[{"description":"A rajongók fordultak az amerikai ügynökséghez, miután látták, milyen reménytelen helyzetbe került kedvencük.","title":"A NASA is beszáll Vasember megmentésébe"},{"description":"Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait.","title":"Kampányfinanszírozási botrány: bizonyítékok vannak Trump ellen?"},{"description":"Ha egy gyerek elmeséli, hogy a nagybátyja mindenféle fura helyeken simogatja, nem az ő dolga ezt abúzusként azonosítani, hanem azé a felnőtté, akinek elmondja.","title":"Hazug mítosz, hogy a gyerekek ne jeleznék a bajt"},{"description":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","title":"Elmarad Curtis nagykoncertje"},{"description":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","title":"CDU: Merkel kritikusaival is tárgyal az új elnök a migrációról"},{"description":"Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint a változtatás ronthatja a sportág megítélését.","title":"FINA: Elfogadták a vízilabda szabálymódosításait, rövidebbek lesznek a mérkőzések"},{"description":"Nem tud arról, hogy kormányzati támadás alatt állna, folyamatosan szállítják a filmes dicsőséget Magyarországnak.","title":"Andy Vajna: Nekem semmi bajom Mészáros Lőrinccel"},{"description":"Ismét napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő szerződésről nem nyithatók újra a tárgyalások – közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfő este.","title":"Tusk: Nem lehet újratárgyalni a Brexit-megállapodást"}] A gyerekek ugyanis általában jeleznek valahogy, a felnőttek viszont szeretik elfordítani a fejüket. ","shortLead":"Ha egy gyerek elmeséli, hogy a nagybátyja mindenféle fura helyeken simogatja, nem az ő dolga ezt abúzusként...","id":"20181210_Gyerekkori_szexualis_abuzus_NANE_Patent_16_akcionap_Spronz_Julia_Wirth_Judit_Follinus_Anna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30c8058-bf3f-4c80-8921-3f21741bcc35","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Gyerekkori_szexualis_abuzus_NANE_Patent_16_akcionap_Spronz_Julia_Wirth_Judit_Follinus_Anna","timestamp":"2018. december. 10. 20:15","title":"Hazug mítosz, hogy a gyerekek ne jeleznék a bajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","shortLead":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","id":"20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f2556-8645-4d1e-9b7d-610690aaeaaa","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","timestamp":"2018. december. 09. 19:18","title":"Elmarad Curtis nagykoncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","id":"20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036276b1-dc4b-4e41-ae74-64e4fa216f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","timestamp":"2018. december. 09. 14:39","title":"CDU: Merkel kritikusaival is tárgyal az új elnök a migrációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint a változtatás ronthatja a sportág megítélését.","shortLead":"Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint...","id":"20181210_FINA_vizilabda_szabalymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3f7b61-57ef-4403-ac45-a4163f832dd7","keywords":null,"link":"/sport/20181210_FINA_vizilabda_szabalymodositas","timestamp":"2018. december. 10. 10:10","title":"FINA: Elfogadták a vízilabda szabálymódosításait, rövidebbek lesznek a mérkőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tud arról, hogy kormányzati támadás alatt állna, folyamatosan szállítják a filmes dicsőséget Magyarországnak. A kormánypárti sajtóban megjelenő írásokat butaságnak tartja.","shortLead":"Nem tud arról, hogy kormányzati támadás alatt állna, folyamatosan szállítják a filmes dicsőséget Magyarországnak...","id":"20181210_Andy_Vajna_Nekem_semmi_bajom_Meszaros_Lorinccel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35bf3da-cf9f-438a-8a89-f560fbd4b588","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Andy_Vajna_Nekem_semmi_bajom_Meszaros_Lorinccel","timestamp":"2018. december. 10. 08:37","title":"Andy Vajna: Nekem semmi bajom Mészáros Lőrinccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő szerződésről nem nyithatók újra a tárgyalások – közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfő este.","shortLead":"Ismét napirendre kerül az európai uniós vezetők e heti csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kiválásának ügye, de...","id":"20181210_donald_tusk_brexit_ujratargyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec3eb9a-3a57-451c-84f6-e5f886eedbc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_donald_tusk_brexit_ujratargyalas","timestamp":"2018. december. 10. 19:42","title":"Tusk: Nem lehet újratárgyalni a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]