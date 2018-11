Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és LGBT képviselők.","shortLead":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és...","id":"20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50537c4e-ff46-49d1-b362-e8a1d0c7ab72","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 07. 09:38","title":"Történelmet írtak a nők Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbc32c7-52e4-409d-a5c3-fb8ef73048e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Összességében kevés a női pilóta a világon, és kevesebbet is keresnek férfi kollégáiknál. A légitársaságok ígérik: nem lesz ez mindig így.","shortLead":"Összességében kevés a női pilóta a világon, és kevesebbet is keresnek férfi kollégáiknál. A légitársaságok ígérik: nem...","id":"20181108_Kiderult_mely_legitarsasagok_szeretik_a_noi_pilotakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bbc32c7-52e4-409d-a5c3-fb8ef73048e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac877b5d-2011-4091-b2cb-629ca68272b6","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Kiderult_mely_legitarsasagok_szeretik_a_noi_pilotakat","timestamp":"2018. november. 08. 05:45","title":"Kiderült, mely légitársaságok szeretik a női pilótákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e755fd3c-d562-46d5-b913-a17ad342a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő veje és Szivek Norbert cégei megvették Andy Vajnától az épület tíz százalékát birtokló céget.","shortLead":"A kormányfő veje és Szivek Norbert cégei megvették Andy Vajnától az épület tíz százalékát birtokló céget.","id":"20181107_Minden_akadaly_elharult_Tiborcz_cege_elkezdheti_a_Mahartszekhaz_atepiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e755fd3c-d562-46d5-b913-a17ad342a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877d8e94-f4a3-486c-b228-efd53fcd35aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Minden_akadaly_elharult_Tiborcz_cege_elkezdheti_a_Mahartszekhaz_atepiteset","timestamp":"2018. november. 07. 18:21","title":"Minden akadály elhárult, Tiborcz cége elkezdheti a Mahart-székház átépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés gyakorisága 2013 óta megnégyszereződött a közbeszédben.","shortLead":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés...","id":"20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35947b3d-eb29-438e-8979-e248c7134d00","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","timestamp":"2018. november. 07. 10:44","title":"Az \"egyszer használatos\" lett az év szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea0b67-1042-4347-b684-17d90b329a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mikulás vigyorog vadonatúj közlekedési eszközében, a szarvasa viszont nem túl boldog. Hiszen munka nélkül maradt.","shortLead":"A Mikulás vigyorog vadonatúj közlekedési eszközében, a szarvasa viszont nem túl boldog. Hiszen munka nélkül maradt.","id":"20181106_800_loeros_izomauto_szannal_erkezik_iden_a_mikulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea0b67-1042-4347-b684-17d90b329a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee32ced9-e0b0-4fd3-acca-f302e4474524","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_800_loeros_izomauto_szannal_erkezik_iden_a_mikulas","timestamp":"2018. november. 06. 15:21","title":"800 lóerős izomautó szánnal érkezik idén a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A beruházást Seszták Miklóshoz köthető cégek nyerték el, az eredetileg tervezett ár kétszereséért. ","shortLead":"A beruházást Seszták Miklóshoz köthető cégek nyerték el, az eredetileg tervezett ár kétszereséért. ","id":"20181106_Konditerem_es_tornacsarnok_nelkul_epul_teniszakademia_Kisvardan_de_luxus_klubepulet_azert_szerepel_a_tervekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9286c278-49a6-4cb8-8079-0ee88128f207","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Konditerem_es_tornacsarnok_nelkul_epul_teniszakademia_Kisvardan_de_luxus_klubepulet_azert_szerepel_a_tervekben","timestamp":"2018. november. 06. 14:11","title":"Konditerem és tornacsarnok nélkül épül teniszakadémia Kisvárda közelében, de luxus klubépület azért szerepel a tervekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a CEU-t Bécsig űzik.","shortLead":"Miközben a CEU-t Bécsig űzik.","id":"20181107_Kinai_egyetemet_hozhat_Magyarorszagra_Palkovics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7b78bf-662e-4f67-a04f-2d3ad210f149","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Kinai_egyetemet_hozhat_Magyarorszagra_Palkovics","timestamp":"2018. november. 07. 11:45","title":"Kínai egyetemet hozhat Magyarországra Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban, különösen az ország keleti felében, terjed az idegengyűlölet, s egyre többen vevők a demokráciával összeegyeztethetetlen elvekre is – áll a DW hírportál által ismertetett átfogó felmérésben.\r

","shortLead":"Németországban, különösen az ország keleti felében, terjed az idegengyűlölet, s egyre többen vevők a demokráciával...","id":"20181107_Nemetorszagban_is_terjed_az_idegengyulolet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2fd313-c381-46a7-a8b6-ec2aa8bc3ac2","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Nemetorszagban_is_terjed_az_idegengyulolet","timestamp":"2018. november. 07. 12:11","title":"Németországban is terjed az idegengyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]