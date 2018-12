Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új fejezetet nyithat a Xiaomi a mobiliparban zajló megapixel-háborúban. A cég egy készülő eszköze a mai csúcskameráknál is jobb érzékelővel kerül majd piacra.","shortLead":"Új fejezetet nyithat a Xiaomi a mobiliparban zajló megapixel-háborúban. A cég egy készülő eszköze a mai csúcskameráknál...","id":"20181210_xiaomi_lin_bin_weibo_48_megapixeles_mobil_mobilfotozas_kamera_szenzor_sony_imx586","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b563f65-fedc-45d6-9ef8-a61b7223a4da","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_xiaomi_lin_bin_weibo_48_megapixeles_mobil_mobilfotozas_kamera_szenzor_sony_imx586","timestamp":"2018. december. 10. 11:03","title":"48 megapixeles kamerát kap a Xiaomi következő telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","shortLead":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","id":"20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a39fbff-6e03-4e3a-a1c7-ff490622a662","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","timestamp":"2018. december. 11. 09:57","title":"Nyolc embert gyanúsítanak az olasz szórakozóhelyen kirobbant tömegpánikkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült, az eredmények kétségesek. Elég-e egy kilátó, hogy ne költözzenek el a faluból a fiatalok?","shortLead":"Harmadszor is nekifut a kormány a falvak felzárkóztatásának. A korábbi programok forráselosztása felemásra sikerült...","id":"20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aea888e4-cb99-4b17-a61c-76f380e48719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c573916-b135-4364-bc1d-c27a2d2746c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Ott_fognak_elpeneszedni_Nagyeren_de_kilato_nemsokara_lesz","timestamp":"2018. december. 10. 11:00","title":"„Itt fogunk megpenészedni Nagyéren, de kilátó azért lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7b7cf-6c9f-4018-bea4-1184bfcb7781","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"Vastapssal fogadta, vastapssal búcsúztatta a Budapesti Kongresszusi Központ közönsége Bródy Jánost, akinek ezúttal is valamennyi verssora a szabadság hiányáról szólt. És persze arról, hogy „ezek ugyanazok”.\r

Kiderült, nemcsak, hogy a Google nyílt forráskódjára építenek, de a Chrome-bővítményeket is telepíthetjük majd a böngészőhöz.","shortLead":"A Microsoft megosztott néhány érdekességet a jövőre érkező új böngészőjével kapcsolatban. Kiderült, nemcsak...","id":"20181210_microsoft_edge_project_anaheim_google_chromium_chrome_bovitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbbfd40-0d63-4eea-9e34-8ca2c341454f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_microsoft_edge_project_anaheim_google_chromium_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. december. 10. 13:33","title":"A Chrome-bővítményeket is telepíthetjük majd a Microsoft új böngészőjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a187326a-d6aa-4aa5-a797-1aed8a4838d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20181210_eltunt_kisfiu_budapest_jozsefvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a187326a-d6aa-4aa5-a797-1aed8a4838d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf42b7c2-0055-484d-a726-011eefe24443","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_eltunt_kisfiu_budapest_jozsefvaros","timestamp":"2018. december. 10. 21:14","title":"Eltűnt egy tízéves kisfiú a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]