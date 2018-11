December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni. Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyermeknek joga van anyához és apához, kétharmadhoz köthetik a családoknak járó támogatásokat. A fiatal házasok pedig akár 10 milliós kamatmentes kölcsönt is kaphatnak.

A Magyar Idők számol be a családvédelmi nemzeti konzultációs kérdéssorról. Tíz kérdés szerepel majd, ezek sorrendben:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a népességfogyást nem bevándorlással, hanem a családok erőteljesebb támogatásával kell orvosolni?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy az új családtámogatási programokat a továbbiakban is munkavégzéshez kell kötni?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fiatal házaspároknak támogatást kell adni az önálló életkezdéshez?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy több gyermek vállalása esetén több támogatást kell adni?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy a legalább három gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatást kell adni?” „Támogatja-e Ön azt, hogy az állam ismerje el a valódi főállású anyaság intézményét?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy a kormány támogassa a gyermeküket nevelő nők munkavállalását?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy a beteg gyermeküket otthon ápoló családtagok nagyobb támogatást kapjanak?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy gyermekeink szellemi, lelki és fizikai fejlődése olyan érték, amelyet a magyar államnak is védenie kell?” „Egyetért-e Ön azzal az alapelvvel, miszerint a gyermeknek joga van anyához és apához?” „Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyermeket nevelő családoknak járó költségvetési támogatások kétharmados védelmet kapjanak?”

Vagyis:

Alaptörvény-módosítás jöhet. A passzus mellé, miszerint „a szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni”, bekerülhet, hogy az anya és az apa mint család.

Az otthonápolók tiltakozásukkal elérhetik, hogy nagyobb támogatást kapnak.

Kétharmados többség dönthet a családtámogatásról.

Tovább folyik a migránsozás.

Támogatást kaphatnak a fiatal házasok és anyák. Előbbi csoportnak akár 5-10 milliós kamatmentes kölcsön is járhat. A legalább három gyermeket nevelő anyáknak pedig tényleg jöhet az szja-mentesség.

Minden lehetséges eszközzel meg akarja állítani a Fidesz a népességfogyást, ami eddig nem sikerült.

Novák a bejelentő sajtótájékoztatón azt mondta:

Erős üzenetet küldhetnek Brüsszelnek: azt, hogy Európa megújulása elképzelhetetlen a családok megerősítése nélkül, és Magyarország nem akar bevándorlást, nem akar népességcserét.

Papíralapon, neten is ki lehet majd tölteni, a határidő december 21. lesz. „A sorban nyolcadik nemzeti konzultáció pontos kérdéssorát már a hét elején elkezdik postázni” – mondta Novák Katalin. A postának nagyjából egy hónap alatt nyolcmillió küldeményt kell kézbesíteni, ez nem mindig ment problémamentesen a korábbiakban, így könnyen lehet, hogy a kitöltési és beküldési határidőn majd tol a kormány.

Szeretnék elérni, hogy Magyarország családbarát ország legyen. A demográfiai helyzetet javító eddigi intézkedések sokrétűek: a kormány bevezette a családbarát adórendszert, a gyed extrát, elindította az otthonteremtési és bölcsődefejlesztési programot, valamint a munkahelyvédelmi akciót – mondta Novák.

A konzultációhoz most is kapcsolódik médiakampány, fórumok, tévés és rádiós megjelenés, hirdetés online és papíralapon is, óriásplakátok. A kabinet hasonló kiadásokkal számolnak, mint az eddigi konzultációk során, a végleges költséget az határozza meg, mennyien vesznek részt rajta.

Korábban már megírtuk, a kérdések nem csak a családpolitikáról fognak szólni, hanem ezzel „üzenetet is küldhet Magyarország Brüsszelnek: a bevándorlás, a népességcsere helyett az erős családokat támogatják”, így nem meglepő, hogy a kérdések összemossák a menekültválságot és családtámogatással.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára korábban már elmondta: a témák között szerepeltetni tervezik majd a fiatal házaspárok életkezdésének támogatása, a gyerekvállalás további ösztönzése és a gyereket nevelő nők munkavállalásának kérdése is, amelyek kijelölhetik a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait.

Arról már korábban volt hír, hogy a nemzeti konzultáció kapcsán a gyermekvállalás ösztönzéseként felvetődött, hogy a háromgyermekes nők életük végéig mentesüljenek a személyi jövedelemadó fizetése alól. Sajtóértesülések szerint a nagycsaládosok gépkocsikedvezménye, a gyerekek után járó nyugdíjkedvezmény és az anyaság szolgálatának jobb megbecsülése is szóba kerülhet.