[{"available":true,"c_guid":"54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","shortLead":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","id":"20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd566a0f-b4e8-485c-9ff8-9510c8a65269","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Adam Sandler megint belebotlott egy esküvői fotózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73120f00-4ff7-4463-bdb0-97fec329a219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szép, de hasznosnak tűnik a parkolási párna.","shortLead":"Nem szép, de hasznosnak tűnik a parkolási párna.","id":"20181127_parkolas_vedelem_parkolasi_parna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73120f00-4ff7-4463-bdb0-97fec329a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42559d26-d768-428e-9ff6-e0a3d7130b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_parkolas_vedelem_parkolasi_parna","timestamp":"2018. november. 27. 09:22","title":"Ez a BMW-s párnákkal védekezik a parkolási koccanások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ünnepek alatt kikapcsolási moratóriumot vállal a Nemzeti Közművek. Azoknál sem kapcsolhatják ki a gázt és az áramot, akiknek lejárt számlatartozásuk van.","shortLead":"Az ünnepek alatt kikapcsolási moratóriumot vállal a Nemzeti Közművek. Azoknál sem kapcsolhatják ki a gázt és az áramot...","id":"20181126_Senkinel_nem_kapcsoljak_ki_az_aramot_es_a_gazt_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba62ee46-3500-4f33-bdab-38ef78b3eb06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Senkinel_nem_kapcsoljak_ki_az_aramot_es_a_gazt_karacsonykor","timestamp":"2018. november. 26. 12:37","title":"Senkinél nem kapcsolják ki az áramot és a gázt karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","shortLead":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","id":"20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebc3228-d523-48f6-87a4-34bd30142653","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","timestamp":"2018. november. 27. 11:05","title":"Lemond a szlovák külügyminiszter, ha hazája nem csatlakozik az ENSZ-paktumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4d8f7-d793-43a2-a9cf-349bd0b8358a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi rezsióradíj 2870 forint volt, a jövőben ez legalább 3300 forint lesz, általános forgalmi adó nélkül. ","shortLead":"A korábbi rezsióradíj 2870 forint volt, a jövőben ez legalább 3300 forint lesz, általános forgalmi adó nélkül. ","id":"20181126_Par_szaz_forinttal_emelik_az_epitoipari_oradijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4d8f7-d793-43a2-a9cf-349bd0b8358a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694b4b5e-979f-4d11-8e85-18b5d18ea4c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Par_szaz_forinttal_emelik_az_epitoipari_oradijat","timestamp":"2018. november. 26. 20:26","title":"Pár száz forinttal emelik az építőipari óradíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meggyilkolt nő november 16-án tűnt el Kisvárdáról. ","shortLead":"A meggyilkolt nő november 16-án tűnt el Kisvárdáról. ","id":"20181128_Napok_ota_a_csomagtartoban_lehetett_a_nyiregyhazi_keselonel_talalt_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf81518e-de5f-482b-8534-3ba466bd14b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Napok_ota_a_csomagtartoban_lehetett_a_nyiregyhazi_keselonel_talalt_holttest","timestamp":"2018. november. 28. 06:20","title":"Napok óta a csomagtartóban lehetett a nyíregyházi késelőnél talált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta automatikusan (és helyesen) vágjuk rá a választ a címben feltett kérdésre: természetesen az Apple. Most viszont más a helyzet, legalábbis mást mutat egy pillanatkép.","shortLead":"Évek óta automatikusan (és helyesen) vágjuk rá a választ a címben feltett kérdésre: természetesen az Apple. Most...","id":"20181126_apple_microsoft_jelenleg_a_vilag_legertekesebb_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f71320a-57b7-4adb-8b07-b3c317c80dc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_apple_microsoft_jelenleg_a_vilag_legertekesebb_cege","timestamp":"2018. november. 26. 20:03","title":"Ön szerint melyik a világ legértékesebb cége? Szinte biztos, hogy tévedni fog a válasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében Jobs jobbkezének, Jony Ive-nak is óriási szerepe van. Ive egy ideje kerüli a nyilvánosságot, de most újra az ő nevét harsogja a sajtó.","shortLead":"Az Apple termékeit látva a legtöbbnek a mai napig Steve Jobs munkássága ugrik be, azonban a készülékek tervezésében...","id":"20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6341647b-3d7d-4cbb-badd-eb1d9de1d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7d3ab5-08ab-47b2-a8d9-1749ec496ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_apple_jony_ive_gyuru_gyemant_aukcio","timestamp":"2018. november. 26. 14:33","title":"Megint tervezett valamit az Apple halk szavú zsenije, Jony Ive – de ez most nem telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]