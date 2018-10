Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíznak benne, hogy lesz előválasztás Budapesten, ebben az esetben pedig nem Karácsonyt, Horváth Csabát küldenék ringbe.","shortLead":"Bíznak benne, hogy lesz előválasztás Budapesten, ebben az esetben pedig nem Karácsonyt, Horváth Csabát küldenék ringbe.","id":"20181026_Az_MSZP_nem_Karacsony_Gergelyt_kuldene_elovalasztasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c33e69-0894-42dc-aace-c0a6dabefc2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Az_MSZP_nem_Karacsony_Gergelyt_kuldene_elovalasztasba","timestamp":"2018. október. 26. 08:28","title":"Az MSZP nem Karácsony Gergelyt küldené előválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Floridában tartóztattak le egy férfit. ","shortLead":"Floridában tartóztattak le egy férfit. ","id":"20181026_Letartoztattak_egy_embert_az_amerikai_csobombak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515f735e-b9d7-4195-851b-dabaa5ae2dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Letartoztattak_egy_embert_az_amerikai_csobombak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 17:24","title":"Letartóztattak egy embert az amerikai csőbombák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d73e5a-43f1-420f-af9c-d8465cc96ea6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van egy német sofőr, aki mindenkinél gyorsabban és mindenkinél szűkebb helyre tud beparkolni. Lassítva mutatjuk, hogy mit és hogyan csinál.","shortLead":"Van egy német sofőr, aki mindenkinél gyorsabban és mindenkinél szűkebb helyre tud beparkolni. Lassítva mutatjuk...","id":"20181026_a_nap_videoja_szuperlassitva_mutatjuk_hogyan_ne_probaljon_meg_gyorsan_leparkolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3d73e5a-43f1-420f-af9c-d8465cc96ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d0ff0-d0e0-429b-a898-0fb691039db0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_a_nap_videoja_szuperlassitva_mutatjuk_hogyan_ne_probaljon_meg_gyorsan_leparkolni","timestamp":"2018. október. 26. 06:41","title":"A nap videója: szuperlassítva mutatjuk, hogyan ne próbáljon meg gyorsan leparkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha egymilliárd forintnál is többet fizetni az ügyvédeknek. A kiszabott büntetés ugyanis akár tíz-százmilliárdos is lehet. Az étkezési utalványokkal kapcsolatos pereknél azonban hiábavaló az igyekezet.","shortLead":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha...","id":"20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaee1940-f42f-4e20-8029-9699dac5d8fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","timestamp":"2018. október. 26. 13:00","title":"Tízmilliárdos kártérítéseket fizet az állam a Fidesz-kormány döntései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121c00e4-8cec-41b5-9c61-f2a13c62d150","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kategóriával drágább autókra is jár mostantól az elektromos autókra adott 1,5 millió forint. ","shortLead":"Egy kategóriával drágább autókra is jár mostantól az elektromos autókra adott 1,5 millió forint. ","id":"20181026_20_millios_elektromos_autokra_is_kerheto_mostantol_az_allami_ingyenpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121c00e4-8cec-41b5-9c61-f2a13c62d150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde2f06a-b84f-4b9f-923f-778523eeba9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_20_millios_elektromos_autokra_is_kerheto_mostantol_az_allami_ingyenpenz","timestamp":"2018. október. 26. 08:22","title":"20 milliós elektromos autókra is kérhető mostantól az állami ingyenpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi kezek helyett francia fiatalok számítógépes algoritmusa készített.","shortLead":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi...","id":"20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2747e7cc-6734-4657-a0c9-af4c3ae1468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","timestamp":"2018. október. 26. 16:00","title":"120 millió forintért kelt el a kép, amelyet a mesterséges intelligencia festett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók egyszerű feltöltése, tematikus elrendezése, tárolása és a köztük való hatékony keresés mellett kedvenc képeinkből, vagy albumainkból néhány perc alatt valódi fotóalbumot készíttethetünk.","shortLead":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók...","id":"20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e493ff-5fc3-4746-840d-3dde3227c13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","timestamp":"2018. október. 26. 10:03","title":"Már elérhető a Google Fotók új funkciója, a magyar felhasználók is kérhetnek saját fotókönyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hosszú hétvége miatt október 31-ig elküldik a támogatásokat.","shortLead":"A hosszú hétvége miatt október 31-ig elküldik a támogatásokat.","id":"20181026_Par_nappal_korabbaan_utaljak_a_novemberi_csaladtamogatasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aeac66f-de8b-403b-a2ff-e0dfe4797420","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Par_nappal_korabbaan_utaljak_a_novemberi_csaladtamogatasokat","timestamp":"2018. október. 26. 15:14","title":"Pár nappal korábban utalják az októberi családtámogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]