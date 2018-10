Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét tüntetnek a CEU mellett, miután Michael Ignatieff, a CEU rektora csütörtökön bejelentette, az egyetem Bécsbe költözteti az amerikai diplomák kiadását, ha egy hónapon belül a kormány nem írja alá a megállapodást az egyetemmel. Az egyetem Nádor utcai épülete elé péntek estére a Momentum Mozgalom hirdetett meg tüntetést. Kövesse tudósításunkat percről percre! ","shortLead":"Ismét tüntetnek a CEU mellett, miután Michael Ignatieff, a CEU rektora csütörtökön bejelentette, az egyetem Bécsbe...","id":"20181026_Ismet_tuntetnek_a_CEUert__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c413f411-bd26-4f5b-a893-84d60ce40e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Ismet_tuntetnek_a_CEUert__percrol_percre","timestamp":"2018. október. 26. 18:06","title":"Több ezer CEU-t védő tüntető a Nádor utcában - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","shortLead":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","id":"20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee37a4b-d07b-4ab8-ba36-e45c47ea4063","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","timestamp":"2018. október. 25. 22:05","title":"Gyurcsányék a parlament lépcsőjén fognak aludni az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263465fa-c074-4698-b900-5092cf432f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pleschinger Gyula úgy látja, ez ellen csak a fix kamatozású hitelek nyújtanak védelmet.","shortLead":"Pleschinger Gyula úgy látja, ez ellen csak a fix kamatozású hitelek nyújtanak védelmet.","id":"20181024_Kamatemelkedes_varhato_a_monetaris_tanacs_egy_tagja_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=263465fa-c074-4698-b900-5092cf432f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72954f46-e976-47c9-b3ac-1f578259bbaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Kamatemelkedes_varhato_a_monetaris_tanacs_egy_tagja_szerint","timestamp":"2018. október. 24. 21:11","title":"Kamatemelkedés várható a monetáris tanács egy tagja szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","shortLead":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","id":"20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689cfb97-ac57-4af3-883a-615386f4dfb3","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. október. 25. 21:41","title":"Fotó: Így nézi Orbán a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a749b12-41bc-460d-b809-c693f6234a1a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol Vidi az Európa Liga csoportkörének első fordulójában simán kapott ki házigazdaként, majd Londonban szoros meccsen veszített a Chelsea ellen. Thesszalonikiben azonban a csapat nagyon fegyelmezetten játszott, az első félidőben szerzett két gólt, a másodikban pedig megvédte előnyét. Ezzel három pontja van a csoportban.","shortLead":"A Mol Vidi az Európa Liga csoportkörének első fordulójában simán kapott ki házigazdaként, majd Londonban szoros meccsen...","id":"20181025_Gorogorszagba_mentek_elso_Elpontjaikert_a_fehervariak__PAOKMol_Vidi__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a749b12-41bc-460d-b809-c693f6234a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc271c8-aa75-413d-b85c-63f1dd7be358","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Gorogorszagba_mentek_elso_Elpontjaikert_a_fehervariak__PAOKMol_Vidi__ELO","timestamp":"2018. október. 25. 21:00","title":"Görögországba mentek első El-pontjaikért a fehérváriak : PAOK-Mol Vidi - 0-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9ac366-8a02-4a9c-8dc2-3baa820223e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptemberben 251 000 nyilvántartott álláskereső volt, több mint 17 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A 127 ezer álláslehetőség háromnegyede betöltetlen maradt. \r

","shortLead":"Szeptemberben 251 000 nyilvántartott álláskereső volt, több mint 17 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A 127 ezer...","id":"20181025_Tobb_mint_80_ezer_allas_maradt_betoltetlenul_szeptemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9ac366-8a02-4a9c-8dc2-3baa820223e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf272e1c-4069-4b88-8572-417b3b4009d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Tobb_mint_80_ezer_allas_maradt_betoltetlenul_szeptemberben","timestamp":"2018. október. 25. 09:45","title":"Több mint 80 ezer állás maradt betöltetlenül szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az M0-son kialakult hatalmas torlódástól valószínűleg nem függetlenül az M1-M7 közös bevezetője is beállt, munkatársunk háromnegyedórás araszolásról számolt be.","shortLead":"Az M0-son kialakult hatalmas torlódástól valószínűleg nem függetlenül az M1-M7 közös bevezetője is beállt, munkatársunk...","id":"20181026_45_perces_dugo_az_M1M7_bevezeton_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff631efc-9bdd-4b46-ad5b-02a39dcb5805","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181026_45_perces_dugo_az_M1M7_bevezeton_is","timestamp":"2018. október. 26. 18:43","title":"45 perces dugó az M1-M7 bevezetőn is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62023751-e1e9-49f4-a7e7-2775f51bb818","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A légi fotózás és a történetmesélés erejét egyesíti Radisics Milán Water.Shapes.Earth című nagyszabású fotó kiállítása, amely a Német Természetfotós Szövetség fesztiválján mutatkozik be októberben. Radisics Milán idén 11 országot járt be, 741 alkalommal emelkedett a levegőbe, 111 órát töltött a magasban drón segítségével, és összesen 1 443 kilométert tett meg a legkülönfélébb terepeket pásztázva. Az absztrakt határain mozgó képei új perspektívát adnak arról, hogyan alakítja a víz mindennapi életünket, a légi perspektívából adódó meghökkentő látványok pedig teljesen új nézőpontból engednek rálátást a már jól ismert helyszínekre, ugyanakkor a képek segítségével felfedezhetőek olyan területek is, melyeket a Google-n és a NASA-n kívül eddig még senki sem örökített meg. ","shortLead":"A légi fotózás és a történetmesélés erejét egyesíti Radisics Milán Water.Shapes.Earth című nagyszabású fotó kiállítása...","id":"20181024_A_WaterShapesEarth_foto_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62023751-e1e9-49f4-a7e7-2775f51bb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d603401-0771-4524-aa17-a58b31e4053c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181024_A_WaterShapesEarth_foto_projekt","timestamp":"2018. október. 26. 17:25","title":"Képek, amelyeket a Google-n és a NASA-n kívül eddig még senki sem örökített meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]