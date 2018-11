Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","shortLead":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","id":"20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b50db2b-377d-476d-a957-4541d4a8743b","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","timestamp":"2018. november. 21. 10:25","title":"A lazúrcinege után újabb ritka madár érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormány döntésétől függetlenül Macedónia elküldi Budapestnek a Nikola Gruevszki volt kormányfő kiadatására vonatkozó kérelmet – jelentette be kedden Renata Deskoska igazságügyi miniszter.



","shortLead":"A magyar kormány döntésétől függetlenül Macedónia elküldi Budapestnek a Nikola Gruevszki volt kormányfő kiadatására...","id":"20181120_Macedonia_mindenkeppen_keri_Gruevszki_kiadatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7068201-e6f3-4c08-a89c-2864adff1652","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Macedonia_mindenkeppen_keri_Gruevszki_kiadatasat","timestamp":"2018. november. 20. 16:07","title":"Macedónia mindenképpen kéri Gruevszki kiadatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani? A Kétfarkúak szerint Soros György.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani...","id":"20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726e51c-0cdf-44cf-b3a6-221785b37e21","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","timestamp":"2018. november. 20. 15:52","title":"A Kutyapárt a Gruevszki-ügyről: Putyint még jó lenne befogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ködbe borul az ország nyugati része.","shortLead":"Ködbe borul az ország nyugati része.","id":"20181121_Hat_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_nagy_kod_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef215c49-d138-4b30-81d8-7a2e2499d430","keywords":null,"link":"/idojaras/20181121_Hat_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_nagy_kod_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 18:25","title":"Hat megyére adtak ki figyelmeztetést a nagy köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő.","shortLead":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő.","id":"20181121_Sokkal_tobbet_tuloraztathatnak_a_cegek_ha_atmegy_Kosaek_javaslata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a504fa-9adf-41a7-a074-513c1d9b03a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Sokkal_tobbet_tuloraztathatnak_a_cegek_ha_atmegy_Kosaek_javaslata","timestamp":"2018. november. 21. 19:40","title":"Sokkal többet túlóráztathatnak a cégek, ha átmegy Kósáék javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbe16d8-9045-4758-afa2-8f391d071d99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A miniszter indoklása szerint a sajtó próbálja gyengíteni a pártját, úgyhogy inkább lemond.","shortLead":"A miniszter indoklása szerint a sajtó próbálja gyengíteni a pártját, úgyhogy inkább lemond.","id":"20181121_Lemondott_a_bolgar_miniszter_aki_szerint_a_fogyatekos_gyerekek_szulei_csak_kamuznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fbe16d8-9045-4758-afa2-8f391d071d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0f00c-272b-4847-9dd8-c0bcc6d69d76","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Lemondott_a_bolgar_miniszter_aki_szerint_a_fogyatekos_gyerekek_szulei_csak_kamuznak","timestamp":"2018. november. 21. 18:16","title":"Lemondott a bolgár miniszter, aki szerint a fogyatékos gyerekek szülei csak kamuznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak köszöhetően élő adásban követhetik majd figyelemmel a műveletet.","shortLead":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak...","id":"20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275003b0-7d55-4a6c-b83d-f9fa97f90c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","timestamp":"2018. november. 21. 15:03","title":"Élőben adja a NASA a pillanatokat, amikor hétfőn űrszonda lép a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem kisebb nevet, mint a Samsungot kell maga mögé kell utasítania.","shortLead":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem...","id":"20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b766c78-6799-4e23-a16b-94bd05a22095","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","timestamp":"2018. november. 21. 17:03","title":"Megnőtt az étvágya, már a Samsungot is maga alá gyűrné a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]