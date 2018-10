Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával kötött együttműködésről. Sikerült neki. Tapsot kapott.","shortLead":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között...","id":"20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2722ad80-b0c6-4915-ba97-0fda3930762e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","timestamp":"2018. október. 16. 13:32","title":"Latorcai János kimondta: Mahachulalongkornrajavidyalaya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly problémát is megoldani: csökkenti a szén-dioxid szintjét és áramot termel az akkumulátorok számára.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly...","id":"20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d0c676-e90a-4b2a-a350-396d1420eb0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","timestamp":"2018. október. 15. 20:08","title":"Ha ez tényleg működik, az áttörés: szén-dioxidból csinál áramot egy új akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és lakóházaik közös éveit.\r

\r

","shortLead":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és...","id":"20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0ebed-7a33-4344-975a-9d7875e38c93","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Csontváry utolsó műtermében kávézott Karinthy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Sírás, köhögés, sőt rosszullét – a legtöbben így végezték a szegedi chilievő versenyen. Tízen indultak, de csak ketten maradtak a végére. Ők a világ legerősebb chilijével is megbirkóztak, majd egy méregerős hamburgert kínáltak nekik- tudósított az RTL Klub híradója.","shortLead":"Sírás, köhögés, sőt rosszullét – a legtöbben így végezték a szegedi chilievő versenyen. Tízen indultak, de csak ketten...","id":"20181014_Siras_lett_a_vege_a_paprika_varosaban_rendezett_chilievo_versenynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef8086-3d62-46cd-8f79-82bade4518ad","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Siras_lett_a_vege_a_paprika_varosaban_rendezett_chilievo_versenynek","timestamp":"2018. október. 14. 19:29","title":"Sírás lett a vége a szegedi chilievő versenynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP vezetője a hvg.hu-nak elmondta: az állami támogatás megszüntetéséről nem egyeztettek előzetesen a Bankszövetséggel.","shortLead":"Az OTP vezetője a hvg.hu-nak elmondta: az állami támogatás megszüntetéséről nem egyeztettek előzetesen...","id":"20181016_Csanyi_Sandor_a_lakastakarekokrol_meccsen_voltam_tegnap_nem_latok_problemat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31be3d0e-df54-449b-b9f3-ce9a7dae781f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Csanyi_Sandor_a_lakastakarekokrol_meccsen_voltam_tegnap_nem_latok_problemat","timestamp":"2018. október. 16. 11:09","title":"Csányi Sándor a lakástakarékokról: Meccsen voltam tegnap, nem látok problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573d5c77-ca7f-4961-8f49-9ca5c4851fcc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Papp László egymás után háromszor szerzett olimpiai aranyérmet. 2003. október 16-án hunyt el. Nagy Feróék dalt is írtak róla.\r

\r

","shortLead":"Papp László egymás után háromszor szerzett olimpiai aranyérmet. 2003. október 16-án hunyt el. Nagy Feróék dalt is írtak...","id":"20181016_15_eve_halt_meg_minden_idok_egyik_legnagyobb_magyar_sportoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=573d5c77-ca7f-4961-8f49-9ca5c4851fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9155a19-57c9-41da-9140-9f41e7f074fc","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_15_eve_halt_meg_minden_idok_egyik_legnagyobb_magyar_sportoloja","timestamp":"2018. október. 16. 10:44","title":"15 éve halt meg minden idők egyik legnagyobb magyar sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","shortLead":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","id":"20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b0f73-25ea-4695-8621-8294b1d1fde7","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","timestamp":"2018. október. 16. 08:38","title":"Egy hét éve eltűnt fiatal férfi maradványai lehettek a Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","shortLead":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","id":"20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32caf881-2c35-4061-adf9-44a8db2c8f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","timestamp":"2018. október. 15. 16:39","title":"Rászorulóknak adta fizetését a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]