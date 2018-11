Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa41617a-9d3e-4b79-aff8-78631ce3c834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája hamarosan egy új kompakt SUV modellel fog előrukkolni. Retteghet a Hyundai Kona és a Peugeot 2008?","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája hamarosan egy új kompakt SUV modellel fog előrukkolni. Retteghet a Hyundai Kona és...","id":"20181124_skoda_kosmiq_meg_kisebb_es_meg_olcsobb_divatterepjaro_a_csehektol_suv_crossover_seat_arona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa41617a-9d3e-4b79-aff8-78631ce3c834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb96b40-eb51-4040-95dc-1b97118593e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_skoda_kosmiq_meg_kisebb_es_meg_olcsobb_divatterepjaro_a_csehektol_suv_crossover_seat_arona","timestamp":"2018. november. 24. 11:21","title":"Skoda Kosmiq: még kisebb és még olcsóbb divatterepjáró a csehektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee921d7a-97d9-421b-9b76-e1129bbc8550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Ritka_fotot_osztott_meg_Madonna_a_halaadasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee921d7a-97d9-421b-9b76-e1129bbc8550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df06c4b-c745-4146-901e-26d3a6f0cbad","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Ritka_fotot_osztott_meg_Madonna_a_halaadasra","timestamp":"2018. november. 23. 06:50","title":"Ritka fotót osztott meg Madonna a hálaadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai show-jára több mint 180 ezer látogatót várnak. Hazánkból ott lesz majd a DoBox, a GPS Tuner, a Grepton, az NNG és a Safeskin.","shortLead":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai...","id":"20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b7c7f4-c12e-48ad-a9f8-603c7f3e5f1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","timestamp":"2018. november. 22. 21:03","title":"Öt magyar vállalkozás állít ki januárban a CES-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6618e8-dc1f-4afd-a6d6-b08167710df6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhagyott épületcsoport a Goop karácsonyi katalógusában szerepel, egy Aston Martin és egy környezetbarát jacht mellett.","shortLead":"Az elhagyott épületcsoport a Goop karácsonyi katalógusában szerepel, egy Aston Martin és egy környezetbarát jacht...","id":"20181123_Gwyneth_Paltrow_karacsonyi_ajandeknak_egy_spanyol_falut_ajanl__de_mit_szolnak_ehhez_a_helyiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6618e8-dc1f-4afd-a6d6-b08167710df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1148177-92a4-4994-9fda-c853b593cacf","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Gwyneth_Paltrow_karacsonyi_ajandeknak_egy_spanyol_falut_ajanl__de_mit_szolnak_ehhez_a_helyiek","timestamp":"2018. november. 23. 15:17","title":"Gwyneth Paltrow karácsonyi ajándéknak egy spanyol villát ajánl -–de mit szólnak ehhez a helyiek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57aca41-d9d7-4688-a1bb-67acb4f0cd18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romok alól egy 80 éves férfit mentettek ki.","shortLead":"Romok alól egy 80 éves férfit mentettek ki.","id":"20181124_Felvette_a_terfigyelo_kamera_ahogy_egy_haz_felrobban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57aca41-d9d7-4688-a1bb-67acb4f0cd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9500512e-7cfa-4dce-8cb5-b60b1cced9d9","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Felvette_a_terfigyelo_kamera_ahogy_egy_haz_felrobban__video","timestamp":"2018. november. 24. 15:28","title":"Felvette a térfigyelő kamera, ahogy egy ház felrobban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult a nyomozás, egy elektromos kisülés lehetett a ludas.","shortLead":"Lezárult a nyomozás, egy elektromos kisülés lehetett a ludas.","id":"20181124_Vihar_okozhatta_a_nyar_legnagyobb_raktartuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa23af1-2789-4479-83e1-01d8f4457868","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Vihar_okozhatta_a_nyar_legnagyobb_raktartuzet","timestamp":"2018. november. 24. 18:58","title":"Vihar okozhatta a nyár legnagyobb raktártüzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kft. többségi tulajdonosa nyugdíjas társas vállalkozóként dolgozik a cégben. Az ügyvezető a kisebbségi tulajdonos, de ő személyesen nem működik közre, és most az ügyvezetésről is szeretne lemondani. A többségi tulajdonos így ügyvezető és személyesen közreműködő is lesz. Jogszerű-e ez? A többségi tulajdonos elláthatja-e a személyes közreműködését munkaviszonyban akkor, ha az ügyvezetést munkaviszonyban végzi? – kérdezték az Adózónától.","shortLead":"Egy kft. többségi tulajdonosa nyugdíjas társas vállalkozóként dolgozik a cégben. Az ügyvezető a kisebbségi tulajdonos...","id":"20181124_Ezert_nem_mindegy_hogyan_alkalmazza_egy_ceg_a_sajat_tulajdonosat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3bd0ac-f6ca-4519-bdbc-c257e76355df","keywords":null,"link":"/kkv/20181124_Ezert_nem_mindegy_hogyan_alkalmazza_egy_ceg_a_sajat_tulajdonosat","timestamp":"2018. november. 24. 12:36","title":"Ezért nem mindegy, hogyan alkalmazza egy cég a saját tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás idején.\r

","shortLead":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás...","id":"20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd6cfce-9fa0-495d-af02-b5c80169a409","keywords":null,"link":"/elet/20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","timestamp":"2018. november. 22. 21:45","title":"110 évesen elhunyt a világ legidősebb apácája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]