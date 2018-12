Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","shortLead":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","id":"20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4c5cf3-ad14-446a-8588-b79f2aade51b","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Palik László: Huszonöt évig simogathattam az egómat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bfb0a7-3d2f-41ba-bad6-01d8f794e3bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"18 évről 21-re emelnék Oroszországban a töményszesz-fogyasztás alsó korhatárát. Az intézkedés már jövő februárban életbe léphet.

","shortLead":"18 évről 21-re emelnék Oroszországban a töményszesz-fogyasztás alsó korhatárát. Az intézkedés már jövő februárban...","id":"20181216_Bator_huzasra_keszulnek_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bfb0a7-3d2f-41ba-bad6-01d8f794e3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51e95cf-594d-49da-8d8d-7faad2b4b500","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Bator_huzasra_keszulnek_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 11:30","title":"Bátor húzásra készülnek Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75685f2-5b3b-4e8c-82bf-b3e5b8829f3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alapból több mint 20 euróba kerül, de most határozott ideig ingyen beszerezhető a Subnautica, amelyben a víz alatt világ teremtményeivel és viszontagságaival is meg kell küzdeniük a játékosoknak. ","shortLead":"Alapból több mint 20 euróba kerül, de most határozott ideig ingyen beszerezhető a Subnautica, amelyben a víz alatt...","id":"20181215_ingyen_jatek_epic_games_store_subnautica_steam_tulelojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75685f2-5b3b-4e8c-82bf-b3e5b8829f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ccd850-079d-44a3-acfd-c6ee7160de43","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_ingyen_jatek_epic_games_store_subnautica_steam_tulelojatek","timestamp":"2018. december. 15. 19:03","title":"6800 forint helyett most ingyen letöltheti a kiváló túlélőjátékot, a Subnauticát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos \"megalapozatlan állításait\".","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási...","id":"20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be4de4e-6ad5-4cc4-982f-a9ff67cf2d34","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","timestamp":"2018. december. 14. 22:22","title":"A kormány újra visszaüzent Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester arra kéri országosan az önkormányzatokat és a munkáltatókat, kövessék Szeged példáját. Bojkottot hirdetett Botka.","shortLead":"A polgármester arra kéri országosan az önkormányzatokat és a munkáltatókat, kövessék Szeged példáját. Bojkottot...","id":"20181215_Botka_Szeged_nemet_mond_a_rabszolgatorvenyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ab809e-503d-4b02-ab85-df79fd4a378f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Botka_Szeged_nemet_mond_a_rabszolgatorvenyre","timestamp":"2018. december. 15. 10:06","title":"Botka: Szeged nemet mond a rabszolgatörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14188c9a-bcea-46ff-a7af-376cee352bb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 45 éves orosz csodát felrakták egy tejesítménymérő-padra, hogy megnézzék mennyit tud. Ilyen autót viszont még nem nagyon látott Amerika. ","shortLead":"A 45 éves orosz csodát felrakták egy tejesítménymérő-padra, hogy megnézzék mennyit tud. Ilyen autót viszont még nem...","id":"20181215_zaporozsec_video_totalcar_roadtrack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14188c9a-bcea-46ff-a7af-376cee352bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76714be6-35b6-4e41-b521-1834e755123d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_zaporozsec_video_totalcar_roadtrack","timestamp":"2018. december. 15. 17:44","title":"Így dolgozza be magát egy magyar Zaporozsec a világsajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak szabadalomról van szó, Amerika egyik legnagyobb jogvédő szervezete máris kiakadt azon a terven, amit az Amazon leányvállalata, a Ring készített el.","shortLead":"Bár egyelőre még csak szabadalomról van szó, Amerika egyik legnagyobb jogvédő szervezete máris kiakadt azon a terven...","id":"20181216_amazon_ring_ajtocsengo_kapucsendo_arcfelismeres_adatbazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4cb384-f050-46c8-a07d-2dddf7454fb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_amazon_ring_ajtocsengo_kapucsendo_arcfelismeres_adatbazis","timestamp":"2018. december. 16. 14:03","title":"Arcfelismerő szoftverrel kötné össze az Amazon a Ring kapucsengőjét, a jogvédő szervezetek már kongatják a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci megyés püspök levelet írt a vasárnapi tüntetésre.","shortLead":"A váci megyés püspök levelet írt a vasárnapi tüntetésre.","id":"20181216_Beer_Miklos_uzent_a_tuntetoknek_Tisztelem_bennetek_a_kitartast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c352b-1465-44dd-9a5b-5a1a64c451e4","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Beer_Miklos_uzent_a_tuntetoknek_Tisztelem_bennetek_a_kitartast","timestamp":"2018. december. 16. 17:55","title":"Beer Miklós üzent a tüntetőknek: \"Tisztelem bennetek a kitartást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]