Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82e69372-08c8-43f8-95a9-b1066757d4c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél zseniálisabb videót a héten már nem fog látni. ","shortLead":"Ennél zseniálisabb videót a héten már nem fog látni. ","id":"20181122_Freddie_Mercury_pocoknyul_imitator_ayoh_Joe_Vevers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82e69372-08c8-43f8-95a9-b1066757d4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdb3306-bb6e-4369-9051-9124b6149752","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Freddie_Mercury_pocoknyul_imitator_ayoh_Joe_Vevers","timestamp":"2018. november. 22. 10:00","title":"Valaki azonnal kínáljon szerződést ennek a Mercury-imitátor pocoknyúlnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f9540c-ec2d-4880-b85a-34e849ff06d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakadékokat ugranak át és néhol alig pár méter szélességű hegygerinceken száguldanak lefelé.","shortLead":"Szakadékokat ugranak át és néhol alig pár méter szélességű hegygerinceken száguldanak lefelé.","id":"20181122_Lelegzetelallito_video_ez_a_ket_sielo_lesiklik_a_Stelviohagon_de_nem_akarhogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f9540c-ec2d-4880-b85a-34e849ff06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594af65-41b1-443b-9647-24254e5f4feb","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Lelegzetelallito_video_ez_a_ket_sielo_lesiklik_a_Stelviohagon_de_nem_akarhogyan","timestamp":"2018. november. 22. 13:10","title":"Lélegzetelállító videó: ez a két síelő lesiklik a Stelvio-hágón, de nem akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","shortLead":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","id":"20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2f6de7-e253-48c9-8262-304e79c99169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","timestamp":"2018. november. 22. 11:59","title":"Mobilappal egyszerűsödik januártól a baleseti kár bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7adea9d3-bf4a-4afd-a06c-5bbfd36823a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10-es főút egy adott szakaszán garantáltan csúszásmentes útburkolaton lehet közlekedni.","shortLead":"A 10-es főút egy adott szakaszán garantáltan csúszásmentes útburkolaton lehet közlekedni.","id":"20181122_megkezdte_a_teli_szezont_az_elso_magyar_okosut_ahol_sosincs_lefagyas_pilisvorosvar_10es_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7adea9d3-bf4a-4afd-a06c-5bbfd36823a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac1362f-e619-4ff6-be7f-8ef9b6bf80b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_megkezdte_a_teli_szezont_az_elso_magyar_okosut_ahol_sosincs_lefagyas_pilisvorosvar_10es_ut","timestamp":"2018. november. 22. 06:41","title":"Megkezdte a téli szezont az első magyar okosút, ahol sosincs lefagyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél profibb színi leckékkel nem készülhetünk karácsonyra.","shortLead":"Ennél profibb színi leckékkel nem készülhetünk karácsonyra.","id":"20181120_Benedict_Cumberbatch_megtanit_hogyan_reagaljunk_a_rettenetes_ajandekokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fc71a0-e830-4d59-b256-e4193068dbf3","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Benedict_Cumberbatch_megtanit_hogyan_reagaljunk_a_rettenetes_ajandekokra","timestamp":"2018. november. 22. 09:00","title":"Nem tudja, hogy reagáljon a rettenetes karácsonyi ajándékokra? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381f4c12-61cc-47d0-9315-d1e1ee23d9f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A székesfehérváriak 1-0-ra nyertek az Újpest FC ellen a Mol Aréna Sóstóban a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójából elhalasztott mérkőzésen.","shortLead":"A székesfehérváriak 1-0-ra nyertek az Újpest FC ellen a Mol Aréna Sóstóban a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik...","id":"20181122_gyozelemmel_avatta_fel_stadionjat_a_vidi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=381f4c12-61cc-47d0-9315-d1e1ee23d9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e1fbda-b643-4a0b-975f-119d0757096a","keywords":null,"link":"/sport/20181122_gyozelemmel_avatta_fel_stadionjat_a_vidi","timestamp":"2018. november. 22. 06:21","title":"Győzelemmel avatta fel stadionját a Vidi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A távhőszolgáltató leányvállalata pénzbehajtási tevékenységre írt ki közbeszerzést, ügyfélszolgálatot kapott.","shortLead":"A távhőszolgáltató leányvállalata pénzbehajtási tevékenységre írt ki közbeszerzést, ügyfélszolgálatot kapott.","id":"20181122_Doszpot_Peter_regi_cege_nyert_a_Fotav_egymilliardos_kozbeszerzesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dab7dfb-cd6e-4c43-abc7-6aff6f07bdae","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Doszpot_Peter_regi_cege_nyert_a_Fotav_egymilliardos_kozbeszerzesen","timestamp":"2018. november. 22. 15:00","title":"Doszpot Péter régi cége nyert a Főtáv egymilliárdos közbeszerzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol Vidi FC stadionavatóján a vendégszektorban. A pályarendszabály ráadásul egy olyan biztonsági céget nevesít, amely már nem is létezik.","shortLead":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol...","id":"20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025680ad-1698-4af0-bf30-538d0bd18121","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","timestamp":"2018. november. 22. 15:01","title":"Rejtélyes biztonságiak ütötték az újpestieket a Vidi stadionavatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]