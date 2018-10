Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25dd7af1-0dee-4be8-b6e6-cc1349bb32c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181029_Cica_vagy_varju_Imadja_az_internet_az_elo_optikai_csalodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25dd7af1-0dee-4be8-b6e6-cc1349bb32c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122402a0-0489-4e4f-83d5-e82b5a637284","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Cica_vagy_varju_Imadja_az_internet_az_elo_optikai_csalodast","timestamp":"2018. október. 29. 11:56","title":"Cica vagy varjú? Imádja az internet ezt az optikai csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","shortLead":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","id":"20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002a755d-a341-47a9-9ee1-23fc107d05ea","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","timestamp":"2018. október. 29. 17:20","title":"Csak meztelenül lehet megnézni egy új kiállítást Kolumbiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban találták meg, a Sky News pedig arról írt, hogy Hasogdzsi testét feldarabolták.","shortLead":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban...","id":"20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6b86e-9bbb-47b6-aa96-19b071b90df0","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","timestamp":"2018. október. 29. 13:43","title":"A török külügyminiszter szerint mégsem találták meg Dzsamál Hasogdzsi holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés – állítja a Direkt36.","shortLead":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés –...","id":"20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828d9a42-ad0f-480a-a376-45af0e321042","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","timestamp":"2018. október. 29. 08:25","title":"Csak színjáték volt az orosz-magyar keménykedés a Szkripal-botrányban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az időjárás tartós változása mérhetően kihat az online vásárlási szokásokra is. Egy hazai szakértő azt tanácsolja, a vállalkozásoknak fel kell ismerni a jeleket, és alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz.","shortLead":"Az időjárás tartós változása mérhetően kihat az online vásárlási szokásokra is. Egy hazai szakértő azt tanácsolja...","id":"20181030_klimavaltozas_ekereskedelem_webshopok_online_vasarlasi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd67f710-5933-4282-ac66-333c32945ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_klimavaltozas_ekereskedelem_webshopok_online_vasarlasi_szokasok","timestamp":"2018. október. 30. 10:03","title":"Amire csak kevesen gondolnak: a klímaváltozás befűthet a webshopoknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4f29d-3367-4754-94ae-8fd58a298ce9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miközben szex ömlik mindenhonnan, fogalmunk sincs, hogy az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen hatással van az életükre – állítja Singer Magdolna. A mentálhigiénés szakember Szextörténetek című, új könyvében nők, férfiak, idősek és fiatalok vallanak a szexuális életükről. A kötetből az 52 éves Zoltán történetét választottuk. ","shortLead":"Miközben szex ömlik mindenhonnan, fogalmunk sincs, hogy az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen...","id":"20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f4f29d-3367-4754-94ae-8fd58a298ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a52f149-999b-42dd-9ee7-5455d8c8856b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","timestamp":"2018. október. 28. 20:15","title":"„Dolgozni kell a kapcsolaton, hogy legyen benne spiritusz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez képest.","shortLead":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez...","id":"20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dbc790-cd6b-43cc-9b1d-de9879f72efe","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","timestamp":"2018. október. 28. 18:23","title":"A Zöldek örülhetnek a legjobban Hessenben, a CDU 10 százalékot esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban csak két ország van, ahol szívesebben viszik vissza a használt elemeket és akkumulátorokat, mint itt.","shortLead":"Az egész EU-ban csak két ország van, ahol szívesebben viszik vissza a használt elemeket és akkumulátorokat, mint itt.","id":"20181029_Jar_a_vallveregetes_a_magyaroknak_vegre_teszunk_valamit_a_bolygoert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1dbe3ab-fc02-4bbc-9375-bb737f4f2786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Jar_a_vallveregetes_a_magyaroknak_vegre_teszunk_valamit_a_bolygoert","timestamp":"2018. október. 29. 12:21","title":"Jár a vállveregetés a magyaroknak, végre teszünk valamit a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]