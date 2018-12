Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ea49d92-1ea6-4694-8b6f-42f7a8fb1133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadékmentes 3-8 fok várható szerdán. ","shortLead":"Csapadékmentes 3-8 fok várható szerdán. ","id":"20181205_Szerdan_is_marad_meg_a_hirtelen_jott_enyhe_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea49d92-1ea6-4694-8b6f-42f7a8fb1133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee0b3b-561a-455a-b5b6-4a41b5d59bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Szerdan_is_marad_meg_a_hirtelen_jott_enyhe_ido","timestamp":"2018. december. 05. 05:12","title":"Szerdán is marad még a hirtelen jött enyhe idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most költözik bele a videók automatikus lejátszását biztosító funkció.","shortLead":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most...","id":"20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e65c29-4d12-4041-8e35-8cae11c0178c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","timestamp":"2018. december. 04. 13:08","title":"Megkapja a YouTube az idegesítő funkciót, amit már a Facebookon is mindenki utált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","shortLead":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","id":"20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75b883a-4b0b-4215-ba1e-7b10d1898491","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","timestamp":"2018. december. 05. 18:56","title":"Olyan fegyvereket foglaltak le Bulgáriában, amilyen csak a különleges alakulatoknak van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet kormányzótanácsa december 4-i ülésén egyhangúlag szavazott, 2019 végén érkeznek – és velük együtt jönnek a bevonható nemzetközi források.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet...","id":"20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d56e81-73c0-4a88-8fdb-3af6976b28b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","timestamp":"2018. december. 05. 09:39","title":"Budapest lesz a székhelye a volt KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","shortLead":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","id":"20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adf3395-9f83-4ec0-833a-28d575ad463b","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","timestamp":"2018. december. 04. 16:46","title":"A kanadai külügyminiszter is üzent CEU-ügyben: Ez borzasztó veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5a2934-a35c-4a08-bb5d-16af921a7905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ideig most egészen biztosan nem lesz VW Bogár, de a későbbiekben akár villanyautóként is visszatérhet az ikonikus autó.","shortLead":"Egy ideig most egészen biztosan nem lesz VW Bogár, de a későbbiekben akár villanyautóként is visszatérhet az ikonikus...","id":"20181205_viszlat_bogar_ezzel_a_stilusos_utolso_modellel_bucsuzik_a_vw_beetle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd5a2934-a35c-4a08-bb5d-16af921a7905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1abf68-57fe-47bd-824e-3c2e7ad16109","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_viszlat_bogar_ezzel_a_stilusos_utolso_modellel_bucsuzik_a_vw_beetle","timestamp":"2018. december. 05. 08:21","title":"Viszlát Bogár: ezzel a stílusos utolsó modellel búcsúzik a VW Beetle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe530f6-c2be-471d-b82b-83a765eb8b17","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A dán cég a Szezám utca című műsor mögött álló non-profit szervezeten keresztül küld mesekönyveket és játékokat, hogy a gyerekek könnyebben fel tudják dolgozni az őket ért traumákat. ","shortLead":"A dán cég a Szezám utca című műsor mögött álló non-profit szervezeten keresztül küld mesekönyveket és játékokat...","id":"20181205_A_Lego_szazmillio_dollarral_tamogatja_a_menekult_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fe530f6-c2be-471d-b82b-83a765eb8b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5740b13b-7171-4303-b8a6-4ad52e829ca7","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_Lego_szazmillio_dollarral_tamogatja_a_menekult_gyerekeket","timestamp":"2018. december. 05. 14:35","title":"A Lego százmillió dollárral támogatja a menekült gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]