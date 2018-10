Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17fd1c4b-4699-4e6c-a846-9ca258997c27","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181026_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_bajnokai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17fd1c4b-4699-4e6c-a846-9ca258997c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eec46ed-4063-4319-adbc-4306bfd670da","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_bajnokai","timestamp":"2018. október. 26. 15:45","title":"Marabu FékNyúz: Az igazság bajnokai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57471575-f0ec-490b-ac5e-2dfb329a5a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden utas meghalt, az autó egyik oldala szinte teljesen megsemmisült.","shortLead":"Minden utas meghalt, az autó egyik oldala szinte teljesen megsemmisült.","id":"20181026_Lanyukat_latogattak_a_meg_a_korhazban_mielott_vonat_ele_hajtottak_a_szulok_Szekkutasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57471575-f0ec-490b-ac5e-2dfb329a5a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9639dd2c-c73f-42f8-a0e1-46ebeb2764e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_Lanyukat_latogattak_a_meg_a_korhazban_mielott_vonat_ele_hajtottak_a_szulok_Szekkutasnal","timestamp":"2018. október. 26. 21:04","title":"Lányukat látogatták a meg a kórházban, mielőtt vonat elé hajtottak a szülők Székkutasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha egymilliárd forintnál is többet fizetni az ügyvédeknek. A kiszabott büntetés ugyanis akár tíz-százmilliárdos is lehet. Az étkezési utalványokkal kapcsolatos pereknél azonban hiábavaló az igyekezet.","shortLead":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha...","id":"20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaee1940-f42f-4e20-8029-9699dac5d8fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","timestamp":"2018. október. 26. 13:00","title":"Tízmilliárdos kártérítéseket fizet az állam a Fidesz-kormány döntései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f7ab7-5701-4d7a-a033-3e3c41271f0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadság híd alatt láthatóak a folyóban az egykor felrobbantott híd maradványai. ","shortLead":"A Szabadság híd alatt láthatóak a folyóban az egykor felrobbantott híd maradványai. ","id":"20181025_Foto_Lathatova_valtak_az_egykori_Ferenc_Jozsef_hid_maradvanyai_a_Dunaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978f7ab7-5701-4d7a-a033-3e3c41271f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cde987-6c6d-427b-bf59-867e4552603f","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Foto_Lathatova_valtak_az_egykori_Ferenc_Jozsef_hid_maradvanyai_a_Dunaban","timestamp":"2018. október. 25. 18:36","title":"Fotó: Láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3dfe2b-851f-4292-a422-fb4a39622672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tökéletes katona, Ivan Drago, a Büntető - mind Ő. ","shortLead":"A Tökéletes katona, Ivan Drago, a Büntető - mind Ő. ","id":"20181026_dolph_lundgren_volvo_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de3dfe2b-851f-4292-a422-fb4a39622672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35c850b-3361-4f67-bf2e-fc5383d4b222","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_dolph_lundgren_volvo_reklam","timestamp":"2018. október. 26. 17:07","title":"Dolph Lundgrennel, a \"harmadik apostollal\" csinált zseniális reklámot a Volvo - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c74ae8-61aa-42b3-82f9-c3dfdd403771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Literteljesítmény fronton az eminens tanulók ma már a 270 lóerő/literes értéket is megközelítik.","shortLead":"Literteljesítmény fronton az eminens tanulók ma már a 270 lóerő/literes értéket is megközelítik.","id":"20181026_toplista_adott_motormeretbol_ezek_az_autok_facsarjak_ki_a_legtobb_erot_koenigsegg_hennessey_mclaren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c74ae8-61aa-42b3-82f9-c3dfdd403771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2c7bec-9580-4532-bc60-5c1621fa7168","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_toplista_adott_motormeretbol_ezek_az_autok_facsarjak_ki_a_legtobb_erot_koenigsegg_hennessey_mclaren","timestamp":"2018. október. 26. 13:21","title":"Toplista: adott motorméretből ezek az autók facsarják ki a legtöbb erőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A feleségem története forgatása tavasszal indul, és 2020 nyarára készülhet el. ","shortLead":"A feleségem története forgatása tavasszal indul, és 2020 nyarára készülhet el. ","id":"20181026_Europai_tamogatast_kapott_Fust_Milanadaptaciojahoz_Enyedi_Ildiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea3ff2c-ea06-4464-a569-b051eac6fc18","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Europai_tamogatast_kapott_Fust_Milanadaptaciojahoz_Enyedi_Ildiko","timestamp":"2018. október. 26. 12:52","title":"Európai támogatást kapott Füst Milán-adaptációjához Enyedi Ildikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II. megvalósításáról szóló szerződését, de most sem született végleges ítélet, a bíróság elnapolta a döntéshozatalt.","shortLead":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II...","id":"20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79475a-61a2-4540-9bc6-5834c25740ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 16:26","title":"Jávor: Most a bíróság húzza az időt a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]