy támogatták a magyar kormányt az Európai Parlament 7-es...","id":"20181011_Levelben_halalkodott_a_gorog_szelsojobbnak_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d856129a-fa99-47e5-b831-dadc662f570a","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Levelben_halalkodott_a_gorog_szelsojobbnak_Orban_Viktor","timestamp":"2018. október. 11. 21:58","title":"Levélben hálálkodott a görög szélsőjobbnak Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hirtelen állt be a csend, ahogy a nap elbújt.","shortLead":"Hirtelen állt be a csend, ahogy a nap elbújt.","id":"20181012_Elhallgattak_a_mehek_a_napfogyatkozas_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219547f-3c2f-4b64-a371-77b0627dd5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_Elhallgattak_a_mehek_a_napfogyatkozas_alatt","timestamp":"2018. október. 12. 14:04","title":"Elhallgattak a méhek a napfogyatkozás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","shortLead":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","id":"20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9146ea-954c-404b-9beb-ed1ac41a7d89","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","timestamp":"2018. október. 13. 13:48","title":"Férfias gesztust tett George Clooney a felesége felé: Amal férjeként mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook apróhirdetési felületén, a Marketplace-en már mesterséges intelligencia is segít, hogy mihamarabb nyélbe üssék az üzletet a felhasználók.","shortLead":"A Facebook apróhirdetési felületén, a Marketplace-en már mesterséges intelligencia is segít, hogy mihamarabb nyélbe...","id":"20181012_facebook_marketplace_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c842947f-9bd2-4147-9e71-626e764c245f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_facebook_marketplace_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 12. 15:03","title":"Még könnyebb lesz pénzt keresni a Facebookon, felturbózták az apróhirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c3088-7269-4598-8fe2-3a8fb1d92f9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek arra utalnak, valamin változtatnának.","shortLead":"A jelek arra utalnak, valamin változtatnának.","id":"20181013_audi_logo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c3088-7269-4598-8fe2-3a8fb1d92f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7462f116-847d-4075-affc-306f23c87ccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_audi_logo","timestamp":"2018. október. 13. 14:49","title":"Új logója lesz az Audinak? Mutatunk két variációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","shortLead":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","id":"20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee63d19-c91a-457b-902c-1559561cac9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Egy Tiborcz Istvánhoz köthető épületben lelt új otthonra Andy Vajna egyik kaszinója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","shortLead":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","id":"20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a82817b-fa25-4ae6-8fc9-87547c985255","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","timestamp":"2018. október. 12. 09:30","title":"Közleményben határolódik el az ELTE a rendezvénytől, ahol férfiak mondják meg, mi kell a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]