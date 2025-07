Para-Kovács Imre: Akikben Uhrin Benedek és Orbán Viktor meglátja az alkalmasat

Uhrin Benedek szerint Balázs Paliban potenciális operaénekesi képességek voltak.

Nos, ez a kijelentés differenciáltan súlyozott értelmezést igényel, hiszen első olvasatra nem egészen világos, hogy Uhrin Benedekre vagy Balázs Palira vonatkozóan tartalmaz releváns információt, esetleg szűkebb hazánkra, nem beszélve az univerzumról, melyben szerencsések vagyunk tartózkodni.

Nagy valószínűséggel arra a következtetésre fogunk jutni többszöri figyelmes olvasás után, hogy Uhrin Benedek művészetét és képességeit ismerve kizárható, hogy bárkiben felismerje az ilyetén lehetőségeket, Balázs Pali munkásságának elemzése pedig világossá teszi, hogy a helyzet Uhrin Benedek általi értelmezése téves, ezért azt bármilyen módon figyelembe venni dőreség.

Az emberek néha mondanak ilyeneket, szájuk is van, idejük is tengernyi, emlékezzünk csak a zenei tehetségkutatók selejtezőire, amikor a nevező a Tavaszi szél vizet áraszt c. dal leginkább fuldoklással kombinált, egy traktor váltóhibájából eredő fémes recsegésre emlékeztető interpretációja után arra hivatkozott, hogy az anyukája szerint csodálatos hangja van, de említhetném Orbán Viktor azon kijelentését is, miszerint

Varga Judit potenciális miniszterelnöki képességekkel rendelkezett.

Utóbbi esetnél érdemes megállni egy kicsit, ízlelgetni a szavakat, és értelmezni a mögöttes tartalmat.