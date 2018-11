Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9767bd0-6200-4a2b-8e36-cde84b26759f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét döntős modell, amely közül egy lesz jövőre az év autója.","shortLead":"A hét döntős modell, amely közül egy lesz jövőre az év autója.","id":"20181126_Itt_vannak_a_dontosok_az_Ev_Autoja_dijra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9767bd0-6200-4a2b-8e36-cde84b26759f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02ab9a3-1f96-4d7f-9300-e80e2cd9de05","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Itt_vannak_a_dontosok_az_Ev_Autoja_dijra","timestamp":"2018. november. 26. 12:17","title":"Itt vannak a döntősök az Év Autója díjra. Melyik nyerjen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azzal gyanúsítják, hogy Észak-Koreának próbált eljuttatni bizalmas információkat.","shortLead":"Azzal gyanúsítják, hogy Észak-Koreának próbált eljuttatni bizalmas információkat.","id":"20181127_Kemkedo_koztisztviselot_fogtak_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7cd2d7-f510-4565-845d-6081f0108608","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Kemkedo_koztisztviselot_fogtak_Franciaorszagban","timestamp":"2018. november. 27. 05:33","title":"Kémkedő köztisztviselőt fogtak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","shortLead":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","id":"20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab5ac4-c2e1-42ac-b73b-f58b88eb73db","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","timestamp":"2018. november. 26. 19:16","title":"Beázik a szombathelyi sürgősségi, kukákkal fogják fel a becsöpögő vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több térségben is jelentős havazás várható, a közútkezelő felkészült a télre.","shortLead":"Több térségben is jelentős havazás várható, a közútkezelő felkészült a télre.","id":"20181126_Hamarosan_hotakaro_borithatja_az_orszag_egyes_reszeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e80cad2-1d1a-474a-9a0f-179cb1067bee","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Hamarosan_hotakaro_borithatja_az_orszag_egyes_reszeit","timestamp":"2018. november. 26. 12:04","title":"Hamarosan hótakaró boríthatja az ország egyes részeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin Libertadores Kupa fináléjának visszavágójában a két ősi rivális, a River Plate és a Boca Juniors csap(ott volna) össze.","shortLead":"Az argentin Libertadores Kupa fináléjának visszavágójában a két ősi rivális, a River Plate és a Boca Juniors csap(ott...","id":"20181125_Tovabb_halasztjak_a_Linonbertadoresdontpo_a_szombati_botrany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dea5a3-3f30-4bb0-9f05-c2fb2d182b3c","keywords":null,"link":"/sport/20181125_Tovabb_halasztjak_a_Linonbertadoresdontpo_a_szombati_botrany_miatt","timestamp":"2018. november. 25. 21:24","title":"Tovább halasztják a Libertadores-döntőt a szombati botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem jelentett sokat a Megbízható Cég tanúsítvány, hiába kértek el nagy pénzeket a vállalkozásoktól ezért.","shortLead":"Nem jelentett sokat a Megbízható Cég tanúsítvány, hiába kértek el nagy pénzeket a vállalkozásoktól ezért.","id":"20181126_Tizezernel_is_tobb_ceget_csaptak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb50f5e-fa85-431d-8870-5876d1ee6ea8","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Tizezernel_is_tobb_ceget_csaptak_be","timestamp":"2018. november. 26. 10:46","title":"Tízezernél is több céget csaptak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","shortLead":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","id":"20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fad6d-d874-4d05-ac3e-eaf601f512e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","timestamp":"2018. november. 26. 06:12","title":"Új jogviszonyban dolgozhatnak tovább a honvédség civil munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai eszközök – derül ki egy a Direkt 36 részvételével zajló nemzetközi tényfeltáró projektből. A jelenség alól Magyarország sem kivétel: itthon főként egyes mellimplantátumok okoztak problémát. ","shortLead":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai...","id":"20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca2583a-a261-4728-90cd-6716dbc0fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","timestamp":"2018. november. 25. 18:46","title":"Magyar betegek életét is veszélyeztetik a hibás orvostechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]