Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","shortLead":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","id":"20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a801b-46ed-4e6d-b117-1cea7d0a64c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","timestamp":"2018. december. 03. 16:53","title":"Orbán szerint továbbra is blöff a CEU távozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5323dfc9-5b7b-44cb-8648-774e1c041042","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Monacói Nemzetközi Filmfesztiválon versenyez Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi és filmrendező Megszállottak című nagyjátékfilmje.","shortLead":"A Monacói Nemzetközi Filmfesztiválon versenyez Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi és filmrendező Megszállottak című...","id":"20181202_A_Megszallottak_Pozsgai_Zsolt_filmje_versenyez_a_monacoi_fesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5323dfc9-5b7b-44cb-8648-774e1c041042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4f8a7e-0c38-4f69-bddd-1078b12b9bc7","keywords":null,"link":"/elet/20181202_A_Megszallottak_Pozsgai_Zsolt_filmje_versenyez_a_monacoi_fesztivalon","timestamp":"2018. december. 02. 18:24","title":"A Megszállottak, Pozsgai Zsolt filmje versenyez a monacói fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b147d-b64c-4194-b608-8d2df0cbe6f7","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora bizonytalanság az energiaiparban, mint most, amikor történetének egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül. A biztos pontokat szinte csak a problémák jelentik: nincs elég kitermelhető olaj és gáz ahhoz, hogy minden igényt kielégítsenek, egyelőre megoldhatatlannak tűnő technikai akadályok tornyosulnak az új megoldások bevezetése előtt, a világ pedig túl keveset tesz a klímaváltozás megfékezése érdekében.","shortLead":"Soha nem volt még akkora bizonytalanság az energiaiparban, mint most, amikor történetének egyik legnagyobb átalakulásán...","id":"20181204_Zabalja_a_vilag_az_energiat_de_meg_a_nagyagyuk_sem_tudjak_honnan_szerzunk_eleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=075b147d-b64c-4194-b608-8d2df0cbe6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d4cdb-027c-4907-a4c1-4b9b3c473a92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Zabalja_a_vilag_az_energiat_de_meg_a_nagyagyuk_sem_tudjak_honnan_szerzunk_eleget","timestamp":"2018. december. 04. 11:26","title":"Zabálja a világ az energiát, de még a nagyágyúk sem tudják, honnan szerzünk eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181203_Adventi_irodalmi_naptar__december_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb42559a-3759-4a06-ac4f-c30f75919783","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Adventi_irodalmi_naptar__december_3","timestamp":"2018. december. 03. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár – december 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.","shortLead":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb...","id":"20181203_aranylabda_luka_modric","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90039bb-7744-4087-8e52-27ffc9481522","keywords":null,"link":"/sport/20181203_aranylabda_luka_modric","timestamp":"2018. december. 03. 22:32","title":"Megvan az új aranylabdás, Luka Modric az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni fog. \"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen.\" Az egyetem vezetésének tájékoztatását percről percre tudósítottuk.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni...","id":"20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd829d-8fe0-4486-b372-0416695c82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 03. 13:57","title":"\"Olyan országba költözünk, ahol nem játszanak velünk\" - tudósítás a CEU-sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","shortLead":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","id":"20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0c81d-25de-40cd-a03b-5bbe367ae760","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","timestamp":"2018. december. 03. 12:01","title":"Levelet írt Orbán a gyászoló Bush családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]