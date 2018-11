Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A nyáron bemutatott funkciót fejlesztette tovább a Google az androidosok és iPhone-osok által is használható Gboard alkalmazásában, így mostantól gyorsan készíthetünk személyre szabott ikont magunkról. 2018. november. 05. 18:03 Ha szeretne magáról egy továbbküldhető matricát, a Google billentyűzete gyorsan megcsinálja

A kazah nép nagy fehér gyermeke mindent megpróbált, hogy Trump malmára hajtsa a vizet. ","shortLead":"A kazah nép nagy fehér gyermeke mindent megpróbált, hogy Trump malmára hajtsa a vizet. 2018. november. 07. 14:02 Újra akcióba lendült Borat, ezúttal az amerikai félidei választásokat próbálta befolyásolni – videó

A Barca védője akkorát fejelt a busz visszapillantójába, mint anno Zidane Materazzi mellkasába. 2018. november. 06. 12:03 Lefejelte Piqué a buszt, annyira belemerult papírjaiba

A felcsúti fociakadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány és az azt vezető Mészáros Lőrinc sokmilliárd forintnyi közpénzről döntöttek nyilvános pályáztatás nélkül. 2018. november. 06. 11:37 Mészáros Lőrinc gyerekeihez kerültek a felcsúti focialapítvány sokmilliárdos tao-pénzei

Dékány Gyula több mint 10 éve kutatja az anyatejben lévő cukrokat, azt, hogy hogyan lehetne őket mesterségesen előállítani. Ezek azért fontosak, mert segítik a csecsemők védekezését a betegségekkel szemben, idősek esetében pedig lassítanák a szellemi képességek romlását. A világ számos országában dolgozó professzor azt szeretné, ha magyar cégek és kutatóintézetek is bekapcsolódnának a termelésbe és a kutatásba. 2018. november. 06. 14:05 Ha agyonverik is, jövőre elkészíti a magyar tudós a Parkinson- és az Alzheimer-kór ellenszerét

Drága mulatság, mégis évek óta nő a túlórák száma. 2018. november. 07. 13:19 Egymillióhoz közelíthet decemberben a kiskereskedelmi túlórázás

A sorozat alkotója, Vince Gilligan új filmen dolgozik, amely számos ponton kapcsolódni fog a Breaking Badhez. ","shortLead":"A sorozat alkotója, Vince Gilligan új filmen dolgozik, amely számos ponton kapcsolódni fog a Breaking Badhez. 2018. november. 07. 09:57 Film készülhet a Breaking Badből

Az univerzum egyik legrégibb csillagát fedezhették fel ausztrál csillagászok: a csillag szinte teljes egészében az ősrobbanás által képződött anyagokból áll. 2018. november. 06. 20:03 Jelentős felfedezés: találtak egy 13,5 milliárd éves csillagot, ez lehet az univerzum egyik legrégebbi emléke