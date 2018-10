Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. ","shortLead":"A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. ","id":"20181029_Nem_szamit_sok_jora_jovore_a_GKI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7529d5-7e42-44f7-baca-77e14e9d23e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Nem_szamit_sok_jora_jovore_a_GKI","timestamp":"2018. október. 29. 09:05","title":"Nem számít sok jóra jövőre a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások eredménytelenek.","shortLead":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások...","id":"20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a051a9-d557-4b08-821e-42c10e908fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","timestamp":"2018. október. 30. 14:29","title":"Szemétkáosz: az egy hét alatt felgyülemlett szemét két hónapig ad munkát a szemeteseknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","shortLead":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","id":"20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52482af1-0e78-48fb-a933-78f767293589","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Újabb 140 járatot töröltek Brüsszelben a csomagkezelők sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia főváros hat pályaudvarán a nemzeti vasúti társaság 550 hivatásos ellenőre, hasonló nagyságrendű rendőri erőkkel megerősítve, eddig példátlan méretű razziát tartott.","shortLead":"A francia főváros hat pályaudvarán a nemzeti vasúti társaság 550 hivatásos ellenőre, hasonló nagyságrendű rendőri...","id":"20181029_Pedagogiai_celzattal_vasaltak_be_25_millio_forintnyi_buntetest_egy_nap_alatt_a_parizsi_jegyellenorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3d94cc-824d-4d2b-a23d-e8a89e229da6","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Pedagogiai_celzattal_vasaltak_be_25_millio_forintnyi_buntetest_egy_nap_alatt_a_parizsi_jegyellenorok","timestamp":"2018. október. 29. 07:20","title":"Pedagógiai célzattal vasaltak be 25 millió forintnyi büntetést egy nap alatt a párizsi jegyellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","shortLead":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","id":"20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0350b2-8ae6-4cad-9896-1be5475aab6a","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","timestamp":"2018. október. 30. 11:10","title":"Liam Neesonra és fiára szép kis gyászmunka vár Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig az énekes Selena Gomeznek volt a legtöbb követője, de a portugál focista előzött.","shortLead":"Eddig az énekes Selena Gomeznek volt a legtöbb követője, de a portugál focista előzött.","id":"20181030_cristiano_ronaldo_selena_gomez_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8187ef09-7666-4fd0-90ae-390c8c3821c2","keywords":null,"link":"/sport/20181030_cristiano_ronaldo_selena_gomez_instagram","timestamp":"2018. október. 30. 17:58","title":"Cristiano Ronaldo lett az Instagram királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és az a koncert lett volna utolsó találkozásuk, ahol végül letartóztatták.","shortLead":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és...","id":"20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef9f4-5731-4855-9338-d14e2dfd6e38","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. október. 30. 08:12","title":"Pásztor Anna zaklatója nem fogta fel, hogy le van rázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]