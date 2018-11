Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év letöltendő börtönbüntetést szabott ki a Debreceni Ítélőtábla a múlt héten Bocskai Péterre, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. korábbi igazgatójára. A 2014-es kampányban még vendégül látta a miniszterelnököt.","shortLead":"Két év letöltendő börtönbüntetést szabott ki a Debreceni Ítélőtábla a múlt héten Bocskai Péterre, a Nyíregyházi...","id":"20181126_Negy_eve_meg_vendegul_latta_Orbant_most_ket_ev_bortont_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71db2d7-62f8-4c16-94f4-3d74d1a6dc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Negy_eve_meg_vendegul_latta_Orbant_most_ket_ev_bortont_kapott","timestamp":"2018. november. 26. 17:51","title":"Négy éve még vendégül látta Orbánt, most két év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","shortLead":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","id":"20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e97d8-1b09-4dc3-8e98-3210585550df","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","timestamp":"2018. november. 26. 14:21","title":"Hadiállapotot vezetnek be Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187517e8-3016-4aec-aeeb-f620c80a78f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény lerobbant.","shortLead":"Az egyik szerelvény lerobbant.","id":"20181126_Nem_jar_a_2es_metro_a_Puskas_Ferenc_Stadion_es_az_Ors_vezer_tere_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=187517e8-3016-4aec-aeeb-f620c80a78f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4b1233-9e97-48c8-90af-dcb00613c4f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nem_jar_a_2es_metro_a_Puskas_Ferenc_Stadion_es_az_Ors_vezer_tere_kozott","timestamp":"2018. november. 26. 08:43","title":"Nem jár a 2-es metró a Puskás Ferenc Stadion és az Örs vezér tere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV tehetetlen, a székhelyszolgáltatói ágazat pedig virágzik.","shortLead":"A NAV tehetetlen, a székhelyszolgáltatói ágazat pedig virágzik.","id":"20181127_21_apro_irodaban_tunik_el_tobb_milliard_forintnyi_kozpenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963fa820-5b8f-4c2b-9d3b-4252c602a859","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_21_apro_irodaban_tunik_el_tobb_milliard_forintnyi_kozpenz","timestamp":"2018. november. 27. 10:18","title":"21 apró irodában tűnik el több milliárd forintnyi közpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc575fb-6d47-4967-9c03-f82c302c6510","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önerőt az önkormányzat adja.","shortLead":"Az önerőt az önkormányzat adja.","id":"20181126_TAOpenzbol_epitenenek_sportcsarnokot_Biatorbagyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bc575fb-6d47-4967-9c03-f82c302c6510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cad5e0-c13f-4050-a2b0-b0177cb1bcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_TAOpenzbol_epitenenek_sportcsarnokot_Biatorbagyon","timestamp":"2018. november. 26. 12:15","title":"Tao-pénzből építenének sportcsarnokot Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások életét. De miért is? Mert ennek révén olyan lehetőségekhez juthatnak a cégek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a működésüket, ezáltal pedig versenyképesebbé válhatnak.","shortLead":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások...","id":"20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c3ec-143a-41bb-a38c-628139ac8d73","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","timestamp":"2018. november. 27. 13:23","title":"PSD2, PISP, AISP? Fintech szótár kkv-knak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f189530-641b-42f4-947d-cd96661037be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Mike Shinoda, a Linkin Park rappere, Chester Bennington halálának traumáját is beledolgozta új számaiba.","shortLead":"Mike Shinoda, a Linkin Park rappere, Chester Bennington halálának traumáját is beledolgozta új számaiba.","id":"20181126_Linkin_Park_rappere_szoloban_koncertezik_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f189530-641b-42f4-947d-cd96661037be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5817ea6-64fd-4c4a-9f72-5e9c73f600ae","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Linkin_Park_rappere_szoloban_koncertezik_Budapesten","timestamp":"2018. november. 26. 11:45","title":"A Linkin Park rappere szólóban koncertezik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még 2016-ban történt, három férfi akarta megerőszakolni a 16 éves lányt. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Az eset még 2016-ban történt, három férfi akarta megerőszakolni a 16 éves lányt. Az ítélet nem jogerős. ","id":"20181127_16_eves_lanyt_eroszakoltak_meg_tobben_Keszthelyen_fegyhazra_iteltek_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0acc61b-2c64-426f-bc5c-653805adf37c","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_16_eves_lanyt_eroszakoltak_meg_tobben_Keszthelyen_fegyhazra_iteltek_oket","timestamp":"2018. november. 27. 16:10","title":"16 éves lányt erőszakoltak meg többen Keszthelyen, fegyházra ítélték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]