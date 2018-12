Ha őt bábnak nevezik, minek mondják a többi fideszes politikust? – fakadt ki, amikor azt próbáltuk megfejteni, miért őt akarta főpolgármester-jelöltnek Orbán. Pedig Tarlós István kitart amellett, hogy nem akart indulni, de aztán úgy érezte, nem mondhat nemet a kormányfőnek, aki nem szeret engedményeket tenni, most mégis tett. Beszéltünk vele ennek lehetséges okairól, meg persze BKK-ról és gyenge vezetőkről, hajléktalanokról és emberiességről, a Fidesz Budapest-politikájáról, amit nem feltétlenül szeretett, meg ellenfelekről, akik más osztályban fociznak, mint ő.

hvg.hu: A CEU hétfőn bejelentette, hogy képzése egy részét átköltözteti Bécsbe, ezzel pedig Budapest elveszítette egyetlen világszinten is jegyzett egyetemét. Nem érzi ezt óriási veszteségnek?

Tarlós István: Olyan összetett kommunikációt látok ebben a témában, hogy nehezen tudnék felelősen állást foglalni. Nem látom semmivel alátámasztva azokat az állításokat, hogy ez az ország legerősebb egyeteme lenne. Azt viszont tudom, hogy más egyetemekre is vonatkoznak bizonyos jogszabályok, és ha a kormány szerint nem lehet egy kivételezett, akkor ezzel nem tudok mit kezdeni.

Tarlós István © Máté Péter

hvg.hu: Az egyetem állítja, hogy eleget tett a feltételeknek.

T. I.: Ez ténybeli kérdés, nem az én feladatom megítélni.

hvg.hu: Nagy veszteség ez Budapestnek?

T. I. : Ha személyes véleményemet kérdezi: én nem nagyon hiszem, hogy az lenne. Mitől lenne az?

hvg.hu: Budapest hírének jót tesz, külföldi diákok, neves előadók, tudósok járnak a városban, konferenciák vannak, minden bizonnyal adót is fizetnek.

T. I.: Budapest költségvetésébe egy fillért nem fizetnek be.

hvg.hu: Nem is küzdött, közvetített az ügyben?

T. I.: Nézze, nem vagyok az ügyben kompetens.

© MTI / Szigetváry Zsolt

hvg.hu: Nézzünk akkor egy kérdést, amiben meggyőzték egymást: valójában mivel vette rá Orbán Viktor, hogy jövőre elinduljon a választáson? Számtalan alkalommal jelentette már ki, hogy vége, befejezi, erre most újabb öt évet vállalna.

T. I.: Valóban abba akartam hagyni. Júliusban kerek perec megmondtam miniszterelnök úrnak, hogy nem indulok, ő azonban kért még egy beszélgetést erről. Én ott bizonyos kikötéseket megfogalmaztam – beleértve azt a triviálisat is, hogy csak közvetlen választást tudok elfogadni, amiről egy liberális, szabad gondolkodó azt mondta: nagy segítséget adtam ahhoz, hogy a demokrácia megmaradjon Budapesten. A többit úgy tudnám összefoglalni, hogy a miniszterelnöknek azt jeleztem:

nem vendég szeretnék lenni saját esküvőmön,

hanem minden szempontból én akarom vezetni Budapestet. Lényegében tucatnyi olyan feltételről van szó, aminek hiányában nem tudom vállalni ezt a feladatot. Arra számítottam, hogy a felét sem fogadják el, mégis igent mondtak rá.

hvg.hu: Orbán Viktornak alighanem szüksége van önre. Láttuk a népszerűségi mutatókat: magasan veri a Fideszt Budapesten.

T. I.: Nemcsak a Fideszt, az összes szóba jött ellenzéki jelöltet is. De tudja, hogy van: ha egy esélyesebb csapat egy kevésbé esélyes csapattal játszik, akkor tízből kilencszer biztosan nyer, de nem lehet előre tudni, mikor történik egy kisiklás.

Orbán Viktor és Tarlós István © Reviczky Zsolt

hvg.hu: Ezek szerint ön egy Real Madrid, és a többiek luxemburgiak?

T. I.: Mondtam egy hasonlatot, amit úgy értelmez, ahogy tetszik önnek. Senkit sem becsülök alá.

hvg.hu: Lát a jobboldalon másik lehetséges jelöltet, aki olyan eredményt hozhat, mint ön?

T. I.: Nyilván nem lehet véletlen, hogy a miniszterelnök és a Fidesz ragaszkodott az én indulásomhoz. Minden ok nélkül nem szokott ilyet csinálni.

hvg.hu: Benne lehet a játékban az is, hogy önnek biztos nem lesznek ambíciói, egy másik jelöltnek azonban lehetnének ilyenek, és akár a miniszterelnökkel szemben is kialakulhatna egy pólus a saját pártjában. Láttunk már ilyet nem egyszer Európában.

T. I.: Ez indirekt spekuláció. Mondjon egy embert a Fideszben, akiről ma azt lehetne gondolni, hogy ilyesmire képes. Ilyet nem találtak. Van néhány fiatal – köztük egy nő is –, akiről feltételezhető szép jövő, de az idő majd dönt. Egyébként Budapesten nincs történelmi hagyománya, hogy a főpolgármesterből miniszterelnök legyen.

hvg.hu: Azt mondta, nem szeretne vendég lenni saját lakodalmában, mégis felvetődik a kérdés: valójában Budapest vezeti önmagát, vagy egyfajta felügyelet alá helyezték? Akár a közfejlesztések tanácsával, akár Fürjes Balázs államtitkárságával.

T. I.: Tisztázzuk: a „felügyelet” ellenzéki lózung most lehelte ki a lelkét. A közfejlesztési tanácsot nem a kormány erőltette rám, ezt én korábban is kezdeményeztem, de választ sem kaptam rá. Most mégis létrejött. Az államtitkárság, Fürjes Balázs úrék szerepe pedig megváltozott. A tanácsban az én partnerem a működési szabályzat szerint Gulyás Gergely, és rögzítve van, hogy az államtitkárság semmiben nem határoz a főváros nélkül. A főváros partnereként előkészítő szervezet. És egyáltalán:

egy államtitkárt nem szoktak egy miniszteri rendfokozatú, nép által választott főpolgármester fölé helyezni.

Ez eddig sem volt így, legfeljebb ellenzéki kínrímekben.

hvg.hu: Nagy eredményként tálalja, hogy ezután Budapest nélkül nem lehet döntéseket hozni Budapestről, hogy ott lesz a kormány minden ülésén, ahol a fővárost érintő döntést hoznak. Miért nem volt ez így eddig? Miért hagyták ki a miniszteri rangú főpolgármestert?

T. I.: Nagy eredmény is. Korábban sem volt így, az állami projektekről Demszky idejében sem vele egyeztetve döntöttek. Kormányüléseken is elvétve vett részt.

© Máté Péter

hvg.hu: De most az elmúlt nyolc évről beszélünk, ugyanez volt a felállás, mégsem hívták.

T. I.: Elvétve én is jártam ott. Az elmúlt nyolc évben a fővárosnak valóban valamivel kevesebb joga és forrása volt, mint amennyit én elképzeltem, de – ismétlem – ez így volt korábban is. És ne csak az elmúlt nyolc évvel foglalkozzunk, hanem azzal is, mi volt 2010-ben a kiindulópont. Az új megállapodással Budapesten a demokrácia is erősödött.

hvg.hu: A tucatnyi pont között volt olyan, amit elengedett, vagy amire Orbán Viktor nemet mondott?

T. I.: Egy volt, de az nem túl lényeges: a közterület-felügyeleteket akartam központosítani. Ez praktikusan indokolt, de olyan felesleges belső politikai vitákat generált volna a kerületekkel, hogy nem láttam értelmét ragaszkodni hozzá. Ellenben itt a véglegesített projektlista, ami azt jelenti, hogy minden állami projekt fővárosi is lesz, és fordítva. Ez összességében nagyjából 1000 milliárdot jelent Budapestnek. Csak a metróra és a KEHOP-ra egy nap alatt 108 milliárd forintot szereztem. Mutasson olyan ellenzéki politikust, aki ettől a kormánytól ezt megszerzi vagy megtartja.

hvg.hu: Ez úgy hangzik, mint egy egyértelmű üzenet: csak akkor van pénz, ha a Fidesz jelöltje a főpolgármester. Ha ön nem győz, semmi sem lesz mindabból, amit most Orbán Viktor aláírt?

T. I.: Prekoncepció, amit mond. Tény, hogy ezt megszereztem, de a világon nem talál kormányt, amelyik ne táplálna nagyobb bizalmat a szövetségesével, mint egy ellenzékivel szemben, aki nap mint nap pocskondiázza, sőt rágalmazza.

hvg.hu: Ez a kommunikáció hol bejön, hol nem. A XV. kerületben ezzel is veszítettek, vidéki városokban nyertek.

T. I.: A XV. kerület egy ciklus kivételével mindig baloldali volt, ez tehát nem jó példa. Hódmezővásárhelyen pedig nem egy szimpla ellenzéki jelölt nyert, hanem egy alapvetően jobboldali beállítottságú, katolikus politikus.

Azt a választást egy fideszes nagyágyú rontotta el.

hvg.hu: Lázár János?

T. I.: Hadd fogalmazzak a saját szavaimmal.

hvg.hu: Amióta ő már nem miniszter, jobb a viszonya a kormánnyal?

T. I.: Nem titok, a kormányban bekövetkezett személyi változások jó hatással voltak a fővárosra, de Lázár Jánossal nem ab ovo ellentétünk volt, ez inkább a Magyarországon nagy és rossz hagyománnyal bíró Budapest-vidék szembenállás markáns lecsapódása volt.

Lázár János © MTI / Zoltán Gergely

hvg.hu: Azért a kormányban ma is elég sok a vidéki.

T. I.: János egy markánsabb aktor volt, és én sem a kedves nővéreknél nőttem fel. Ezek nem álveszekedések voltak, a Fideszben tudják a legjobban. Ezért

butaság, amikor azt mondják, hogy Tarlós a Fidesz bábja. Ha rólam ezt állítják, miként jellemzik a többi fideszes politikust?

hvg.hu: Értem, mire gondol ezzel, de ettől még mindig itt a kérdés: ha személyes ambíció nem hajtja, tulajdonképpen miért vállalta a jelöltséget? Lojalitás?

T. I: Úgy éreztem, végül nem mondhatok nemet. A miniszterelnök nem az az ember, aki szeret engedményeket tenni, főleg nem sokat. A kettőnk karakterében vannak hasonló vonások, de nagyon eltérőek is. Mások a gyökereink, de a közjót szolgáló rendben, az illegális bevándorlás kezelésében, a nemzetállami politizálásban, a családmodellben egyetértünk. És van, amiben nem.

hvg.hu: Miben nem értenek egyet?

T. I.: Nem érdemes erről beszélni. Maradjunk abban, hogy van, amiben nem. Például

nyolc éven keresztül csak részben értettem egyet a Fidesz Budapest-politikájával.

Ez most megváltozott.

hvg.hu: A közfejlesztések tanácsa és a pluszpénz miatt?

T. I.: Nem csak! Itt marad az összes közszolgáltató cég, visszakerülhetnek a városhoz a Fővárosi Csatornázási Művek kisebbségi részvényei, de garanciát kaptunk arra is, hogy az FKF ezután havi ütemezésben megkapja a korábbi beszedési hatékonyság mértékének megfelelő szemétszállításért járó összeget, ami azt jelenti, hogy nem lehetnek működési problémái, így nem akadozhat a szolgáltatás. Megállapodtunk a teljes budapesti árvízvédelem felülvizsgálatában, megtervezésében, felújításában, erre száz éve nem volt példa. És akkor még ott van a hármas metró, a HÉV-felújítás, új villamosvonal épül a Bajcsy-Zsilinszky úton, illetve a Kopaszi-gáthoz, készül a metró meghosszabbítása Káposztásmegyerre…

hvg.hu: Ez lesz végül? Ön régóta emlegeti, de a minap megismert kormányzati tervekben nem jelenik meg.

T. I.: Benne van a projektlistában, de nem teljes körű listát adtunk közre.

hvg.hu: Feltűnő hiány volt. Ahhoz képest, hogy ön mennyire fontosnak mondta, épp ez maradt ki.

T.I.: De benne van. Miként még sok más: lesz Galvani és Aquincumi híd, felújítjuk a Lánchidat és környezetét, a rakpartokat, következik a Népliget megújítása, a Nyugati tér átalakítása.

hvg.hu: Mi az, ami ebből az ön következő ciklusában megvalósulhat, ha nyer?

T. I : Nagyon sok, de a többi is folyamatban lesz.

hvg.hu: A hármas metró például elkészül? Most éppen három hónapot csúszik az északi szakasz, de ténylegesen ötéves késésben van a főváros. Abban az időszakban, amikor szinte minden nap füstöltek a szerelvények, ön volt a polgármester.

T. I.: Megint azt mondja majd, hogy az előző ciklusokkal magyarázkodom, de a késés azért van, mert a 2010 előtti kurzus 78 milliárdos működési adóssághalmazt hagyott a BKV-nál. A kormány 2015-ben vett át a maradék 50 milliárdot. Amíg ez nem történt meg, semmilyen kötelezettséget nem lehetett vállalni metrófelújításra, mert fedezet nélküli kötelezettségvállalás lett volna.

Az M3-as metróvonal északi szakaszának felújítása © MTI / Máthé Zoltán

hvg.hu: Van olyan pont az Orbán Viktorral kötött alkuban, amely nem teljesülése esetén lemond?

T. I.: Tudja a miniszterelnök, hogy ennek a megállapodásnak az év minden napján érvényesnek kell lennie. Ha itt bárkik nem teljesítik ezt, akkor én először nem szólok, másodszorra megteszem,

a harmadik alkalommal pedig lehet, hogy a televízióból tudják meg, hogy felálltam.

hvg.hu: Amint egyébként ezeket a terveket néztem, az az érzetem támadt, hogy itt nem egy 21. századi fővárost képzelnek el. Szép a Széll Kálmán tér, rendben van a Várkert Bazár, nagyívű projekteket írnak le, de szó sem esik zöld fővárosról, a környezetszennyezés csökkentéséről, megújuló energiaforrásokról, a belvárosból kiszorított autókról. A város, amit önök skiccelnek, inkább keleti, mint nyugati.

T. I.: Abban, amit elmond, van igazságtartalom. Ám egyfelől nem akarja tudomásul venni az origót, másrészt nem ismeri a rendszer működését. Hát nem lehet mindent egyszerre kérni. Ehhez rengeteg pénz kell. A jobb levegőhöz például ki kellene tiltani a dízelautókat, be kell fejezni a hármas metró felújítását, őrzött P+R parkolók kellenek.

hvg.hu: Történt bármi ebben az ügyben? Az emberek ugyanúgy fuldokolnak, a dugók egyre nagyobbak, ettől pedig megint csak szennyezettebb a levegő. És ezek nem ellenzéki felvetések, hanem így érzik az itt élők, akik nem szeretnének idejekorán meghalni.

T. I.: Nem nagyobban a dugók, igaz, kisebbek sem. De a budapesti közlekedés, tömegközlekedés nem olyan rossz, bár sokszor ismételgetik ezt. Sokkal jobb, mint a római vagy a párizsi. Mi újítunk fel utakat, hidakat, felüljárókat, ezeket nem lehet észrevétlenül elvégezni. Egy kétmilliós városban vannak dugók, ezek felszámolásához pedig pénz kell. Vannak jelentős biciklisfejlesztések is, de mégis mindenki rajtunk kéri számon azt, ami még nem valósult meg. Most hirtelen egyszerre akarnak mindent. Legerősebben azok, akik sokáig tehettek volna érte.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Mert a végéhez közeledik egy ciklus, a szavazó mérleget készít, és tudnia kell, mire számíthat.

T. I.: Ha a trendre kíváncsi, rendszeresen jelennek meg ranglisták az élhető városokról, ezekben Budapest egyre jobb helyen van. Ezt nézzék, ne azt kérdezzék, miért nem tiltjuk ki a dízelautókat azonnal.

hvg.hu: De vannak tervek? Mikorra várható ezeknek a kitiltása például?

T. I.: Persze, hogy vannak. Az én megítélésem szerint ehhez még kell legalább nyolc év.

hvg.hu: 2026-ban ki lesznek tiltva?

T. I.: Ezt nem állíthatom biztosra, de ennél rövidebb idő alatt nem megy.

hvg.hu: Pénteken nagyon határozottan lépett az elektronikus jegyrendszer miatt, menesztette a BKK vezetőjét. Hogyhogy nem tudott arról, mekkora gond van? Ez életszerűtlennek tűnik.

T. I.: A most nekibuzdult kritikusok eleve kevernek két különböző szerződést. Azt persze tudtam, hogy a projekt problémás, de azt nem, hogy a helyzet ellentétes azzal, amiről a BKK engem hivatalosan tájékoztatott. November 9-én azt mondták, megvan a megállapodás a kivitelezővel, majd három nappal később vallották be, hogy ez pontatlan információ volt. De ami ennél fontosabb: a projekt nem dőlt be, és pénzügyi veszteség sem érte a várost. A BKK vezetésének, illetve részben a fejlesztési helyettesem bűne, hogy teljesen értelmetlenül húzták az időt, miközben azt jelezték, hogy a küszöbön áll a megállapodás. Pénzügyi vesztesége majd a nekünk örökül hagyott Bamco-perből és Alstom-ügyből lesz Budapestnek.

hvg.hu: Ez hozzá nem értés.

T. I.: Minimum egy nagyon gyámoltalan és naiv vezetői hozzáállás. Ezért kellett levonni a személyi konzekvenciát. Elképzelhető, hogy a főváros átveszi a projektet a BKK-tól, rákapcsolódunk a nemzeti elektronikus jegyrendszer platformjára, MÁV-val, Volánnal, és az utazó közönség semmit sem vesz majd észre. Időveszteség valóban van, de 2021-ig biztos működik majd a rendszer. Ha 25 éven át jó volt a középkori lyukasztókat használni, akkor Budapest ki fogja bírni ez a csúszást.

© Fülöp Máté

hvg.hu: Bejelentette, hogy ha nyer, 2020-tól megszünteti a BKK-t. Lesz, aki addig elvállalja a vezetését?

T. I.: Természetesen. Az új, megbízásra kiszemelt vezérigazgató igent mondott.

hvg.hu: Ki ő?

T. I.: Ezt januárban mondom meg, mikor előterjesztem a cserét.

hvg.hu: Egy évre is beugrott a pozícióra?

T. I.: Igen, mert hosszú távú elképzeléseink vannak vele a fővárosban.

hvg.hu: Saját kudarcának is tekinti azt, ami a BKK-val történik? Annak idején, 2010 előtt nagyon támogatta.

T. I.: Nem én találtam ki, de támogattam, belekerült a programomba, bár nem azzal a szerepkörrel, amit akartam. Külföldön van hasonló szervezet, amely pár száz fővel működik, itt indokolatlanul duzzadt kétezresre.

hvg.hu: Az ön felügyelete mellett nőt ekkorára.

T. I.: Tudja mit: igen! Nagyon szeretnének legalább egy kudarcot. 2010-ben volt egy kis dolgom a BKV-val, a Vízművekkel, az Alstommal, az itt készülő előterjesztéseket bizalmi alapon olvasás nélkül átengedtem, ám így

a BKK olyan jogosítványokat kapott, amelyeket politikai feszültség nélkül nem lehetett volna visszavonni.

De ezzel én nem értettem egyet.

hvg.hu: Azt nyilatkozta a minap, hogy szabotőr vagy szabotőrök lehetnek a BKK-nál. Ezt fenntartja?

T. I.: Egyáltalán nem zárom ki, vannak erre utaló információk.

hvg.hu: Milyen jellegű szabotázsra gondol? Kinyomoztatja?

T. I.: Nem, és nem akarok a részletekről beszélni.

hvg.hu: Nem megy utána? Van egy információja, amit a levegőben hagy, és előfordulhat újra?

T. I.: Nem fog előfordulni, ha átszervezzük vagy megszüntetjük a BKK-t.

hvg.hu: Ennek van szerepe a BKK megszüntetésének tervében?

T. I.: Minimális.

hvg.hu: Mi lesz a BKK helyett?

T. I.: Vagy lesz egy egészen kis cég, amelynek szerepe csak a megrendelésre és az ellenőrzésre koncentrálódik, vagy hozzácsapjuk a városüzemeltetési főosztályhoz. A feladat valaha az úgynevezett közlekedési főigazgatósághoz tartozott, és én biztosan megengedhetem magamnak, hogy kijelentsem: akadt egy-két dolog, ami a régi rendszerben jobban működött, mint ’90 után.

© Máté Péter

hvg.hu: Még egy kényes őszi téma: a hajléktalanokkal szembeni fellépés. Miért javasolta, hogy éjszakára zárják le az aluljárókat?

T. I.: Nem javasoltam, de felkaroltam.

Télen, hidegben nem engedem a központi aluljárók lezárását, de egyébként igen.

Mi ezzel a baj? Miért lenne ez embertelen? Nézze, templomba járó, hívő ember vagyok, az első budapesti hajléktalanszállót Vecsei Miklóssal hoztuk létre az Óbudai-sziget mellett egy hajón, visszautasítom tehát, hogy ne lenne bennem empátia a hajléktalanok iránt. Azonban mutasson nekem a világon egy várost, ahol a hajléktalanok ellátásának feltételi adottak, mégis megengedik, hogy a metróban éljenek.

hvg.hu: London ilyen.

T. I.: Ritka kivétel, ott valóban, de higgye el – most jártam Angliában –, a kezüket, lábukat törik, hogy megoldják ezt a problémát.

hvg.hu: Az az ember benyomása, hogy ez a téma rendszerint választások előtt kerül napirendre, mert a polgármesterek a népszerűségüket akarják növelni.

T. I.: Ez nem igaz. Én ezt 2011-ben kezdtem el Budapesten, és az 1,8 millió nem hajléktalan általános megelégedésére egy pozitív rend alakult ki az aluljárók környékén. Aztán jött egy akkori ombudsman, aki az egyetemi katedrán kívül nem képes szemlélni a világot, és mindez romba dőlt.

hvg.hu: Talán emberiességi szempontok alapján döntött így.

T. I.: Én ezt rendkívül képmutató hozzáállásnak tartom. Ha adnék 20 ezer forintot egy hajléktalan csapatnak, hogy az ő háza előtt sátorozzon, és az ő kerítése mellé végezze a dolgát, akkor is ilyen emberi lenne a hozzáállása? Visszatérve: a rendészeti vonal nem hozzám tartozik, bár érdekel, mert az 1,8 millió nem hajléktalannak is vannak elvárásai. Vegyük azonban a szociális oldalt. Ez a mi dolgunk. Azt kérik tőlünk, adjunk lakást a hajléktalanoknak? Mikor adott Demszky és Iványi Gábor lakást nekik? Azzal dicsekedtek, hogy hajléktalanszállókat építettek. Most ezek állítólag hirtelen nem felelnek meg, noha éppen bővítettük, komfortosítottuk, orvosi ellátást biztosítottunk, biztonságot teremtettünk, mert nem másoktól, hanem egymástól kellett megvédeni őket. Minden paraméterében jelentősen javítottuk az ellátást.

hvg.hu: Van adatuk arról, hány hajléktalan lehet Budapesten?

T. I.: Hozzávetőleges becslések vannak csupán, a számuk ugyanis napról napra változik. Tudok olyan vidéki nagyvárosról, amely szisztematikusan transzponálta Budapestre a hajléktalanjait.

hvg.hu: Komolyan tud ilyenről?

T. I.: Igen, de nem fogom megnevezni.

hvg.hu: Ez jó eséllyel fideszes vezetésű város, hiszen a nagy többség az.

T. I.: Ha politikát akar csinálni ebből, én nem feltétlenül utasítom el, de én Budapestért vagyok felelős.

hvg.hu: Visszatérve: a becslések szerint hány hajléktalan lehet Budapesten?

T. I.: Hat és tízezer közé teszik a számukat.

hvg.hu: Elméletileg van elég hely a hajléktalan-szállókon?

T. I.: Ezt nem merném kijelenteni, mert a szám változó.

© Fazekas István

hvg.hu: Pontos adatok nélkül hogy lehet ilyen törvényt elfogadni?

T. I.: Eddig mindig azt az információt kaptam, hogy a szállókon van szabad kapacitás. Ha megtelnek, lépni kell. Egy biztos: a Máltai Szeretetszolgálat szerint Budapesten az nem részesül ellátásban, aki ezt elutasítja.

hvg.hu: Nehéz lenne egyelőre arról beszélni, kivel kell jövőre megküzdenie a választáson, de azért tudja, kit szeretne ellenfélnek?

T. I.: Igazában nem akarom őket minősíteni. Van egy-kettő közülük, akinek halvány fogalma sincs a rendszer működéséről, de valójában nem ők a rosszabb képességűek. Csak nem tudják, mire akarnak vállalkozni.

hvg.hu: Ott van Karácsony Gergely, aki polgármester.

T. I.: Őt régről, de felületesen ismerem. A hírekkel ellentétben ő elég kezdő polgármester, hiszen első ciklusát tölti. Én 1993-ban még nem álmodoztam főpolgármesterségről. Zuglóban pedig ebben a ciklusban semmi különös nem történt. Az emberi kapcsolatunk sosem volt rossz, bár a főváros munkájában nem nagyon vesz részt, mert a közgyűlésbe vagy nem jön el, vagy nagyon korán távozik. Nem túl kikristályosodott koncepcióra utal, hogy ő minden akar lenni: hol főpolgármester, hol miniszterelnök, hol EP-listavezető, hol kerületi polgármester. Szerintem intellektuális aktor, de a gyakorlati vonatkozások mérlegelésétől elég szigorúan távol tartja magát.

hvg.hu Puzsér Róbertet gyakorlatiasabbnak tartja?

T. I.: Kedvelem, mint humoristát, egy szellemes ember, de fogalma sincs a rendszer működéséről. Furcsa, hogy ezt előnyösnek gondolja. Ő a szakmájában jó, de ez egy másik szakma.