[{"available":true,"c_guid":"162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezeket kövesse, és nem lesz baj.","shortLead":"Ezeket kövesse, és nem lesz baj.","id":"20181116_Most_van_szezonja_itt_vannak_a_hazi_palinkafozes_szabalyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d057b698-4ddd-48f7-914c-bdf8282b483e","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Most_van_szezonja_itt_vannak_a_hazi_palinkafozes_szabalyai","timestamp":"2018. november. 16. 16:50","title":"Most van szezonja, itt vannak a házi pálinkafőzés szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ec4420-51a3-45f5-b03c-9d36c7260609","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A korrupciónak és a pénz hatalmának tart görbe tükröt Daniele Luchetti olasz rendező hamarosan mozikba kerülő tragikomédiáj, amely szegényeket tesz meg nyerészkedőnek, míg a közmunkára ítélt milliárdos üzletembert „áldozatnak”. ","shortLead":"A korrupciónak és a pénz hatalmának tart görbe tükröt Daniele Luchetti olasz rendező hamarosan mozikba kerülő...","id":"201846__daniele_luchetti_rendezo__europarol_lelki_diktaturarol__jobbra_tartanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50ec4420-51a3-45f5-b03c-9d36c7260609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be46f62-94b7-4d08-899b-b5f734266cb1","keywords":null,"link":"/kultura/201846__daniele_luchetti_rendezo__europarol_lelki_diktaturarol__jobbra_tartanak","timestamp":"2018. november. 17. 18:00","title":"Miért lesz a kisember egy törvényszegő, korrupt rendszer híve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088de776-205f-4ff1-b847-a2c98eea8e74","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny","description":"Előbb megtanulni magyarul, jó uram.","shortLead":"Előbb megtanulni magyarul, jó uram.","id":"20181116_Simicsko_Istvan_fenyben_szilarditja_a_hazafias_nevelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=088de776-205f-4ff1-b847-a2c98eea8e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6735a8be-ae42-4c2d-b3a0-43d4de651848","keywords":null,"link":"/velemeny/20181116_Simicsko_Istvan_fenyben_szilarditja_a_hazafias_nevelest","timestamp":"2018. november. 16. 13:55","title":"Simicskó István fényben szilárdítja a hazafias nevelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kampánybeszédben elhangzott költői túlzás volt - állítja a radikális párt alelnöke.","shortLead":"Csak kampánybeszédben elhangzott költői túlzás volt - állítja a radikális párt alelnöke.","id":"20181117_Prostitucios_botrany_a_Jobbikban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb99f8c-d192-47d4-8ecb-eb6e627cfa1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Prostitucios_botrany_a_Jobbikban","timestamp":"2018. november. 17. 09:43","title":"Prostitúciós botrány a Jobbikban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az üzemanyagárak emelkedése ellen demonstrálnak, nagyobb útkereszteződések, benzinkutak, bevásárló központok, repülőterek elfoglalása a cél.","shortLead":"Franciaországban az üzemanyagárak emelkedése ellen demonstrálnak, nagyobb útkereszteződések, benzinkutak, bevásárló...","id":"20181117_Sarga_mellenyes_taxisblokad_egy_halottal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa1b5af-1aa0-4f51-b2b1-88ec79971162","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Sarga_mellenyes_taxisblokad_egy_halottal","timestamp":"2018. november. 17. 11:38","title":"Sárga mellényes \"taxisblokád\", egy halottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancs megújítását - közölte honlapján a horvát belügyminisztérium. ","shortLead":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt...","id":"20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9701c8-2835-4c2c-b824-ab82c41cb711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Hernádi újra felkerülhet az Interpol körözési listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1835e4a8-3d1e-46c9-a92b-24d63633c24e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook oldalán azt írja, megvédi édesapját, aki már nem tudja megvédeni magát. ","shortLead":"Facebook oldalán azt írja, megvédi édesapját, aki már nem tudja megvédeni magát. ","id":"20181117_Dobrev_Klara_is_megszolalt_a_gruevszki_ugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1835e4a8-3d1e-46c9-a92b-24d63633c24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b9e6b7-3e62-4360-bdd6-ca807ff16335","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Dobrev_Klara_is_megszolalt_a_gruevszki_ugyben","timestamp":"2018. november. 17. 15:42","title":"Dobrev Klára is megszólalt a gruevszki ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a643037-3403-40fa-b542-0d450701994f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Janukovics volt Ukrán elnök megúszta a narancsos forradalmat, de most egy tenisz mérkőzés leveheti a lábáról.","shortLead":"Janukovics volt Ukrán elnök megúszta a narancsos forradalmat, de most egy tenisz mérkőzés leveheti a lábáról.","id":"20181118_Korhazba_kerult_Janukovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a643037-3403-40fa-b542-0d450701994f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191374ff-e60a-494c-8762-4fd5929bdab6","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Korhazba_kerult_Janukovics","timestamp":"2018. november. 18. 08:20","title":"Kórházba került Janukovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]