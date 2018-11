Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A közterület-felügyeletnek kellett intézkednie a Budapest III. kerületében, mert az éjszaka kellős közepén nyírták a füvet egy kereszteződésben. Esőben, az éjszaka kellős közepén kezdtek füvet nyírni Óbudán 2018. november. 23. 12:39

Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott. Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt 2018. november. 23. 12:50

Hat ember, köztük a három támadó is meghalt. Fegyveresek támadták meg a kínai konzulátust a pakisztáni Karacsiban 2018. november. 23. 06:55

Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált, miután az letiltotta a ciszjordániai zsidó telepeken lévő kiadó lakások hirdetéseit. A Human Rights Watch közben az Eurovíziós Dalfesztiválért aggódik. Merész lépésre szánta el magát az Airbnb Ciszjordániában, az Eurovízió bánhatja 2018. november. 23. 11:40

Túlnyomóan borult, párás időre kell számítani többfelé esővel, szitálással. Ködös, párás napunk lesz, figyelmeztetést is kiadtak 2018. november. 22. 05:08

A 22 éves lány egy pillanat alatt lefogta a támadóját. Elnézte a rabló, egy dzsiudzsicust próbált kirabolni 2018. november. 22. 12:16

Húszezer forintnyi büntetést kapott a Szent Márk téren rollerező kisfiú apja. Rollerező ötéves miatt büntetett a velencei rendőrség 2018. november. 22. 21:01

Egyetlen, veszteséges vállalkozása volt Vörös József ügyvédnek idén október közepén. Aztán hirtelen változott a helyzet: két hét leforgása alatt tulajdonos lett az egykor Simicska Lajos birtokában lévő cégek nagy részében. Mészáros Lőrinc bizalmasa hirtelen tulaj lett az egykori Simicska-birodalom legnagyobb cégeiben 2018. november. 22. 18:43