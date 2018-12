Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebookon fogadkozik a független főpolgármester-jelölt.","shortLead":"A Facebookon fogadkozik a független főpolgármester-jelölt.","id":"20181202_Ha_Puzseron_mulik_Vitezy_David_lesz_a_BKK_vezere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc7be47-e0c9-49fe-b56e-f8d38dea7ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Ha_Puzseron_mulik_Vitezy_David_lesz_a_BKK_vezere","timestamp":"2018. december. 02. 15:56","title":"Ha Puzséron múlik, Vitézy Dávid lesz a BKK vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén – plakátolta ki országszerte a kormány másfél éve. Ám nem tudtuk, vajon mikor van annak a valaminek vége. Mikor kell ellenőrizni, ki röhög? A CEU elköltözése ilyen pillanat: egy sikertörténet vége, és egyedül Orbán Viktor nevet. A kormányfő megmutatta, hogy bármit megtehet. És kész is megtenni bármit.","shortLead":"Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén – plakátolta ki országszerte a kormány másfél éve. Ám nem tudtuk, vajon mikor...","id":"20181203_orban_viktor_mindent_megtehet_ceu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26af81a2-f249-451f-8f39-1ce8afa7a01b","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_orban_viktor_mindent_megtehet_ceu","timestamp":"2018. december. 03. 18:13","title":"Orbán Viktor megmutatta, hogy bármit megtehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is használni szeretné az eddigi lőteret. Eddig évi másfél millió forintért bérelték- értesült az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is...","id":"20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd4509-b241-49b5-be85-c60f19a7dc08","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","timestamp":"2018. december. 02. 19:55","title":"1,5 millió helyett fél milliárdot kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, de miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51079111-41c7-4f72-aa6a-51054490e262","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordul a földtörvény Országgyűlés előtt fekvő módosításának elfogadása esetén, mivel az ellenzéki párt szerint azzal a Fidesz politikusaiból álló agrárkamara teljhatalomhoz jutna a földtulajdonosok felett.","shortLead":"Az MSZP az Alkotmánybírósághoz fordul a földtörvény Országgyűlés előtt fekvő módosításának elfogadása esetén, mivel...","id":"20181202_Foldtorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MSZP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51079111-41c7-4f72-aa6a-51054490e262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057ea35-2c64-4e6b-830f-beb2191a2c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Foldtorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MSZP","timestamp":"2018. december. 02. 12:26","title":"Földtörvény: az Alkotmánybírósághoz fordul az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9258a672-2b6a-43a4-915b-93684a8cbd90","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kormány 1,9 milliárd forintot csoportosított át sportberuházásokra, de titkosításra hivatkozva nem árulják el, pontosan mire. A csillebérci Hosszú Katinka Sportakadémiáról lehet szó, a telepet az állam 300 millió forintos felárral szerezte meg. A sportoló a fejleményekről nem tud semmit.","shortLead":"A kormány 1,9 milliárd forintot csoportosított át sportberuházásokra, de titkosításra hivatkozva nem árulják el...","id":"20181202_Titkositassal_rejteget_a_kormany_milliardos_sportberuhazast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9258a672-2b6a-43a4-915b-93684a8cbd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77e0dab-5258-4539-bd94-3dcf667ad697","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Titkositassal_rejteget_a_kormany_milliardos_sportberuhazast","timestamp":"2018. december. 02. 12:30","title":"Titkosítással rejteget a kormány egy milliárdos sportberuházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi a kézbesítést – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi...","id":"20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659a4ef-8ac7-4d38-b409-056aa815dc2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","timestamp":"2018. december. 03. 11:11","title":"Hétfőn érkezik a decemberi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntött arról, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa-liga mellett egy új európai kupasorozatot is indít.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntött arról, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa-liga mellett egy új európai...","id":"20181202_Az_UEFA_2021tol_beinditja_a_harmadik_europai_kupasorozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5a1dfb-f1a8-4ddd-a63f-8c5dc2c6d1aa","keywords":null,"link":"/sport/20181202_Az_UEFA_2021tol_beinditja_a_harmadik_europai_kupasorozatot","timestamp":"2018. december. 02. 21:38","title":"Az UEFA 2021-től beindítja a harmadik európai kupasorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A metal egyik alapzenekara világkörüli turnéval búcsúzik, június 11-én az Arénában is zúznak egy utolsót.\r

\r

","shortLead":"A metal egyik alapzenekara világkörüli turnéval búcsúzik, június 11-én az Arénában is zúznak egy utolsót.\r

\r

","id":"20181203_Budapesttol_is_elbucsuzik_a_Slayer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bdb21b-8eb0-4e9a-93bd-2b53ecef44aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e77f10-61f4-4fbf-a0b3-61a845ed2c48","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Budapesttol_is_elbucsuzik_a_Slayer","timestamp":"2018. december. 03. 10:06","title":"Budapesttől is elbúcsúzik a Slayer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]