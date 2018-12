Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre és arra, hogy hallhatóvá tegye a külső hangokat.","shortLead":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre...","id":"20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d24ba-617c-4c24-b647-85c322d94db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","timestamp":"2018. december. 12. 20:03","title":"Megelőzheti a halálos baleseteket a Samsung új fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 99. évében elhunyt Elekfi László Kazinczy-díjas nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora.","shortLead":"Életének 99. évében elhunyt Elekfi László Kazinczy-díjas nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos...","id":"20181212_Meghalt_Elekfi_Laszlo_nyelvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feda54c3-a3bd-4f02-a675-83fe0ed989ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Meghalt_Elekfi_Laszlo_nyelvesz","timestamp":"2018. december. 12. 09:09","title":"Meghalt Elekfi László nyelvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61987ca2-a1d0-41cc-80cb-253c5a072fb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája hónapokkal azután jelent meg a magyar piacon, hogy leszerződött több NB I.-es csapattal.","shortLead":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája hónapokkal azután jelent meg a magyar piacon, hogy leszerződött több NB I.-es...","id":"20181211_Mar_kaphato_Meszaros_Lorinc_meze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61987ca2-a1d0-41cc-80cb-253c5a072fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c46fa3-9f74-430d-bc90-e99052f580c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Mar_kaphato_Meszaros_Lorinc_meze","timestamp":"2018. december. 11. 15:26","title":"Már kapható a 2Rule mez, és nem olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vannak azért fontosabb témák is, mint az ellenzék rabszolgatörvény elleni tiltakozó akciója – a kormánypárti sajtó szerint legalább is az ürömi polgármester viselt dolgai vagy a klímaváltozás parlamenti vitája ilyennek tűnik.","shortLead":"Vannak azért fontosabb témák is, mint az ellenzék rabszolgatörvény elleni tiltakozó akciója – a kormánypárti sajtó...","id":"20181212_All_a_bal_a_Parlamentben_a_kormanysajto_nema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4f8509-86e8-4092-9c77-3713dd6a84eb","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_All_a_bal_a_Parlamentben_a_kormanysajto_nema","timestamp":"2018. december. 12. 11:12","title":"Áll a bál a Parlamentben, a kormánysajtó szinte teljesen néma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f064-ad02-4559-8534-16815473632c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskemét után Debrecenben is gyártanak már Mercedeseket – igaz, nem személyautókat.","shortLead":"Kecskemét után Debrecenben is gyártanak már Mercedeseket – igaz, nem személyautókat.","id":"20181211_Mutatjuk_az_uj_magyar_Mercedes_buszt_holnap_mar_munkaba_is_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f064-ad02-4559-8534-16815473632c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a876b-debc-48dc-afa0-c044ee40ce7e","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Mutatjuk_az_uj_magyar_Mercedes_buszt_holnap_mar_munkaba_is_all","timestamp":"2018. december. 11. 15:28","title":"Mutatjuk az új magyar Mercedes buszt, bemutatjuk a gyártóját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52254e5-6860-43d9-9ac2-64b1349acf27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Telt ház lesz a Groupama Arénában, akinek nincs jegye, az már biztosan lemarad.","shortLead":"Telt ház lesz a Groupama Arénában, akinek nincs jegye, az már biztosan lemarad.","id":"20181213_chelsea_vidi_europa_liga_groupama_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d52254e5-6860-43d9-9ac2-64b1349acf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1062225c-4f03-49d8-8ab6-264799f6bae4","keywords":null,"link":"/sport/20181213_chelsea_vidi_europa_liga_groupama_arena","timestamp":"2018. december. 13. 11:39","title":"Chelsea-mezben nézné a helyszínen a Vidi-meccset? Nem fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis benyújtja a vádiratot, akkor az felveti a hivatali visszaélés gyanúját – közölte a hvg.hu-val a múlt nyár óta letartóztatásban lévő baloldali politikus védelme. Információik szerint ugyanis megnyílt egy új határidő, ami miatt a várt decemberi időponthoz képest halasztódhat a vádemelés. Csakhogy a kormányszócsőként működtetett Magyar Idők úgy tudja, jövő héten léphet az ügyészség.","shortLead":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis...","id":"20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafe775-179d-4bbf-8df6-58fab54dbeff","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","timestamp":"2018. december. 13. 10:59","title":"Mégsem jön össze idén: 2019-re csúszhat a vádemelés Czeglédy Csaba ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlamentben továbbra sem volt nyugalom a vita alatt, az ellenzék folyamatosan bekiabált a törvényjavaslatot benyújtó Kósa Lajos felszólalása alatt.","shortLead":"A Parlamentben továbbra sem volt nyugalom a vita alatt, az ellenzék folyamatosan bekiabált a törvényjavaslatot benyújtó...","id":"20181211_Hatalmasat_csusztatott_vagy_rosszul_fogalmazott_Kosa_a_rabszolgatorveny_zarovitajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c82799-b162-4453-8087-b485a6b09efc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Hatalmasat_csusztatott_vagy_rosszul_fogalmazott_Kosa_a_rabszolgatorveny_zarovitajaban","timestamp":"2018. december. 11. 16:16","title":"Hatalmasat csúsztatott vagy rosszul fogalmazott Kósa a \"rabszolgatörvény\" záróvitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]