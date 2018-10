Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a72357c3-0827-403d-b15f-111068f2c54d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés bemondónő 70 éves volt.","shortLead":"A tévés bemondónő 70 éves volt.","id":"20181015_Meghalt_Baleczky_Annamaria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72357c3-0827-403d-b15f-111068f2c54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6bfce0-f6e1-4bfa-b7f1-31fe80472b90","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Meghalt_Baleczky_Annamaria","timestamp":"2018. október. 15. 13:43","title":"Meghalt Baleczky Annamária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae90e620-bb90-402e-96c9-ea41513bf9cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében – közölte az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI).","shortLead":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében –...","id":"20181015_magas_szallopor_ertek_koncentracio_figyelmeztetes_oki_omsz_meteorologia_idojaras_szmog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae90e620-bb90-402e-96c9-ea41513bf9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbcbbd3-1567-4158-9266-043a547a4f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_magas_szallopor_ertek_koncentracio_figyelmeztetes_oki_omsz_meteorologia_idojaras_szmog","timestamp":"2018. október. 15. 00:03","title":"Készüljön, a héten rossz lesz a levegő ebben a 12 magyar városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","shortLead":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","id":"20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879589ca-e798-41b0-8729-6dcd914cf631","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","timestamp":"2018. október. 15. 09:17","title":"Athéni antifasiszták vernek meg egy magyar szurkolót egy netre feltett videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157850a-f7cc-456e-ab50-3287611d9477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyenesen egy téglafalnak repült az Air India egyik Boeing 737-es utasszállítója pénteken. Bár ilyen felütéssel jellemzően a landolásról szóló vagy kényszerleszállással folytatódó hírek kezdődnek, az indcidens még csak az út elejét jelentette.","shortLead":"Egyenesen egy téglafalnak repült az Air India egyik Boeing 737-es utasszállítója pénteken. Bár ilyen felütéssel...","id":"20181015_air_india_boeing_737_teglafal_kerites_baleset_tiruccsirapalli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3157850a-f7cc-456e-ab50-3287611d9477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d84634-fcd0-4fd2-aade-3d01db399b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_air_india_boeing_737_teglafal_kerites_baleset_tiruccsirapalli","timestamp":"2018. október. 15. 08:03","title":"Kész csoda, hogy megúszták: nekirepült egy téglafalnak egy Boeing 737-es – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","shortLead":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","id":"20181014_andy_vajna_est_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2c3a1-a9fb-4372-9371-e195d42dd2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_andy_vajna_est_media","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Most tőzsdei céget vett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök még abban sem biztos, hogy az embernek bármi köze lenne a globális felmelegedéshez.","shortLead":"Az elnök még abban sem biztos, hogy az embernek bármi köze lenne a globális felmelegedéshez.","id":"20181015_Trump_szerint_megsem_atveres_a_klimavaltozas_de_elobbutobb_a_folyamat_magatol_visszafordul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453b184d-b10a-4225-b065-a75b349afb66","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Trump_szerint_megsem_atveres_a_klimavaltozas_de_elobbutobb_a_folyamat_magatol_visszafordul","timestamp":"2018. október. 15. 11:19","title":"Trump szerint mégsem átverés a klímaváltozás, de előbb-utóbb a folyamat magától visszafordul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már teljesítette a feladatát, és ez szerinte meg is történt. ","shortLead":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már...","id":"20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da30bcfc-6d6e-4266-bea2-6c03db7fdbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","timestamp":"2018. október. 13. 18:24","title":"Orbán újabb sportközpontot avatott Felcsúton és megmondta, mi az első számú nemzeti ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04063d45-4a30-4dba-a469-0e7a1c6c9a1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veszély ellenére sem hajlandó elhagyni otthonát egy törzsfőnök Indiában.","shortLead":"A veszély ellenére sem hajlandó elhagyni otthonát egy törzsfőnök Indiában.","id":"20181015_Ram_dolhetnek_a_hegyek_akkor_sem_megyek_el_innen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04063d45-4a30-4dba-a469-0e7a1c6c9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccbe291-da6c-4d1c-b1cc-4184cab92119","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Ram_dolhetnek_a_hegyek_akkor_sem_megyek_el_innen","timestamp":"2018. október. 15. 10:01","title":"\"Rám dőlhetnek a hegyek, akkor sem megyek el innen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]