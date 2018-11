Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510e705a-6f42-413e-be3b-af1103dbaab7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A vizsgálat már több mint egy éve tart, de gyanúsítottakat még nem hallgattak ki az ügyben.","shortLead":"A vizsgálat már több mint egy éve tart, de gyanúsítottakat még nem hallgattak ki az ügyben.","id":"20181112_Meg_mindig_nyomoznak_az_uszoszovetsegnel_a_Bienerthera_ketes_ugyei_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510e705a-6f42-413e-be3b-af1103dbaab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12479bab-1ce9-4ef6-af93-0565d97d4b6f","keywords":null,"link":"/sport/20181112_Meg_mindig_nyomoznak_az_uszoszovetsegnel_a_Bienerthera_ketes_ugyei_miatt","timestamp":"2018. november. 12. 09:18","title":"Még mindig nyomoznak az úszószövetségnél a Bienerth-éra kétes ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48b172-50f8-4764-8a42-7cba410e8f0b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pályafutása legjobb dalait hozta el a MOM Sportba minden idők egyik legfontosabb női popszemélyisége és dalszerző-énekese. Tudtuk, hogy mire számíthatunk – és úgy is lett.","shortLead":"Pályafutása legjobb dalait hozta el a MOM Sportba minden idők egyik legfontosabb női popszemélyisége és...","id":"20181112_Suzanne_Vega_koncert_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e48b172-50f8-4764-8a42-7cba410e8f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94c61-c0cc-4074-81a5-323bca36182e","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Suzanne_Vega_koncert_Budapest","timestamp":"2018. november. 12. 11:42","title":"Egyszerű csoda – ez volt Suzanne Vega Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beköszönt az igazi ősz.","shortLead":"Beköszönt az igazi ősz.","id":"20181114_Hetvegen_mar_10_fok_sem_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fd894e-c1df-4103-9bc1-afd45b369670","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Hetvegen_mar_10_fok_sem_lesz","timestamp":"2018. november. 14. 06:05","title":"Hétvégén már 10 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kikapott a Bayern a Dortmundtól, benne volt a francia is. Amikor ezt szóvá tették, ütött.","shortLead":"Kikapott a Bayern a Dortmundtól, benne volt a francia is. Amikor ezt szóvá tették, ütött.","id":"20181112_franck_ribery_bayern_munchen_borussia_dortmund_bundesliga_riporter_pofozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087389df-5114-406a-b92f-e9264b9e265b","keywords":null,"link":"/sport/20181112_franck_ribery_bayern_munchen_borussia_dortmund_bundesliga_riporter_pofozas","timestamp":"2018. november. 12. 11:21","title":"Elborult Ribéry agya, felpofozott egy riportert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b48b9a6-7c43-42bf-b37b-ab278e6fd1ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nyugati közelében található Új-Házi önkiszolgáló étterem tulajdonosa azt mondja, rendszeresen jönnek be hozzájuk malteros ruhában munkások a közeli építkezésekről, és koszos kézzel nyúlnak bele a mindenki számára kitett ételbe. Szóltak nekik, hogy öltözzenek át, de hiába.","shortLead":"A Nyugati közelében található Új-Házi önkiszolgáló étterem tulajdonosa azt mondja, rendszeresen jönnek be hozzájuk...","id":"20181112_onkiszolgalo_etterem_nem_engednek_be_munkasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b48b9a6-7c43-42bf-b37b-ab278e6fd1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89644fdb-7b1a-4e2d-a558-9d2352cdca85","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_onkiszolgalo_etterem_nem_engednek_be_munkasokat","timestamp":"2018. november. 12. 16:16","title":"Panaszkodnak a munkások, nem engedik be őket egy budapesti étterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának azokra, akik cipészmesterségre adják a fejüket. Már csak az a kérdés, honnan is lehetne azt megtanulni.","shortLead":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának...","id":"20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10674d7b-59f6-4056-ba34-1521d30a7614","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 11:30","title":"\"Nekem rengeteg cipőt csinált az uram, de az övé mindig lyukas volt\" – két összefonódó cipészdinasztia múltja és jelene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f0f2b-1e1b-4861-8546-7a0b12b93c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülékről az eddig információk alapján készített videót a Concept Creator nevű YouTube-csatorna szerkesztője, az eredmény pedig nagyon közel állhat a valósághoz.","shortLead":"A készülékről az eddig információk alapján készített videót a Concept Creator nevű YouTube-csatorna szerkesztője...","id":"20181113_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f0f2b-1e1b-4861-8546-7a0b12b93c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e0a46b-dc4b-4651-bc16-6bceaeb7b78e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_video","timestamp":"2018. november. 13. 10:33","title":"Videó: Így nézhet ki a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","shortLead":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","id":"20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fcd0b3-3f87-4318-9b15-41d602861933","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","timestamp":"2018. november. 13. 11:46","title":"Túl kevés bevándorló érkezik Nagy-Britanniába, alig akad, aki elvégezze a fizikai munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]