[{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","shortLead":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","id":"20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae446ac-aff8-4c26-b38d-2e9d131bc521","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","timestamp":"2018. december. 01. 09:14","title":"11,5 milliót gyűjtött már össze a DK, mióta leégett a központjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61452e9-2b71-4f8a-9d8b-5328ef1de7f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ágytól a fürdőig, a nappalitól a konyháig világszerte terjednek az otthonokat forradalmasító okoskészülékek. Komoly kihívás azonban az adatok és a magánélet védelme.","shortLead":"Az ágytól a fürdőig, a nappalitól a konyháig világszerte terjednek az otthonokat forradalmasító okoskészülékek. Komoly...","id":"20181129_okosotthon_okoslampa_okostuzhely_flyte_viragcserep_sense_mi_virtualis_divattanacsado_arcfelismeres_adatgyujtes_adatvedelem_kiberbiztonsag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61452e9-2b71-4f8a-9d8b-5328ef1de7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c318228-3272-42b2-a630-50d704bdad91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_okosotthon_okoslampa_okostuzhely_flyte_viragcserep_sense_mi_virtualis_divattanacsado_arcfelismeres_adatgyujtes_adatvedelem_kiberbiztonsag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 29. 13:33","title":"Könnyebb és jobb élet vár az okosotthon lakóira, de a pénzüknél is értékesebb dologgal kell fizetniük érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","shortLead":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","id":"20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079d17e-b50e-4115-83ff-21d0abc996c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","timestamp":"2018. december. 01. 06:41","title":"A nap fotója: így parkol egy \"nagyon nagycsaládos\" suzukis Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy politikai szempontból is kritikus pillanatban (az EP-választások kampányában) tette közzé az előző évről szóló adatait az Európai Statisztikai Hivatal. Sok egyéb költségvetési tétel mellett azt is vizsgálták, mekkora hányadát teszik ki a bruttó hazai terméknek az adó- és járulékbevételek. Nincs meglepetés.","shortLead":"Egy politikai szempontból is kritikus pillanatban (az EP-választások kampányában) tette közzé az előző évről szóló...","id":"20181201_Mi_sirunk_a_magas_adok_es_jarulekok_miatt_A_franciak_tobbet_fizetnek_de_tobbet_is_kapnak_az_allamtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e6a35b-8019-4183-a8a7-97b86539bbc1","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Mi_sirunk_a_magas_adok_es_jarulekok_miatt_A_franciak_tobbet_fizetnek_de_tobbet_is_kapnak_az_allamtol","timestamp":"2018. december. 01. 11:27","title":"Mi sírunk a magas adók és járulékok miatt? A franciák többet fizetnek, de többet is kapnak az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gép pilótája az MTI értesülése szerint meghalt.","shortLead":"A gép pilótája az MTI értesülése szerint meghalt.","id":"20181130_lezuhant_egy_kisrepulo_sarvar_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cd743e-6343-48bf-8014-b10b6273142a","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_lezuhant_egy_kisrepulo_sarvar_mellett","timestamp":"2018. november. 30. 13:30","title":"Lezuhant egy kisrepülő Sárvár mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb4afd3-a0c5-4847-af07-2dd7f66fa113","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint ezek az őrült oroszok.","shortLead":"Megint ezek az őrült oroszok.","id":"20181130_autoriaszto_orosz_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb4afd3-a0c5-4847-af07-2dd7f66fa113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88574080-c047-4c63-914e-42afdf798f9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autoriaszto_orosz_autos_video","timestamp":"2018. november. 30. 17:55","title":"Videó: Orosz imádságokat harsogott egy autóriasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decembertől mond le.","shortLead":"Decembertől mond le.","id":"20181130_Mar_nem_Matolcsy_fia_az_Origo_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c8c3c5-942a-4763-83e7-d47b75969728","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Mar_nem_Matolcsy_fia_az_Origo_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. november. 30. 15:33","title":"Már nem Matolcsy fia az Origo vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2771a624-7491-4217-be3d-588850ec2131","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél nappal a feltöltés után már több mint 35 millióan megnézték a sztárparádét felvonultató, és egy sor tini-kultfilmet megidéző klipet.\r

\r

","shortLead":"Fél nappal a feltöltés után már több mint 35 millióan megnézték a sztárparádét felvonultató, és egy sor tini-kultfilmet...","id":"20181201_A_Youtube_is_belremegett_Ariana_Grande_uj_klipjebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2771a624-7491-4217-be3d-588850ec2131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c97e14-59bb-4a66-b318-25bf23b0cfcd","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_A_Youtube_is_belremegett_Ariana_Grande_uj_klipjebe","timestamp":"2018. december. 01. 11:20","title":"A Youtube is beleremegett Ariana Grande új klipjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]