Orbán primitívnek bélyegezte azt, amire a magyar honvédség készül

– Mit fognak csinálni a következő egy évben az oroszok? Oroszország körül ütközőzónák kialakítására fog törekedni éppúgy, mint eddig. Ennek Ukrajna az egyik áldozata – ezzel a pár mondattal tette túl magát Tusványoson a magyar kormányfő, hogy Oroszország annektálta keleti szomszédunk egy részét, a Krím félszigetet, valamint aktívan támogatja a donyecki szakadárok polgárháborúját a kijevi vezetés ellen. Orbán Viktor azt is elmondta, mit tekint igazi hibának Oroszországgal kapcsolatban.

Engedjék meg, hogy elnagyoltan és megfontoltan, de azt mondjam, hogy az Európai Unió ma primitív orosz politikát folytat, a szankciók és biztonsági fenyegetésre hivatkozó politikát folytat.

A biztonsági fenyegetésre hivatkozni tehát primitív, ezek után meglepő, hogy a Honvédelmi Minisztérium szivárogtatása szerint "az orosz fenyegetés elleni felkészülés jegyében" vesznek részt magyar katonák több európai hadgyakorlatban is. A NATO keretei között megtartott manőverek oroszellenes élét a Magyar Idők címben hozta, de átvette a Magyar Távirati Iroda is. Ennek fényében szerettük volna mi is megtudni az illetékes tárcától, miben is látják Magyarország fenyegetettségét Oroszország részéről.

© AFP / MARCELLO PATERNOSTRO

Kérdéseink aktualitását az adja, hogy javában folyik a katonai felvonulás Norvégiában, ahol az észak-atlanti szövetség a hidegháború óta megrendezett legnagyobb hadgyakorlatára készül. Október 25-től 40 ezernél több katona kezdi el a manővert, amelynek során 92 kilométer hosszúságú frontvonalat alakítanak ki a manőverekben szerepet kapó tízezer szárazföldi jármű segítségével. A skandináv ország középső részén túl a gyakorlat kiterjed a Bergen előtti vizekre. A felvonulás méretére jellemző, hogy 70 hadihajó és 150 harci repülőgép is bevetésre kerül.

Miről szól a hadgyakorlat? A Trident Juncture (magyarra hozzávetőleg "háromágú csomópontként" fordítható) a NATO hivatalos közlése szerint a szerződés 5-ös cikkében garantált kölcsönös védelmet kívánja gyakorolni, méghozzá a barátságtalan norvég időjárás és terepviszonyok között. A gyakorlat első napjaiban az "északi erők" hajtanak végre támadást a déliek ellen, majd a gyakorlat második fázisában a "déli erők" lendülnek ellenoffenzívába.

Spanyol NATO hadgyakolat © AFP / DIRK WAEM

A déliek parancsnokságát az I. Német-Holland Hadtestre osztották, őket segítik további német, olasz és brit dandárok.

Az északiak irányítását a NATO szövetséges szárazföldi parancsnoksága (LANDCOM) kapta feladatának, a katonákat norvég, kanadai és svéd dandárok alkotják. És az amerikai tengerészgyalogság egységeitől kapnak segítséget a víz felől.

A harci repülőket a NATO légi erőinek parancsnokságáról (AIRCOM), a németországi Ramsteinból irányítják, de felhasználják a gyakorlathoz a svéd felségterületeket és egy finn támaszpontot is.

A hadi tengerészet gyakorlataira Belgium, az Egyesült Államok, Hollandia, Kanada, Norvégia, Spanyolország és Törökország is hajókat küld. © AFP / KURT DESPLENTER

Még egy utolsó szemléltetés arról, milyen keretekben gondolkodik a NATO. Washington 12 ezernél több katonát küldött, Berlin 10 ezret, míg a vendéglátó norvégok a NATO a hvg.hu számára megküldött adatai szerint 6700 embert állítanak ki. Többezres a brit, a kanadai, a holland és a francia részvétel is. A gyakorlatban szerepet vállal a NATO mind a 29 tagállama, és meghívottként a svédek és finnek is.

Mennyi tehát a magyar csapatok száma?

Melyik oldalon vesznek részt a gyakorlatban?

Milyen eszközöket visznek magukkal?

Milyen parancsnokság alatt lesznek?

Az orosz fenyegetettség okán túl ezt akartuk megtudni a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályától, miután kioktatást kaptunk, hogyan várjuk el, hogy egy telefonhívásra válaszolni tudjanak. A két hete levélben megküldött kérdéseinkre azóta sem találták meg az adatokat, pedig nyilván rég letisztázott részletkérdések ezek, különben el sem indulhatnának a katonáink Norvégia felé.

© AFP / Mohssen Assanimoghaddam

Az egyszerű tényeknél nagyobb rejtély azonban számunkra, a honvédelmi tárca miért tartotta fontosnak, hogy a Magyar Időknek úgy állítsa be a külföldi hadgyakorlatokat, köztük a Trident Juncture-t, hogy az "felkészülés az orosz fenyegetésre"? Ha valaki azt gondolná, hogy maga a NATO fogalmaz így, akkor téved. Az észak-atlanti szövetség sajtósai és diplomatái is elkerülik, hogy a hatalmas norvégiai hadgyakorlat kapcsán Oroszországot emlegesse. A hvg.hu kérdései közül erre nem is tértek ki a brüsszeli központ munkatársai. Átsiklottak felette.

A cél egy támadó erő elleni közös védekezés gyakorlása. A hadgyakorlat forgatókönyve vagy annak kivitelezése nem irányul egyetlen ország ellen sem

– mondták a Spiegel Online kérésére még két hete a NATO központjában. Ilyen téren különösen érdekes, miért kellett a kormánysajtóban azt sugallni, hogy itt az orosz fenyegetés ellen vonulnának a magyar katonák (elhallgatva, hogy pontosan hányan és milyen eszközökkel).

A NATO tisztviselői képesek ennél diplomatikusabban utalni arra, hogy a helyszínválasztás a Trident Juncture esetében nem tekinthető véletlennek. Azt már mindenki le tudja olvasni a térképről, hogy Norvégia határos Oroszországgal.