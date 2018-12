Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szekta magyar tagja elismerte, hogy meggyilkolt egy idős nőt.","shortLead":"A szekta magyar tagja elismerte, hogy meggyilkolt egy idős nőt.","id":"20181210_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_Ausztriaban_mukodo_gyilkos_boszorkanyszektarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aa1596-d9f4-42c9-8b3e-743cb16b2397","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_Ausztriaban_mukodo_gyilkos_boszorkanyszektarol","timestamp":"2018. december. 10. 08:50","title":"Újabb részletek derültek ki az Ausztriában működő gyilkos boszorkányszektáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ff5eb2-27ca-446f-b0de-7e39b43234d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerika őrzi elsőbbségét, a kínai fegyvergyártókról viszont az adatok megbízhatatlansága miatt nem készült statisztika.","shortLead":"Amerika őrzi elsőbbségét, a kínai fegyvergyártókról viszont az adatok megbízhatatlansága miatt nem készült statisztika.","id":"20181210_Oroszorszag_mar_a_vilag_masodik_legnagyobb_fegyvergyartoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6ff5eb2-27ca-446f-b0de-7e39b43234d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6c84f6-3c60-4be6-bf4c-498d40cdfd9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Oroszorszag_mar_a_vilag_masodik_legnagyobb_fegyvergyartoja","timestamp":"2018. december. 10. 09:19","title":"Oroszország már a világ második legnagyobb fegyvergyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tud arról, hogy kormányzati támadás alatt állna, folyamatosan szállítják a filmes dicsőséget Magyarországnak. A kormánypárti sajtóban megjelenő írásokat butaságnak tartja.","shortLead":"Nem tud arról, hogy kormányzati támadás alatt állna, folyamatosan szállítják a filmes dicsőséget Magyarországnak...","id":"20181210_Andy_Vajna_Nekem_semmi_bajom_Meszaros_Lorinccel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35bf3da-cf9f-438a-8a89-f560fbd4b588","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Andy_Vajna_Nekem_semmi_bajom_Meszaros_Lorinccel","timestamp":"2018. december. 10. 08:37","title":"Andy Vajna: Nekem semmi bajom Mészáros Lőrinccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd299825-4dd7-4c1d-afaf-c7071754af6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat csaknem két méter magas és 90 kilós volt, 12 évvel ezelőtt anyja holtteste mellől mentették meg.","shortLead":"Az állat csaknem két méter magas és 90 kilós volt, 12 évvel ezelőtt anyja holtteste mellől mentették meg.","id":"20181210_Elpusztult_Roger_a_robosztus_ausztral_kenguru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd299825-4dd7-4c1d-afaf-c7071754af6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6753b6c3-889c-43f5-8a39-4dfab4f98f91","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Elpusztult_Roger_a_robosztus_ausztral_kenguru","timestamp":"2018. december. 10. 05:52","title":"Elpusztult Roger, a robusztus ausztrál kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A még az idén kötött nyugdíjpénztári szerződések után jövőre már jár az adójóváírás. ","shortLead":"A még az idén kötött nyugdíjpénztári szerződések után jövőre már jár az adójóváírás. ","id":"20181209_Meg_most_elintezheti_hogy_jovore_egy_kis_plusz_penzhez_jusson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd14ae40-5cd4-4262-92a2-4edcd1b99899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Meg_most_elintezheti_hogy_jovore_egy_kis_plusz_penzhez_jusson","timestamp":"2018. december. 09. 09:57","title":"Még most elintézheti, hogy jövőre egy kis plusz pénzhez jusson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee62b9d-e67e-43a9-a9a2-b1b26d798548","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a gyógyítás alapfeltétele a bizalom.","shortLead":"A miniszter szerint a gyógyítás alapfeltétele a bizalom.","id":"20181210_Kasler_beismerte_Soha_nem_tudunk_annyit_fizetni_az_apolonoknek_mint_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee62b9d-e67e-43a9-a9a2-b1b26d798548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb9892d-1fae-4e38-9f2e-6f0db7580f76","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Kasler_beismerte_Soha_nem_tudunk_annyit_fizetni_az_apolonoknek_mint_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 10. 09:27","title":"Kásler beismerte: Soha nem tudunk annyit fizetni az ápolónőknek, mint Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet az alföldi városban pár hete. A mesterséges pálya gumiból van a hó helyett, de csúszik.","shortLead":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet...","id":"20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ba1b4-bb88-4948-a5d5-3bbbdc4a5dff","keywords":null,"link":"/kkv/20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","timestamp":"2018. december. 09. 10:55","title":"Ha hegyet nem is, de sípályát hoztak Szegedre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Neki kellett volna szétosztania a pénzt, de helyette a kaszinóba sietett vele.","shortLead":"Neki kellett volna szétosztania a pénzt, de helyette a kaszinóba sietett vele.","id":"20181210_sikkasztas_szerencsejatek_fizetes_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61287f1a-84a7-487d-9354-28a31d5fe71a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_sikkasztas_szerencsejatek_fizetes_vademeles","timestamp":"2018. december. 10. 09:08","title":"Saját és munkatársai fizetését is eljátszotta egy román férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]