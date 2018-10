Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre kényszerítették.","shortLead":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre...","id":"20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e64f8-76ff-406a-9282-cbaf915b8dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","timestamp":"2018. október. 16. 11:18","title":"Rátámadtak és meg akarták erőszakolni a magyar bajnok futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1c2cd1-ceef-4971-8e69-1913c544e8c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre valószínűbb, hogy az uniós döntéshozók is úgy gondolják, nem volna tartható az olasz kormány költségvetési tervezete.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy az uniós döntéshozók is úgy gondolják, nem volna tartható az olasz kormány költségvetési...","id":"20181017_Visszadobhatja_az_Europai_Bizottsag_az_olasz_koltsegvetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1c2cd1-ceef-4971-8e69-1913c544e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9407b6d9-5b7f-46cf-b624-407c8b58fab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Visszadobhatja_az_Europai_Bizottsag_az_olasz_koltsegvetest","timestamp":"2018. október. 17. 17:35","title":"Visszadobhatja az Európai Bizottság az olasz költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809f7ad6-c72b-49ad-bea4-32b93cb0aa35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Internetre költözik a büntetés-végrehajtás, lesz élő közvetítés, 360 fokos panorámakép és sok más színes tartalom. Egy Sicario-előzetesszerű toborzóvideó már készült is. ","shortLead":"Internetre költözik a büntetés-végrehajtás, lesz élő közvetítés, 360 fokos panorámakép és sok más színes tartalom...","id":"20181016_Palvin_Barbi_elsapad_Instara_koltoznek_a_magyar_bortonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=809f7ad6-c72b-49ad-bea4-32b93cb0aa35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6669d-bfd7-48a9-812b-1f2adde2a312","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Palvin_Barbi_elsapad_Instara_koltoznek_a_magyar_bortonok","timestamp":"2018. október. 16. 14:23","title":"Palvin Barbi elsápad: Instára költöznek a magyar börtönök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","shortLead":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","id":"20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698107c1-7e16-4e75-b24f-46f55ca8641c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 17. 05:10","title":"Ma is szebbik arcát mutatja az ősz, akár 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet a föld felszíne alatt töltöttek.","shortLead":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet...","id":"20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900cfbb-50bd-449e-b00a-129a3337aa27","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","timestamp":"2018. október. 17. 06:41","title":"Így indul be egy földből kiásott régi Lada, Toyota és Audi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szidja a kormány Sorost és Brüsszelt: a magyarok még soha ennyire nem szerették az EU-t, mint most. Az európaiak 48 százaléka pedig erősebb EU-t szeretne, és csak 27 százalékuk gyengébbet. ","shortLead":"Hiába szidja a kormány Sorost és Brüsszelt: a magyarok még soha ennyire nem szerették az EU-t, mint most. Az európaiak...","id":"20181017_Rekordnepszeru_az_EU_a_NERben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f950a7f4-d6c9-4434-ba93-27d8ca3cda11","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Rekordnepszeru_az_EU_a_NERben","timestamp":"2018. október. 17. 10:23","title":"Rekordnépszerű az EU a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit jelent pontosan. A gyermeki észjárás mégsem hagyta megválaszolatlanul a kérdést.","shortLead":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit...","id":"20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc0632-f10f-438a-94b4-31970fc8df70","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","timestamp":"2018. október. 16. 12:33","title":"Egészen aranyos választ adott Mark Zuckerberg lánya arra, hol is dolgozik az édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4660959-0768-4430-b355-2a255d7a6ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb döntés született, 89 millió forintot kell fizetni gyöngyöspatai diákoknak kártérítésként azért, mert a helyi önkormányzati iskola éveken át szegregáltan tanította őket. Volt olyan roma osztály, amelyiket nem engedtek fel az iskola második szintjére.","shortLead":"Újabb döntés született, 89 millió forintot kell fizetni gyöngyöspatai diákoknak kártérítésként azért, mert a helyi...","id":"20181016_Szegregacioper_mennyit_er_hogy_az_iskola_nem_tanit_meg_irniolvasni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4660959-0768-4430-b355-2a255d7a6ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e5a96-eb92-4046-8ed4-87aa9f1c65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Szegregacioper_mennyit_er_hogy_az_iskola_nem_tanit_meg_irniolvasni","timestamp":"2018. október. 16. 15:29","title":"Szegregációper: mennyit ér, hogy az iskola nem tanít meg írni-olvasni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]