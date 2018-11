Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi főpolgármestert csak akkor van esély legyőzni, ha egy kihívó indul. A jelenleg ismert nevek közül Karácsony Gergely a legesélyesebb.","shortLead":"A jelenlegi főpolgármestert csak akkor van esély legyőzni, ha egy kihívó indul. A jelenleg ismert nevek közül Karácsony...","id":"20181110_Felmeres_fejfej_mellett_Karacsony_es_Tarlos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72a5241-ac2b-4b84-8da5-354e3d372f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Felmeres_fejfej_mellett_Karacsony_es_Tarlos","timestamp":"2018. november. 10. 09:10","title":"Felmérés: fej-fej mellett Karácsony és Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcffd012-d719-4bf4-b5e1-a518f3e21987","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 63 éves biztonsági őr profi sportlövő volt, azért akarta megölni a kormányfőt, mert a kormány exhumálni akarja Franco földi maradványait.","shortLead":"A 63 éves biztonsági őr profi sportlövő volt, azért akarta megölni a kormányfőt, mert a kormány exhumálni akarja Franco...","id":"20181108_18_lofegyver_volt_nala_meg_akarta_olni_a_spanyol_miniszterelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcffd012-d719-4bf4-b5e1-a518f3e21987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d6f6e-5de5-4ec3-a0e4-d2d720c009c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_18_lofegyver_volt_nala_meg_akarta_olni_a_spanyol_miniszterelnokot","timestamp":"2018. november. 08. 14:00","title":"18 lőfegyver volt nála, meg akarta ölni a spanyol miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80f7791-c71f-4a84-b554-072098502dfd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping elnök fogadta az amerikai diplomácia veteránját, a csaknem százéves külügyminisztert, aki kibékítette az Egyesült Államokat a kínai kommunistákkal még Mao elnök idejében. ","shortLead":"Hszi Csin-ping elnök fogadta az amerikai diplomácia veteránját, a csaknem százéves külügyminisztert, aki kibékítette...","id":"20181109_A_tortenelem_megis_megismetli_onmagat_Kissinger_Pekingben_bekelteto_kuldetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e80f7791-c71f-4a84-b554-072098502dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96beec90-fafa-49a2-b33b-aa0d97575726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_A_tortenelem_megis_megismetli_onmagat_Kissinger_Pekingben_bekelteto_kuldetesen","timestamp":"2018. november. 09. 13:00","title":"A történelem mégis megismétli önmagát? Kissinger Pekingben, békéltető küldetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a kormány jövő héten nem terjeszti be a szükséges jogszabály-változtatásokat, az MSZP megteszi. ","shortLead":"Ha a kormány jövő héten nem terjeszti be a szükséges jogszabály-változtatásokat, az MSZP megteszi. ","id":"20181109_Karpotlast_kovetel_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasoknak_az_Ab_dontese_nyoman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e726373-44e9-4bf6-8074-053ebd67ce75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Karpotlast_kovetel_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasoknak_az_Ab_dontese_nyoman","timestamp":"2018. november. 09. 16:35","title":"Kárpótlást követel az MSZP a rokkantnyugdíjasoknak az Ab döntése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De előtte még maratoni turnéra indul.","shortLead":"De előtte még maratoni turnéra indul.","id":"20181108_Elton_John_visszavonul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e759484f-f19a-45d0-bb9e-329d18ff1345","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Elton_John_visszavonul","timestamp":"2018. november. 08. 11:11","title":"Elton John visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","shortLead":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","id":"20181107_biomega_sin_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1f6aca-0783-41c1-ae0a-55d7202edfa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_biomega_sin_elektromos_auto","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"Lenne vevő az ennyire fapados \"Teslákra\" is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cde5a7d-2bb0-4e01-9d4d-c9908e2a7a5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az igazi ritkaságnak számító drágakő árát 8 és 14 milliárd forint közötti összegre becsülik.","shortLead":"Az igazi ritkaságnak számító drágakő árát 8 és 14 milliárd forint közötti összegre becsülik.","id":"20181109_Tizennyolc_karatos_rozsaszin_gyemantot_arvereznek_el_Genfben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cde5a7d-2bb0-4e01-9d4d-c9908e2a7a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5a85b0-4564-44dc-bebb-f1ebac4a2024","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Tizennyolc_karatos_rozsaszin_gyemantot_arvereznek_el_Genfben","timestamp":"2018. november. 09. 21:18","title":"Tizennyolc karátos rózsaszín gyémántot árvereznek el Genfben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7445194a-cb31-4b7e-95d4-b6cf3b56a601","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 300 millió euró (közel 100 milliárd forint) beruházási értékű Etele Plaza ingatlanfejlesztőjének vezérigazgatója, Tatárt Tibor az alapkőletételen elmondta, a tárgyalások jól haladnak az Etele Plaza leendő bérlőivel, már a teljes bérbe adható terület 60 százalékára aláírt vagy folyamatban lévő szerződésük van.","shortLead":"A 300 millió euró (közel 100 milliárd forint) beruházási értékű Etele Plaza ingatlanfejlesztőjének vezérigazgatója...","id":"20181108_Letettek_a_Budapesten_epulo_szuperplaza_alapkovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7445194a-cb31-4b7e-95d4-b6cf3b56a601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250b2c0a-eca2-4cec-8883-6315a4e70288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Letettek_a_Budapesten_epulo_szuperplaza_alapkovet","timestamp":"2018. november. 08. 10:58","title":"Letették a Budapesten épülő szuperpláza alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]