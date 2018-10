Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-a elé azt írja Vágó, tudja, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és Márki-Zayt dobta ki. “Ez ugyanaz a politikai kultúra, ami miatt az ellenzék vergődik a NER-ben.”","shortLead":"Október 23-a elé azt írja Vágó, tudja, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és...","id":"20181022_Hadhazy_nem_akarja_hogy_az_LMPbol_Vago_Gabor_szolaljon_fel_az_oktober_23i_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a0f05-d378-4c3d-bfa2-63f554ea9da5","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Hadhazy_nem_akarja_hogy_az_LMPbol_Vago_Gabor_szolaljon_fel_az_oktober_23i_tuntetesen","timestamp":"2018. október. 22. 16:38","title":"Hadházy nem akarja, hogy az LMP-ből Vágó Gábor szólaljon fel az október 23-i tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki a hétvégén jelentette be, hogy szklerózis multiplexben szenved.","shortLead":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki...","id":"20181022_A_beteg_Selma_Blair_melle_alltak_a_hiressegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27759da9-9ccd-40f1-bb7c-0847cb801e01","keywords":null,"link":"/elet/20181022_A_beteg_Selma_Blair_melle_alltak_a_hiressegek","timestamp":"2018. október. 22. 16:48","title":"A beteg Selma Blair mellé álltak a hírességek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban. A világ vezető politikusai is magyarázatot követelnek. ","shortLead":"Folyamatosan új történettel áll elő a szaúdi kormány a konzulátuson megölt Dzsamál Hasogdzsi halálával kapcsolatban...","id":"20181022_Hasogdzsiugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784caf7b-80a6-4699-a3e3-4b52b84ddbc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Hasogdzsiugy","timestamp":"2018. október. 22. 21:11","title":"Hasogdzsi-ügy: a szaudiak továbbra sem ismerik el a gyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letenyénél egy bánya munkája miatt a gyanú szerint leszakadt egy lakóház az alapjáról.\r

","shortLead":"Letenyénél egy bánya munkája miatt a gyanú szerint leszakadt egy lakóház az alapjáról.\r

","id":"20181021_Megindult_a_domb_egy_utepites_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eee4650-a5d8-4bba-9747-218ad448e6c9","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Megindult_a_domb_egy_utepites_miatt","timestamp":"2018. október. 21. 19:48","title":"Megindult a domb egy útépítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a778f5-ba02-4e96-9a29-51bbe9d84248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Agykárosodása van, az államtól viszont évi 6000 forint támogatást kap csak egy kislány Nagyúton. A falu kupakokat gyűjt, hogy segítsen.\r

","shortLead":"Agykárosodása van, az államtól viszont évi 6000 forint támogatást kap csak egy kislány Nagyúton. A falu kupakokat...","id":"20181021_Kupakok_ezreivel_segitik_a_kislanyt_Nagyuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a778f5-ba02-4e96-9a29-51bbe9d84248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d834ef-4c24-4c5e-baca-ef5de49f3014","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Kupakok_ezreivel_segitik_a_kislanyt_Nagyuton","timestamp":"2018. október. 21. 20:18","title":"Kupakok ezreivel segítenek egy kislányt Nagyúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309","c_author":"Révész Sándor","category":"hetilap.szellem","description":"Szenvedélyes vitákat kavart a Zala megyei Németfalu cigánytelepének kivételes vezéregyéniségéről készült dokumentumfilm. Cséplő Gyuri 40 éve halt meg, 25 évesen, a film bemutatása után néhány hónappal.","shortLead":"Szenvedélyes vitákat kavart a Zala megyei Németfalu cigánytelepének kivételes vezéregyéniségéről készült...","id":"201838__cseplo_gyuri__19531978__kepmutatas_es_gyulolet__szivszakadtaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2541b2-e5b3-4102-9ab0-c1c5bacce7e1","keywords":null,"link":"/hetilap.szellem/201838__cseplo_gyuri__19531978__kepmutatas_es_gyulolet__szivszakadtaig","timestamp":"2018. október. 22. 16:00","title":"Negyven éve halt meg a németfalui cigánytelep keserű hőse, Cséplő Gyuri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674556e3-c6be-4bbb-9b43-5645071ee29d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181021_stephen_hawking_utolso_uzenete_isten_facebook_messenger_mobil_ikon_beszelgetesek_a_jovorol_video_huawei_mate_20_pro_optikai_csalodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=674556e3-c6be-4bbb-9b43-5645071ee29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc35176-df4c-4b88-b4b1-ccd3e784e6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_stephen_hawking_utolso_uzenete_isten_facebook_messenger_mobil_ikon_beszelgetesek_a_jovorol_video_huawei_mate_20_pro_optikai_csalodas","timestamp":"2018. október. 21. 13:03","title":"Ez történt: kiadták Stephen Hawking utolsó üzenetét – Istenről is szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbf6749-b977-4b43-a829-434156a5c703","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5,5 kilós, Holdról származó meteorit a vártnál is magasabb áron, 612 500 dollárért (közel 172 millió forint) cserélt gazdát a bostoni székhelyű RR Auction internetes árverésén.","shortLead":"Egy 5,5 kilós, Holdról származó meteorit a vártnál is magasabb áron, 612 500 dollárért (közel 172 millió forint...","id":"20181021_nwa_11789_meteorit_hold_aukcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbf6749-b977-4b43-a829-434156a5c703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa71e53-afe1-4556-b929-e5763719d3a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_nwa_11789_meteorit_hold_aukcio","timestamp":"2018. október. 21. 18:03","title":"Valaki 172 millió forintot adott egy 5,5 kilós meteoritért, de nem is csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]