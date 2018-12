Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehívhatják a konzultációs fórumot, hogy döntsenek a minimálbér-emelésről, ha már a kormány eddig nem tette meg.","shortLead":"Összehívhatják a konzultációs fórumot, hogy döntsenek a minimálbér-emelésről, ha már a kormány eddig nem tette meg.","id":"20181217_Brutto_150_ezer_forint_lehet_a_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9221e784-f469-4a84-b183-c9eabc6a87e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Brutto_150_ezer_forint_lehet_a_minimalber","timestamp":"2018. december. 17. 10:52","title":"Bruttó 150 ezer forint lehet a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megosztott egy MTVA előtti tüntetésről szóló videót, majd feltette a nagy kérdést.","shortLead":"Megosztott egy MTVA előtti tüntetésről szóló videót, majd feltette a nagy kérdést.","id":"20181217_Torok_Gabor_a_tuntetesekrol_Ez_most_mi_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca111a7-7196-4948-8b87-407952b67472","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Torok_Gabor_a_tuntetesekrol_Ez_most_mi_volt","timestamp":"2018. december. 17. 10:38","title":"Török Gábor a tüntetésekről: Ez most mi volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379855a7-366e-487a-af64-14aacf8dbad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Túlnyomóan borult időre számíthatunk, legfeljebb néhol szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. ","shortLead":"Túlnyomóan borult időre számíthatunk, legfeljebb néhol szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. ","id":"20181217_borult_kodos_nap_var_rank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=379855a7-366e-487a-af64-14aacf8dbad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3376d5-b7af-409f-a515-ca0da70e3d1e","keywords":null,"link":"/idojaras/20181217_borult_kodos_nap_var_rank","timestamp":"2018. december. 17. 05:51","title":"Borult, ködös nap vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181216_leechers_paradise_windows_szemelyes_adatok_beallitas_rabszolgatorveny_memek_samsung_4k_laptop_narancsle_demecia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db36b8d9-a3b1-4e2e-a7c2-ef4b6209f83a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_leechers_paradise_windows_szemelyes_adatok_beallitas_rabszolgatorveny_memek_samsung_4k_laptop_narancsle_demecia","timestamp":"2018. december. 16. 12:00","title":"Ez történt: bezárták a torrentoldalt; beindultak a mémgyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f03af6-93e4-4f7f-8ba2-c5943d2d86fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181217_Eselyes_hogy_Goldie_Hawn_es_Kurt_Russel_megnyerte_a_legszexibb_karacsonyi_foto_versenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12f03af6-93e4-4f7f-8ba2-c5943d2d86fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19d4cf0-3ea1-4763-8ed2-73ad5a9504c5","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Eselyes_hogy_Goldie_Hawn_es_Kurt_Russel_megnyerte_a_legszexibb_karacsonyi_foto_versenyet","timestamp":"2018. december. 17. 13:16","title":"Esélyes, hogy Goldie Hawn és Kurt Russel megnyerte a legszexibb karácsonyi fotó versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308c7486-0081-4ce6-9647-13731372f5b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háfra Noémi is bekerült a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság álomcsapatába. Az európai szövetség szavazásán csütörtöktől szombatig posztonként öt jelöltre lehetett voksolni a torna okostelefonos alkalmazása segítségével. A győzteseket vasárnap hirdették ki. ","shortLead":"Háfra Noémi is bekerült a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság álomcsapatába. Az európai szövetség szavazásán...","id":"20181216_Hafra_Noemi_a_kezilabda_alomcsapatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=308c7486-0081-4ce6-9647-13731372f5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d90bbb-4013-4a43-876b-2b8320dd6389","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hafra_Noemi_a_kezilabda_alomcsapatban","timestamp":"2018. december. 16. 14:26","title":"Háfra Noémi a kézilabda álomcsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba7659d-859a-4511-a82b-5b98448059f7","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Esetlegességeik ellenére is életeket menthetnek és új egészségtudatosságot hozhatnak a manapság sorra megjelenő mobil EKG-készülékek. ","shortLead":"Esetlegességeik ellenére is életeket menthetnek és új egészségtudatosságot hozhatnak a manapság sorra megjelenő mobil...","id":"201850__hazi_ekg__ritmuszavarok_nyomaban__csatornavaltas__dobbanasra_varva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba7659d-859a-4511-a82b-5b98448059f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88666e9-9ba5-4dc3-98ce-701c8026a5dc","keywords":null,"link":"/tudomany/201850__hazi_ekg__ritmuszavarok_nyomaban__csatornavaltas__dobbanasra_varva","timestamp":"2018. december. 16. 15:00","title":"Lássuk, mit mond az orvos: mennyit érnek az otthoni szívvizsgáló kütyük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem hosszabbítják meg az Ukrajna tíz megyéjében bevezetett hadiállapotot - a rendkívüli állapot egy formáját - december 26-i lejárta után, ha nem történik nagy szabású támadás Ukrajna ellen Oroszország részéről - biztosított újfent Petro Porosenko ukrán elnök vasárnapi kijevi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nem hosszabbítják meg az Ukrajna tíz megyéjében bevezetett hadiállapotot - a rendkívüli állapot egy formáját - december...","id":"20181216_Porosenko_nem_hosszabbitjak_meg_a_hadiallapotot_ha_nem_lesz_orosz_tamadas_Ukrajna_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd564eb-cb0b-47f3-9cd0-dba6b38cbbd8","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Porosenko_nem_hosszabbitjak_meg_a_hadiallapotot_ha_nem_lesz_orosz_tamadas_Ukrajna_ellen","timestamp":"2018. december. 16. 18:05","title":"Porosenko: nem hosszabbítják meg a hadiállapotot, ha nem lesz orosz támadás Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]