[{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","shortLead":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","id":"20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2404aa93-114d-4a80-855b-1e7c8446611e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","timestamp":"2018. október. 24. 06:56","title":"Már Ausztriáig ér Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1241c5b1-ea5c-490d-8d59-9cab1afcc312","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi erőszak munkakörtől, pozíciótól és tevékenységtől függetlenül bárhol megjelenhet, ráadásul erősen egyéni, hogy ki mit tart bántalmazásnak, megítélése pedig országonként már Európában belül is jelentősen eltér. Dr. Hungler Sára, jogásszal, munkajogi szakértővel a munkahelyi bántalmazás kiterjedt jelenségéről beszélgettünk. ","shortLead":"A munkahelyi erőszak munkakörtől, pozíciótól és tevékenységtől függetlenül bárhol megjelenhet, ráadásul erősen egyéni...","id":"elteajk_20181015_Rendkivul_valtozatos_modokon_lehet_valakit_bantalmazni_egy_munkahelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1241c5b1-ea5c-490d-8d59-9cab1afcc312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c750c50-2993-45d5-a146-34edc417475b","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181015_Rendkivul_valtozatos_modokon_lehet_valakit_bantalmazni_egy_munkahelyen","timestamp":"2018. október. 24. 07:20","title":"„Rendkívül változatos módokon lehet valakit bántalmazni egy munkahelyen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat figyelmét Jean-Claude Juncker az Európai Parlamentben.","shortLead":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat...","id":"20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7bc5c6-8b60-4c83-b69c-42a608f4599c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","timestamp":"2018. október. 24. 12:33","title":"Juncker üzent Romániának, hogy az ország „erős embere” is meghallja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csitul kicsit a szél, megjön viszont az eső.","shortLead":"Csitul kicsit a szél, megjön viszont az eső.","id":"20181025_oszi_idojaras_szel_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9908186-382c-4803-8724-b8604227f557","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_oszi_idojaras_szel_eso","timestamp":"2018. október. 25. 05:24","title":"Kellemetlen őszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27261c0-3a54-4315-8150-ec29ab3331ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint senki sem szeretné, hogy parancsolgassanak neki, hülyék pedig végképp ne tegyék ezt. Ő is részt vett a hajléktalanság kriminalizálása elleni tüntetésen, amivel kapcsolatban azt mondta, a hatalomnak az a dolga, hogy minél hatalmasabb legyen. „A hatalom arra kényszeríti a használóját, hogy rosszul használja” – véli.","shortLead":"Az író szerint senki sem szeretné, hogy parancsolgassanak neki, hülyék pedig végképp ne tegyék ezt. Ő is részt vett...","id":"20181024_Dragoman_Gyorgy_Az_igazi_diktaturak_nem_szunnek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27261c0-3a54-4315-8150-ec29ab3331ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fbd5ec-3eef-4fd8-b20b-ef9e65505735","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Dragoman_Gyorgy_Az_igazi_diktaturak_nem_szunnek_meg","timestamp":"2018. október. 24. 17:36","title":"Dragomán György: Az igazi diktatúrák nem szűnnek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ebcad0-e72b-4ca4-aafd-063c983263b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik vietnami nemzeti park megszüntette az elefánttúrákat. Azt tanácsolják a turistáknak, hogy inkább figyeljék meg a természetes környezetükben az állatokat ahelyett, hogy lovagolnának rajtuk. ","shortLead":"Az egyik vietnami nemzeti park megszüntette az elefánttúrákat. Azt tanácsolják a turistáknak, hogy inkább figyeljék meg...","id":"20181025_Vegre_leszalltak_az_elefantokrol_Vietnamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ebcad0-e72b-4ca4-aafd-063c983263b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4409b2-63d6-476f-90f0-5df4579d301e","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Vegre_leszalltak_az_elefantokrol_Vietnamban","timestamp":"2018. október. 25. 11:03","title":"Végre leszálltak az elefántokról Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte nem lehet az arany a végső menedék. ","shortLead":"Szerinte nem lehet az arany a végső menedék. ","id":"20181024_Suranyi_Gyorgy_a_jegybanki_aranytartalekrol_Meglepodtem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8798e60b-4c33-43cb-8f16-d9a45755c5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Suranyi_Gyorgy_a_jegybanki_aranytartalekrol_Meglepodtem","timestamp":"2018. október. 24. 11:39","title":"Surányi György a jegybanki aranytartalékról: \"Meglepődtem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mohamed bin Szalmán kijelentette: valamennyi tettest felelősségre fogják vonni.","shortLead":"Mohamed bin Szalmán kijelentette: valamennyi tettest felelősségre fogják vonni.","id":"20181024_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_ujsagirogyilkossag_mohamed_bin_szalman_szaudi_koronaherceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b4f725-1ad3-43c7-967a-ff3b36908892","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_ujsagirogyilkossag_mohamed_bin_szalman_szaudi_koronaherceg","timestamp":"2018. október. 24. 18:41","title":"Megszólalt Hasogdzsi meggyilkolásáról a szaúdi koronaherceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]