[{"available":true,"c_guid":"143542dd-84df-4d86-a913-17769732b408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint itt az ideje, hogy a kormányok szabályozzák az olyan nagy vállalatok, mint a Google vagy a Facebook működését, mert a szabad piac jelen állás szerint úgy tűnik, csődöt mondott.","shortLead":"Tim Cook szerint itt az ideje, hogy a kormányok szabályozzák az olyan nagy vállalatok, mint a Google vagy a Facebook...","id":"20181119_tim_cook_apple_google_facebook_adatvedelem_allami_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143542dd-84df-4d86-a913-17769732b408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03506dd-1243-408f-a815-2602d68b0a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_tim_cook_apple_google_facebook_adatvedelem_allami_szabalyozas","timestamp":"2018. november. 19. 19:33","title":"Tim Cook: A szabadpiaci működés megbukott, a kormányoknak kell rendet tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","shortLead":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","id":"20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a50df84-a16a-4b9e-9629-aebcd244e8b7","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","timestamp":"2018. november. 20. 10:23","title":"Szaddám Huszeinre emlékező tábla jelent meg Londonban, meglepő felirattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","shortLead":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","id":"20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8836fec8-2790-4b76-9479-e802a56ad662","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","timestamp":"2018. november. 21. 08:12","title":"Őrizetben a volt macedón kémfőnök, nehogy megszökjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","shortLead":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","id":"20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602fd556-ad37-4281-9ca6-408e2e708f06","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 19. 19:20","title":"És akkor kezdődik a tél: két megyére is a havazás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9989c4ec-7694-4b0e-ae83-9bcc2bb2cc0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász Ambrus a döntését magánéleti okokkal indokolta, de belső fórumokon másról is szót ejtett, amikor távozását magyarázta.","shortLead":"Halász Ambrus a döntését magánéleti okokkal indokolta, de belső fórumokon másról is szót ejtett, amikor távozását...","id":"20181119_Lemondott_az_LMP_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9989c4ec-7694-4b0e-ae83-9bcc2bb2cc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4b1323-f0f3-45ef-937d-8cb271bd13cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Lemondott_az_LMP_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2018. november. 19. 13:39","title":"Lemondott az LMP kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","shortLead":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","id":"20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f466f3-91ca-4ee9-98dc-2475c9e0f4b6","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","timestamp":"2018. november. 19. 21:41","title":"Trump átvette a Fehér Ház óriási karácsonyfáját, de mintha nem tetszene neki – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Milyen szabályok vonatkoznak az evás, illetve katás egyéni vállalkozóra, ha szünetelteti a tevékenységét? Ezt gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Milyen szabályok vonatkoznak az evás, illetve katás egyéni vállalkozóra, ha szünetelteti a tevékenységét? Ezt gyűjtötte...","id":"20181120_Szunetelteti_a_tevekenyseget_az_egyeni_vallalkozo_Lakast_sem_adhat_ki_szabalyosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0591331-e369-438d-9888-e87322fd93c5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181120_Szunetelteti_a_tevekenyseget_az_egyeni_vallalkozo_Lakast_sem_adhat_ki_szabalyosan","timestamp":"2018. november. 20. 15:20","title":"Szünetelteti a tevékenységét az egyéni vállalkozó? Lakást sem adhat ki szabályosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek, a Financial Timest kivéve a lapok Orbán Viktor és Nikola Gruevszki közös képével illusztrálták a beszámolót.","shortLead":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek...","id":"20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207d851-67c4-4a62-9c93-db6c3b3d7ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","timestamp":"2018. november. 21. 10:42","title":"Külföldi lapok: Orbán kivételt tesz barátjával, Gruevszki választása ironikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]