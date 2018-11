Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47d23475-fac1-45e1-bbff-3d39c36c5c0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb órákban mínuszokra is készülni kell, s többfelé a maximumok is plusz 5 fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb...","id":"20181118_Most_aztan_jon_minden_ho_eso_havas_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47d23475-fac1-45e1-bbff-3d39c36c5c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d292b3dd-91af-4cb8-b71a-9c4fd1f4dbde","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Most_aztan_jon_minden_ho_eso_havas_eso","timestamp":"2018. november. 18. 16:35","title":"Most aztán jön minden: hó, eső, havas eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e7326c-800a-473b-bdb7-4570e6bf13f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így ránézésre nincs semmi szégyenkezni valója egy ilyen \"játékautónak\".","shortLead":"Így ránézésre nincs semmi szégyenkezni valója egy ilyen \"játékautónak\".","id":"20181117_lego_bugatti_chiron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e7326c-800a-473b-bdb7-4570e6bf13f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7e8ff7-6b47-4c07-b5fa-ddbbc1495e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_lego_bugatti_chiron","timestamp":"2018. november. 17. 15:51","title":"Egymás mellett áll az igazi és a Lego Bugatti Chiron a márka múzeumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Győztek az egészségvédők.","shortLead":"Győztek az egészségvédők.","id":"20181118_Visszavett_karacsonyi_kampanyturnejabol_a_CocaCola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b9deb2-d04e-4332-b5f9-75b97ffe8783","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Visszavett_karacsonyi_kampanyturnejabol_a_CocaCola","timestamp":"2018. november. 18. 17:29","title":"Visszavett karácsonyi kampányturnéjából a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy lépést tett a kijutás felé.","shortLead":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy...","id":"20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4eeaf6-d6ae-4a38-b158-062b8bb7d331","keywords":null,"link":"/sport/20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2018. november. 18. 07:25","title":"112(!) ponttal verte ellenfelét a női kosárlabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","shortLead":"Lazúrcinege eddig még nem járt nálunk, most Szegeden figyelték meg. ","id":"20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c46fb-c747-4b5e-a7f9-057c7dc5919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eae261-32ca-46ac-8502-9ab053748ac5","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Uj_madarfaj_erkezett_Magyarorszagra__foto","timestamp":"2018. november. 19. 08:50","title":"Új madárfaj érkezett Magyarországra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még nem jelentették be az új Qualcomm-lapkakészletet, de az áramkör már vizsgázott benchmark teszteken, és jó pár nagyágyút utasított maga mögé.","shortLead":"Bár még nem jelentették be az új Qualcomm-lapkakészletet, de az áramkör már vizsgázott benchmark teszteken, és jó pár...","id":"20181118_qualcomm_snapdragon_8150_antutu_benchmark_apple_a12_bionic_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e2876-ac4f-4d54-a6c1-55bb5477d9eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_qualcomm_snapdragon_8150_antutu_benchmark_apple_a12_bionic_chip","timestamp":"2018. november. 18. 19:03","title":"Földindulást hozhat a mobil iparágban a Qualcomm következő lapkakészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","shortLead":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","id":"20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08314a5-e7e7-476c-b9cf-8ae89bbb040f","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","timestamp":"2018. november. 17. 13:50","title":"Gruevszki után újabb migráns akart bejönni Magyarországra Szerbia felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint fél éve nem adták le a tavalyi mérlegüket egy elszámolási vita miatt","shortLead":"Több mint fél éve nem adták le a tavalyi mérlegüket egy elszámolási vita miatt","id":"20181119_Megszunes_fenyegeti_a_kukaholdingot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af336d27-9c4b-4764-9186-bda2641ded13","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Megszunes_fenyegeti_a_kukaholdingot","timestamp":"2018. november. 19. 07:35","title":"Megszűnés fenyegeti a kukaholdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]