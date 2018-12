Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","shortLead":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","id":"20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c124ab58-33fc-4a9e-8cfd-33e01f3e7441","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 15:08","title":"Az egyik legjobb triatlonos szerint válságban van a sportág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8016ece4-9282-4dfd-9eea-eda6429d11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan, mintha egy akciófilm jelenete lenne.","shortLead":"Olyan, mintha egy akciófilm jelenete lenne.","id":"20181206_kamion_baleset_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8016ece4-9282-4dfd-9eea-eda6429d11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0c58fd-bf95-4934-aacf-383cb1b4dc13","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_kamion_baleset_tuz","timestamp":"2018. december. 07. 04:04","title":"Azonnal berobbant a kamion a balesete után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b78bce6-5f27-4b78-88ca-cfafe02cff8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késes bűnözés megihletett egy művészt.","shortLead":"A késes bűnözés megihletett egy művészt.","id":"20181207_Dobbenetes_szoborral_emlekeznek_a_keses_tamadasok_angliai_aldozataira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b78bce6-5f27-4b78-88ca-cfafe02cff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce346e-2289-4d63-9a51-53e25d24f86a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Dobbenetes_szoborral_emlekeznek_a_keses_tamadasok_angliai_aldozataira","timestamp":"2018. december. 07. 09:03","title":"Döbbenetes szoborral emlékeznek a késes támadások angliai áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze egyszer találkoztak, de az emlékezetes beszélgetés volt.","shortLead":"Mindössze egyszer találkoztak, de az emlékezetes beszélgetés volt.","id":"20181206_Kasler_elobb_kikerdezte_Prohlet_a_Tanacskoztarsasagrol_majd_kirugta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd10857-f0d6-4f0f-bee8-5643a3cce217","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kasler_elobb_kikerdezte_Prohlet_a_Tanacskoztarsasagrol_majd_kirugta","timestamp":"2018. december. 06. 08:52","title":"Kásler előbb kikérdezte Prőhlét a Tanácsköztársaságról, majd kirúgta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","shortLead":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","id":"20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4487d27-47bd-4642-ba60-443a9176512d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","timestamp":"2018. december. 06. 09:37","title":"Magára talált a magyar autógyártás, újra javul az ipar helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e60cc84-d2a3-4d5f-b159-47a1e06bcafb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott az Nvidia ígéretes teljesítményű és kicsit sem olcsó GPU-ja, a vadonatúj Titan RTX.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott az Nvidia ígéretes teljesítményű és kicsit sem olcsó GPU-ja, a vadonatúj Titan RTX.","id":"20181205_nvidia_titan_rtx_videokartya_gpu_24_gb_ram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e60cc84-d2a3-4d5f-b159-47a1e06bcafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736bd699-c0d0-4150-8c30-fed9725743cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nvidia_titan_rtx_videokartya_gpu_24_gb_ram","timestamp":"2018. december. 05. 16:13","title":"Megjött az Nvidia szörnyetege: 24 GB RAM van az új videokártyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eszébe jutott egy ötlet, amit megírna, ehhez azonban időre van szüksége.","shortLead":"Eszébe jutott egy ötlet, amit megírna, ehhez azonban időre van szüksége.","id":"20181207_Nem_vonulok_vissza_nem_vett_meg_a_Lorinc__uj_konyvet_ir_Bodocs_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9f1f3-383e-466e-9a24-aea3fa679b64","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Nem_vonulok_vissza_nem_vett_meg_a_Lorinc__uj_konyvet_ir_Bodocs_Tibor","timestamp":"2018. december. 07. 11:03","title":"\"Nem vonulok vissza, nem vett meg a Lőrinc\" – új könyvet ír Bödőcs Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet próbálni az év egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet...","id":"20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba42e6b3-62d5-401b-bbb6-e1a2c7aaaa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","timestamp":"2018. december. 06. 21:33","title":"Ingyen ki lehet próbálni az év egyik legjobb játékának tartott Shadow of the Tomb Raidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]